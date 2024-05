Dýško ano, nebo ne ... Zdanit, či nezdanit ?

Tringelt, spropitné, tipy, diškréce ... Nastal čas výletů, dovolených, letního toulání. Zkrátka čas, kdy se skoro každý na cestách nechá obsloužit...

Na konci každé služby dochází na placení.

Tradiční součástí placení účtů pro většinu z nás, je spropitné. Jeho výše se odvíjí především od subjektivního pocitu hosta. Byl spokojen, nechává slušné dýško. Nebyl ... Nechá si vrátit do koruny.

Často se propírají témata jako kolik procent z částky personálu nechat. Případně je li to vůbec nutné, nebo ne ... Vždyť zaměstnanci přeci pobírají plat...

Chtěl bych se tedy věnovat právě bodům „ze zákulisí“ v kterých se host úplně nemusí orientovat...

1) Proč dávat spropitné , vždyť číšník (kuchař) má plat.

Platy v gastronomii všeobecně, jsou v porovnání s řadou dalších řemesel a výdělečných činností bídné. Se skutečností odměn za dobrou práci... právě v podobě tringeltu se zkrátka počítá. Prosím, neobviňujte hned majitele restaurací z vyčůranosti. Ti normální tuto „výhodu“ samozřejmě promítají do konečných cen pro zákazníka. Boji o ně, totiž na řadě míst dominuje právě cenová politika. Jestli je to v pořádku, není tématem tohoto blogu.

2) Hotově či kartou (Danit, či nedanit)

Pokud necháváte všimné kartou, počítejte s tím, že k té milé slečně (pánovi) se často dostane jen zlomek, pokud vůbec něco. To i přesto, že pokud není zahrnuto třeba přímo v nabídce jakou součást ceny nepodléhá u nás zdanění. Na tom, zda spropitné necháváte hotově, či kartou nezáleží. Daň se z nich odvádí jen v případě, ponechává-li si je majitel. Je celá situace u nás nastavená dobře, nebo stojí za bačkoru ? To není tématem dnešního článku. Nejspíš, pokud bude v diskuzi nějaký ohlas, rozeberu to někdy příště. Vám milým hostům, pokud chcete obsluhující personál odměnit... můžu doporučit jediné. Tržbu zaplaťte kartou a na spropitné si vezměte hotovost. Tím podstatně zvýšíte pravděpodobnost, že doputuje do té kapsy, které ho chcete věnovat. Zákon, nezákon...

Odkaz

3) Samozřejmě. Vím, že existují i protivní číšníci a mizerní kuchaři

Nicméně. Věřte, že ty normální potěšíte i úsměvem a příjemným chováním. Pracujeme sice ve službách, ale nejsme sluhové :)