Glosa: Sága F. Turek, je nacista? A proč ho mladí volí?

Sága o Filipu Turkovi vrcholí a buď jeho sláva vystřelí ke hvězdám jako Starship od společnosti SpaceX nebo dopadne tvrdě jako meteorit na Zem a cestou se ještě pořádně spálí.

Krátké shrnutí

Turkova popularita stoupá a Vladimír Šlachta, který téměř nikoho roky nezajímal, se celý bez sebe rochní v dopaminové záplavě, jak že to skvěle vsadil na nového koně. Po „vyhraných“ studentských eurovolbách Přísaha s Motoristy, kterou Turek právě do voleb vede, uhranul všechny ostatní české politiky, tak silně, že Turkovu existenci všichni ignorovali. Až na jedny, a to politiky ze STANU.

Nebáli se uhrančivosti, která je čekala. Jejich útoky Filip odrážel hranatou smyslností až to vypadalo, že mu šílenci ze STANU dělají kampaň. Jenže oni se prostě jen nebáli a chtěli ukázat, že mají koule proti někomu – komu roste popularita – jít.

No a pak se provalily nacisitcké symboly a ono se to tak nějak podělalo samo.

A teď zamysleme

Proč ho vlastně chtějí mladí lidé volit.

V rozhovorech působí klidným a vyrovnaným dojmem, kde má nadhled, rozhled a prostě ví jak to na tom světě chodí a všechny své oponenty dokáže rozdrtit tím svým správným názorem.

Jisté hranaté charisma se mu nemůže nechat upřít.

A v neposlední řadě také macho vibes.

A možná právě ten třetí bod je důležitý. Mezi mladými voliči na školách byli snad skoro vždy úspěšní Piráti, ale tentokrát je tu nová proměnná.

Přísaha a Motoristé získali 14,2 % a umístili se na druhém místě ve studentských volbách, přeskakující třetí Piráty. Turek je prostě cool. Do jeho cool image také zapadá podcast Hranatá Realita u Richarda s Rytmusem, jehož mnoho mladých poslouchá, a pak s dalším bývalým profesionálním automobilovým závodníkem a podnikatelem Richardem Chladem, na pozlacených honosných křeslech obklopenými drahými sporťáky. A TO JE PROSTĚ COOL. Víc k tomu ti mladí nepotřebují. Jo a pak brojí proti zlé EU, která mu chce zakázat auta, což mladí chtějí auta přece!

Samozřejmě, že takové zjednodušování není nejvhodnější – a já nechci vyloženě podceňovat a házet všechny mladé do jednoho pytle – ale současné neonacistické vyvrcholení mne natolik pobavilo, že se nemohu zdržet humoru. Jak pan Turek a jeho obhájci praví, on přece má taky jen černý humor, viz blog Josefa Zbořila.

Já třeba doma vlastním Mein Kampf, na kterém je orlice s hákovým křížem. Dělá to ze mě Nácka? Ne. Dělá nácka z Turka jeho starožitnost doma? Ne. Jenomže takový neonacistický symbol na helmě během závodu už docela jo. Navíc se tím ani netajil a pyšně to sdílel na svém Facebookovém profilu, kde tyto příspěvky teď už (ne)úspěšně maže. Takové chování prostě do politiky nepatří.

Bagatelizovat Turkovu fascinaci nacismem na „česko-sodní-humory“ je zcestné. S klipem ( a nejen jím) České Sody Podporuj svého nácka to opravdu nelze srovnávat. Nicméně jeho příspěvky na sociálních sítích mohou být pobuřující, ale asi zas tak závadné nebudou, jenom to ukazuje osobnost pana Turka, co je zač a o čem sní, když bdí. Naštěstí pro takové působí karma a stal se nekonečným zdrojem vtípků pro další dva dny.

Je tedy nácek?

„Lidové soudy“ rozhodnou již zítra 7.6. a 8.6. ve 14:00 uzavřením volebních místností. Pakliže hlasy dostane, lid promluvil v jeho prospěch. Pakliže ne, lid promluvil v jeho neprospěch.

A můj osobní názor?

Filip Turek mi je velmi nesympatický a člověka jako on bych nikdy nevolil. Nicméně si úplně nemyslím, že by to byl kovaný nácek, přes ty všechny jeho nazi vibes. Ačkoliv si dovolím jeden komentář Ondřeje Tesárka (Bratříčka) na Twitteru ocitovat:

„Nacisté nebyli žádný vypitý plešky, ale esteticky a intelektuálně vytříbené zrůdy.“

Toto je můj první a poslední den, kdy řeším Turka. Lidé na něj stejně zapomenou, ať se do EP dostaně či nikoliv. Pokud nebude hajlovat na půdě EP s nacistickými symboly na oděvu, tak na něj zapomenou i média.

Až odvolím, za odměnu si zahraju hru Wolfenstein The New Order a za hranatého B.J. Blazkowicze půjdu digitálně pobít stovky nácků!