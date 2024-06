Volby do Evropského parlamentu - Má to smysl? Pro nerozhodné!

Úvaha nad volbami od nerozhodného voliče pro své soukmenovce. Má smysl vůbec volit a jsou skutečně volby do EP referendem o vládě? Co když si zvolíme mimozemšťany?

Je naprosto šílené, co se před každými volbami děje. Lidé aspirující na politickou funkci se natřásají jak pávi při procházce zámeckou zahradou. Peníze ze stranických kasiček se jen sypou na účty marketingových a reklamních splečností, rychlostí rychlejší, než umírání voličů komunistů. Rozjíždějí se předvolební debaty, kauzičky, nadbíhání voličům, rozdávání volebních dárečků a to hlavní, snaha získat alespoň to jedno procento! Proč?

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, mají politické strany a hnutí, které získají alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů, nárok na úhradu volebních nákladů ze státního rozpočtu ve výši 30 Kč za každý odevzdaný hlas.

Není to jenom o získání příspevku od státu, ale také tučná pětiletá renta z Evropské Unie. Té prohnilé, zlé, dekadentní a zlovolné Unie. Její peníze všem těm bořičům EU nesmrdí, jak jinak. A ona také nízká volební účast, která minulé volby v roce 2019 dosáhla závratných 28,72 % oproti volbám do poslanecké sněmovny ČR a to 65,43 %, pomůže těm obskurním postavičkám získat nějaký vliv, moc nebo peníze.

Celou tou šarádou okolo voleb jsem znechucený a mé znechucení přeplnilo pomyslný pohár v prezidentských volbách, kdy se Babiš a jeho PR tým úplně posral.

A teď zpět k tom hlavnímu. Koho si zvolit?

Právoplatným voličem jsem dvanáct let. Dvanáct let netuším, koho volit kromě Petra Pavla, ten byl mnou jasným kandidátem již od dob znovuzvolení mumifikovaného Zemana, kdy se zjevil na portálu Prezident21.

Své první volby jsem hlas hodil Babišovi. Další Pirátům a posledně koalici SPOLU. V krajských volbách Starostům. A v mých prvních volbách do Europarlamentu Sejroščce – jsem takzvaně politicky fluidní, politicofluido – mnou vymyšlený terminus technikus.

Letos jsem to chtěl hodit:

– Mimozemšťanům, jelikož miluji Sci-fi a fantasy a prostě nějakou tu novou modrou nebo zelenou krev bych rád zažil a viděl. Jenomže předseda mimozemšťanů Tomáš Franěk byl v Dělnické Straně Sociální Spravedlnosti (DSSS) – neboli hezky Česky: u nácků a pak u Sládka, tedy další pseudo Nácek. Takže sorry Fráňo, tudy cesta nevede.

– Urza, ale ten má na volebním lístku napsáno, abychom ho nevolili, tak ho volit nebudu.

– Cibulka – jeho každovolební siderické kyvadlo, které prokazatelně dokáže odhalit každého ruského fízla, až na to, že to ještě nikdy nepředvedl. :( Sorry zelenino, ani tebe volit nebudu.

Takže co teď?

Europarlament má 705 poslanců a z toho těch českých je 21. Z toho každá česká strana nebo politické uskupení si vleze do nějaké z místních politických stran. Kapka v moři

Moje rada zní, koukněte se, jací lidé z politických stran a uskupení jsou zalezlí v současnosti v EU stranách a volte dle toho.

Anebo si zvolte člověka, který je vám sympatický, se kterým souhlasíte s jeho názory a tak podobně. Prostě zakroužkujte jednoho nebo dva lidi na jednom volebním lístku a dejte jim šanci na lepší život. Za 200 tisíc, což je plus mínus základní politický plat EU poslance se už nějaké to lepší bydlení dá sehnat.

Pokud jste dočetli můj první příspěvek na tomto blogu až sem, tak vám gratuluji a děkuji. Jestli jste tu hledali konkrétní radu na konkrétní stranu nebo lidi, máte smůlu, já se pravděpodobně rozhodnu až ve volební místnosti, ačkoliv už mám jednoho člověka zakroužkovaného. A Čech to je jen z půlky. V komentářích očekávám pouze špatné tipy!