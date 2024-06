Fico žije, promluvil a neodpustil

Přiznávám, že je to reakce na blog kolegy Burgeta z dnešního dne. Více méně z jeho popudu jsem si vyslechl celý cca 11 minut trvající první projev pana Fica po atentátu.

Díky své profesní zkušenosti vím, že lidé, kteří tak nějak přežili svou smrt, se po uzdravení změní. V drtivé většině k lepšímu, protože jim dojde, že získali ve svém životě jakýsi „overtime“, dobu navíc, kdy mohou změnit to, co v dosavadním dělali špatně či mírněji řečeno nedělali dobře. V jejich mysli je na prvním místě vděk (Ha Šem, přírodě, náhodě – každý ať si vybere, je to jedno), že nezemřeli, když to ještě nebylo nutné. Že dostali příležitost, kterou každý nemá. Marek Orko Vácha říká, že každý z nás maluje svůj obraz života, aby jej v posledních chvílích svého pobytu zde na Zemi dokončil. U podobných případů, jako je ten pana Fica, tomu tak nemusí být a zůstane kus bílého plátna.

Těch s pozitivním náhledem po zkušenosti blízkosti smrti je drtivá většina. Koneckonců jsou o tom i traktáty, kdy se lidé vraceli prakticky z druhého břehu se zkušeností setkání s Bytostí, z níž sálalo dobro. Raymond Moody kdysi napsal knihu „Život po životě“, která má dle mého nadčasovou platnost, potvrzovanou dalšími a dalšími jedinci.

Pak jsou ovšem ti, kteří se jaksi zatvrdí. Kteří dojdou k „poznání“, že celý svět se proti nim spikl a oni tento svůj overtime využijí k vyřízení si účtu s těmi, kteří se na jejich osudu podíleli. I v nedávné historii naší země existuje doposud jedinec, který rovněž prošel zkušenosti blízkosti konce a nic pozitivního z toho nevzešlo, spíše naopak.

Chci zdůraznit, že absolutně nesouhlasím s jakýmkoliv násilím, ať je to ruka, hůl či v případě pana Fica střely do břicha. Jsem rád, že to přežil a z celého srdce mu přeji uzdravení a bez jakéhokoliv náznaku ironie.

Pokud si pustíte zmíněný projev, nevyhnete se úvahám, nakolik je míněn upřímně a lidsky se zkušeností blízkosti smrti a nakolik jde o razantní politické prohlášení. Prakticky v první větě má pan Fico jasno, že nešlo o čin pomateného magora, ale o spiknutí opozice. Aniž by řekl jediný důkaz, ví to a přednesl to občanům Slovenska. Pokračuje tedy v trendu svých kolegů z vlády, kteří měli jasno už ve chvíli, kdy ještě nedozněly ozvěny výstřelů na náměstí v Handlové. Přisuzuje jeho čin k vyvolané společenské nenávisti, aniž by se slůvkem zmínil , že i on k tomu tak trochu přispěl, když jeho souputník Luboš Blaha za jeho úsměvné přítomnosti vulgárně urážel hlavu státu. Kdy každého, kdo má jen trochu jiný názor, považuje ihned za nepřítele.

Podstatnou část jeho projevu je výčet všech nepřátel. Takže – za 3 týdny po blízkosti vlastního konce ví, že Slovensku škodí opozice, NATO, EU, Soros atd. Všichni jsou proti němu, všichni jsou pomýleni a jen on stojí na správné straně pravdy. Místo smířlivého postoje, nabídnutí podané ruky těm, kteří jsou stejně jako on občany země, kterou milují, vyjmenovává soupis těch, s nimiž po uzdravení povede boj. A že to bude boj lítý, netřeba mít pochyb. Stal se již nyní mučedníkem, za nímž půjdou všichni, kterým se v životě nedaří a kteří k svému životu potřebují nepřítele, který za všechno může. A jejich guru je již vyjmenoval. Opozici na Slovensku čekají zlé časy, o tom netřeba mít pochyb.

Protože trumfové eso je oněch 5 kulí v břiše pana premiéra Fica.