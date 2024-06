Robert Šlachta bude skvělým ministrem vnitra!

Nadlidi na kolečkách paní luční senátorky

Jsou to nadlidi. Něco víc než my všichni ostatní. Nejsou totiž v autech, ale na kolečkách. Řítí se po chodnících, po přechodech, po pěších zónách, proti autům, proti tramvajím, do protisměru, do zákazu vjezdu.