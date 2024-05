Neúčast českého zástupce na inauguraci V.V. Putina je mezinárodní ostuda

Stydím se za naši hanebnou vládu, která neumožnila ani J. Nohavicovi, ani Václavu Klausovi aby dnes reprezentovali Českou republiku v Kremlu

Vladimir Vladimirovič Putin pronesl opravdu pěkný projev u příležitosti své prezidentské inaguruace.

„Pro mě je to obrovská čest, že jsem byl opět zvolen ruským prezidentem. Před třiceti pěti lety jsem totiž byl jako mladý důstojník KGB v Praze, byla to moje první návštěva v Praze, jsem se setkal s prof. Václavem Klausem, a strávil s ním čtvrt hodiny pod rozkvetlým šeříkem, kde mi Václav Klaus vyprávěl, jak spolu s maršálem Koněvem osvobodil Prahu od fašistů. A je to dnes podivuhodný okamžik, Václav Klaus je dnes tady se mnou.

Ale nejen on, jsou tady se mou všechny jeho knihy, které jsem četl a taky přeložil.

Co říct?

Bože, když čteš knihy jiného člověka, když recituješ jeho myšlenky, staneš se částí jeho duše a nejsi jeho nepřítelem.

Děkuji Václavu Klausi, že byl a je mým velkým učitelem, bez něho bych ani já, ani Rusko nebylo tím, čím jsme my tady.

Za všechno, co Rusko dokázalo, vděčí Rusko mně.

Ale za všechno, co jsem dokázal já v čele Ruska, vděčím Václavu Klausovi.

Děkuji a slibuji, že jako osvobodil Václav Klaus Prahu od fašistů, tak osvobodím na jeho počest od fašistů Prahu i já!“ slíbil na konci svého projevu Vladimir Vladimirovič Putin a hluboce se uklonil před Václavem Klausem, jehož duch se vznášel Kremlem zrovna tak, jako by byl Kreml jen pobočkou Institutu Václava Klause.