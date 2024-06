Nerudová Danuše porazí nám Babiše!

O paní Danuši Nerudové panuje všeobecné přesvědčení, že jaksi není úplně nejostřejší tužkou v penálu. To se ale o Andrejovi Babišovi rozhodně říct nedá...

Když jsou volby, jedno jaké, obleče si Káťa pokaždé svůj nejparádnější kožich, kožich hustý tak, jako dva dny staré, ručně dojené kozí mléko.

A ten kožich měla Káťa na sobě i teď, když se prohrabovala hlasovacími lístky. Netrvalo dlouho a našla to, co hledala, hlasovací lístek, který jí vehnal do tváří smyslný ruměnec.

„Tady je! Jediný hlasovací lístek, který mě může přivést do extáze jako skutečně pravicovou voličku!“ zvolala a začala na tomto hlasovacím lístku kroužkovat ty, co jsou skutečně pravicoví, jiné by ani Káťa nekroužkovala, komentujíc to, „co si budeme nalhávat, Babiš je skutečně symbolem naprosté tuposti, ubohosti, bezcharakternosti, povrchnosti, amorálnosti a kariérismu.

Postrádá jakoukoli sebereflexi (spíše ale ani neví, co to je) a pro svoji kariéru je schopný udělat cokoli a proto tyto zase volby nevyhraje, protože je tady někdo, kdo je ještě větším symbolem naprosté tuposti, ubohosti, bezcharakternosti, povrchnosti, amorálnosti a kariérismu.

Někdo, kdo ještě více postrádá jakoukoli sebereflexi (spíše ale ani neví, co to je) a pro svoji kariéru je schopna udělat ještě víc cokoli, a proto Babiše převálcuje.

„Proboha, Káťo, snad nebudeš volit Nerudovou? To si děláš kozy! Ukaž, co je to za hlasovací lístek, co máš v ruce! Já přece volím Turka, to je jedině skutečný pravicový kandidát,vždyť ho podporuje i Klaus, a ty mi tu vykládáš o tý blbuši, o Nerudový! Ukaž mi ten svůj lístek!“ obořil jsem se na Káťu a chtěl ji vyrvat lístek, abych se přesvědčil, že nevolí Nerudou, ale skutečně pravicovou stranu.

Ale Káťa byla, jako vždy, rychlejší.

„Hledej, šmudlo!“ zasmála se a rychle si hodila hlasovací lístek pod svůj kožich.

No, hledám pod Kátin kožichem už dvě hodiny a ten hlasovací lístek jsem ještě nenašel, schovala ho tentokrát pořádně hluboko…

A tak si říkám, ztracený kdesi pod Kátin kožichem, jaká škoda, že nekandiduje Káťa, já bych ji klidně volil.