Hotovo, dobojováno! Blogerem roku Jaromír Šiša, vypravěčem roku Vlk!

Letošní ročník Blogera roku je za námi. Své favority jste sveřepě podporovali hlasováním v anketě a stejně jako loni to dopadlo nejtěsnějším rozdílem jednoho jediného hlasu

Mnohokrát jsem už na tomto ctěném a prestižním, byť ne mezinárodním fóru, promarnil skvělou příležitost mlčet, být hezky zticha, držet hubu a ani nepípnout.

Místo toho, abych mlčel, a tak úspěšně zamaskoval svoji blbost (nakolik ovšem může být umělá inteligence, tedy chatbot, který píše moje články, blbá), žvanil jsem ty největší hovadiny (jak mi ochotně dosvědčí pí Kateřina Lhotská).

Tentokrát ovšem už tuto skvělou příležitost mlčet nepromarním, budu hezky mlčet, abych aspoň jednou v životě nevypadal jako naprostý blb.

Ano, budu mlčet, respektive řeknu jen tolik: „Vůbec nezávidím vítězům a dokonce nezávidím ani těm, kteří skončili na druhém a třetím stupínku.

Závidím úplně někomu jinému.

A víte komu?

Závidím těm, kteří získali bramborovou medaili!

A víte, proč jim závidím?

Protože zásluhou naší odporné hnusné, kolaborantské a pětidemoliční vlády, respektive vojenské junty, žijeme v době, kdy jsou brambory cennější dokonce nejen víc než zlato či stříbro, ale dokonce i cennější než bronz (na rozdíl od doby bronzové)!

A to nás ještě tato nezodpovědná liberální junta válečných štváčů nezavlekla do války, to přijde až o prázdninách, to pak budu těm, co získali bramborovou medaili, závidět ještě víc (a pak, že jsem provládní satirik, za tohle mě určitě smažou, za tohle mi dá určitě karmu i paní Pantlíková a uliční výbor mě vyloučí ze svých řad!)!“

To je vše, co k tomu řeknu.

A proč bych měl ještě něco říkat?

Ta slova, co jsem řekl, ta docela stačí, ta bychom měli mít na paměti a je dobře, že jsem je napsal sem a nikoliv do diskuze.

Tam, kde se válčí, totiž slova zapadají a já bych bez té války nenapsal skoro nic...

P.S. Paní Šichtařovou jsem do titulku nedal schválně, protože to, co píše, a teď opravdu všechnu korektnost stranou, i když se to panu Jurčákovi jistě líbit nebude, jsou neskutečné bláboly.

P.P.S. Omlouvám se panu Stejskalovi, že ve svém článku neuvádím, zda se jedná o mé přesvědčení, anebo jsem použil myšlenku někoho jiného. V tom druhém případě je ode mne opravdu nefér, že jsem neuvedl od koho či odkud jsem čerpal, aby pan Stejskal, který není tak znalý, nebyl uveden v omyl.

A zároveň se mu tímto i omlouvám, že si dělám z vážných věcí blázny, protože to už bych mohl rovnou napsat vtipnou satiru o tom, že Holocaust byl nezodpovědným činem Židů s cílem očernit vyvolený německý národ, při které se pan Šejna, jak má ve zvyku, bude popadat za břicho.

I když samozřejmě pořád doufám, že mám ještě nějaké morální mantinely…