GEN (6) Nejen Pavel Novotný. Trochu prostořeký, ale představuje naše vlastenecké hodnoty

V našem nepravidelném seriálu s příznačným názvem GEN (Galerie elity národa) se budeme věnovat těm nejlepším z nás. A budou to právě vlastenci, neboť se učinili elitou národa.

Národ, který nemá elitu, je odsouzen k neodvratnému zániku. Náš národ ovšem, díkybohu, elitami přímo překypuje. A co víc, často jsou tyto elity snad docela nenápadné, ale o to lépe vystihující skutečnou povahu našeho národa, který sice např. nevyhrál žádnou válku, ale zato statečně vybojoval, třebaže pasivně, nejeden mír.

Nebudu jistě daleko od pravdy, když na tomto místě slavnostně prohlásím: „Ne, s takovou elitou se jistě nemusíme ničeho bát, s takovou elitou si nás vylámou zuby jak světoví sionisté, kteří všechno ovládají, tak i ilumináti, kteří rovněž všechno ovládají a navíc ještě chystají třetí světovou válku!“

A koho si představíme dnes v naší galerii elity národa?

Představíme si člověka, skutečně existující osobu, které v naší galerii národa patří zcela jistě příčka z nejpřednějších.

Ano, Pavel Zítko, v současné době občan v odporu na útěku, je jednou z nejvýraznějších tváří celonárodního odboje proti fialovému hnusu, který rozdmýchal, v žoldu Západu a jeho zbrojařů, válečný požár na Ukrajině tím, že nechce jednat s Ruskem o míru, ba právě naopak, podněcuje Rusko, aby ve své svaté válce neustávalo, dokud nedosáhne drtivého vítězství (nejlépe na Den vítězství)...

Jak stručně charakterizovat Pavla Zítka několika úvodními slovy?

Mediálně výrazný, hodnotově ukotvený, vždy na straně dobra a pravdy, kterou nám Česká televize spolu se zaprodaneckými liberálními médii zamlčuje, avšak marně!

Někdy, pravda, může Pavel Zítko svými výroky i šokovat slabší povahy. Sám o sobě prohlašuje, že je člověkem, který vysvětluje lidem, že to, co je kolem nás, není tak, jak to na první pohled vypadá.

Vždy ale otevírá témata, o kterých by se mělo v naší společnosti hovořit, ale zásluhou brutální cenzury se o nich nemluví, a vždy pojmenovává věci srozumitelně a bez servítků. Mnohé vlastizrádce, kolaboranty, přisluhovače světových sionistů a pětidemoliční debily už odhalil, a mnohé, třebaže t.č. na útěku, zcela jistě ještě odhalí.

Pavel Zítko již dávno prokázal, že není jen neúspěšným prodavačem zázračných fénů, které z docela obyčejné vody udělají vodu jako vystřiženou z básně o křišťálové studánce z pera J.V. Sládka (sbírka Zvonky a zvony), jak se mu snažili mnozí provládní presstituti placení světovými sionisty, nejednou podsunout, ale je že je svébytnou součástí naší svobodomyslné politické scény, neodmyslitelnou součástí elitního klubu našich občanů, kteří prohlédli, díky řetězovým e-mailům od svých známých z Melobourne, všechny podvody, včetně toho lživého tvrzení, že je země kulatá.

Ano, nebojme se toho konstatování, že Pavel Zítko je též morálním majákem, který vždy i v těch největších temnotách nové totality a babišovského covidofašismu, dokáže nasvítit hodnoty, které by měl náš národ vyznávat a které by měl respektovat, z nichž například uveďme pravdu a nepodvolení se zrůdným plánům světovládců, kteří se chtějí zmocnit Ruska, aby mohli vládnout již docela neomezeně světu.

Je pravdou, že sám Pavel Zítko zdvihl již mnohokrát svůj ukazováček, aby ukázal na všechny ty, kteří ještě pořád věří, že Česká republika existuje a kteří přese všechnu zjevnost tohoto kolosálního podvodu, věří i tomu, že česká koruna, skutečně platí a že to není jen smyšlená kryptoměna, kterými se ti, kdož předstírají existenci České republiky, snaží opít a zmást důvěřivé občany.

Ale nejen pan Ladislav Pokorný, ale my všichni víme, že ústy Pavla Zítka hovoří skutečné hodnoty, i když často svérázně a snad někdy i kontroverzně, ale vždy upřímně a s úmysly čistými.

A především v jeho slovech vždy zaznívá hluboká pravda.

„V zájmu korporátů a globalistů, kteří ovládají neexistující Českou republiku je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych nebyl prezidentem!“ nemusíme se ztotožnit s formou, ale s obsahem těchto slov Pavla Zítka se jistě zcela rádi ztotožníme.

„Naše současné pseudoelity jsou odchovanci Aspen Institutu, tedy, kádry amerického hlubokého státu.

Fiala i Zeman jsou naopak kádry Globalistů. Kniha Spiknutí osvětlila mnoho zajímavého. Babiš sám přiznal, že mu ošetřující lékař řekl, že se Zeman z ÚVN do funkce už nevrátí, a proto Babiš odmítnul sestavovat vládu.

Globalisté si uvědomují, že Země je kulatá a neexistuje žádný roh, za který by se mohli schovat v případě války. Stejně tak není možné, aby pokračoval Pax Americana, hlubinný stát je natolik rozežraný, že by způsobil ekonomickou, technologickou a enviromentální katastrofu. Už Trump, další kádr globalistů, začal s přeformátováváním USA, návratem průmyslu. Tento proces pokračuje pod kouřovou clonou GreenDealu, Biden - NeBiden, Trump - NeTrump. Už jsem to říkal, není možné USA vyhladovět a ponížit. Je to jaderná velmoc.

Takže se nedivím, tomu co se děje. Tyto zdánlivé hlouposti a chyby v kampaních SPOLU nejsou náhody, ale záměrné sabotáže globalistických osin v Sorošově zadnici,“ odkrývá Pavel Zítko krom jiného i pozadí kontroverzní volební kampaně globalistického SPOLU.

„Po krizi v roce 2008 vyvinuli globalisté ve snaze prodloužit existenci svého světového řádu grandiózní geopolitický projekt, který se skládal ze dvou směrů.

První (na východ od nich) je Pax Atlantica se zaměřením na Evropu. Druhým (na západ od nich) je Pax Pacifica (Transpacifické partnerství) se zaměřením na Čínu (restart Chimerica). V takovém případě by se USA staly doslova centrem světa. Země Evropy a jihovýchodní Asie by se staly zeměmi druhého světa. Zbytek – úplná periferie.

Při vytváření těchto plánů však globalisté nebrali v úvahu novou geopolitickou a geoekonomickou realitu. Už na konci roku 2012 se v Číně dostali k moci etatisté v čele se Si Ťin-pchingem. A v roce 2016 vynesli Trumpa k moci etatisté ve Spojených státech (pozn.: američtí etatisté nejsou automaticky našimi přáteli).

To hlavní, co Trump, ač Američan se židovským zeťákem, ve své krátké době mohl udělat, bylo, že zcela rozbil plány globalistů na vytvoření Pax Atlantica a Pax Pacifica. I když už tehdy se ukázalo, že projekt má nepřekonatelné potíže. Trump ho pohřbil…,“ neskrývá před námi Pavel Zítko, na rozdíl od aspenzmrdů, mezi které ovšem patří i Babiš, svůj zasvěcený vhled do těch nejskrytějších, a přitom zároveň i nejzjevnějších, procesů, prostřednictvím kterých je ovládán tento svět.

Co říct na závěr tohoto našeho malého medailonku, který si vytkl za cíl zobrazit Pavla Zítka, jednoho z příslušníků skutečné elity našeho malého, leč mírumilovného národa, který s obdivuhodným hrdinstvím překonal v Dubaji či Thajsku už druhou přeukrutnou a mrazivou válečnou zimu, aby se tak do ksichtu vysmál Fialovým plánům na své zničení prostřednictvím zimy, bídy a hladu?

Snad jen to, že v této společnosti se Pavel Zítko opravdu nemá za co stydět. To je skutečným ukazatelem kreditu, jemuž se Pavel Zítko v českém národě těší, a kvičení pražské kavárny a liberálů ovládaných Bruselem na tom opravdu nic nezmění.

Navíc kdo z našich politiků (při vší úctě) měl odvahu vyhlásit válku USA či klást ultimáta Evropské unii, nebo rovnou všemocnému šéfovi gestapa Rakušanovi?

A odvážily se tyto státy nějaké odvety vůči Pavlu Zítkovi?

To vše ukazuje jediné – více takových Pavlů Zítků, více osobní statečnosti a více nezpochybnitelného morálního kreditu pro naši společnost.

Kdybychom všichni byli Pavlové Zítkové, neexistující Česká republika by hrála ve světě, ať už by byl představován EU či NATO, nebo snad Euroasijskou unií, nebo rovnou Hedvábnou stezkou, ještě důstojnější, tzn. nepodvolenější úlohu, než hraje bezesporu dnes.