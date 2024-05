Daň ze slazených nápojů? Další nesmysl od bruselských poskoků z fialové pětidemolice

Tak máme tady další bizarní návrh od naší slavné vlády, která chce tentokrát zdanit slazené nápoje, samozřejmě na příkaz Bruselu...

Neviem ako u vás v Česku, ale u nás na Slovensku sa dnes zmenil návrh dane zo sladených nápojov.

Podľa ministerstva financií nebudú novo spadať do tohto zdaňovania výživové doplnky a jogurty.

Inak sa ale sladené nápoje zdaňovať, vďakabohu, budú.

No, našťastie na tom nie sme tak zle ako vy, lebo naša vláda je pre mier a teda peniaze, ktoré sa vyberú na tejto dani, nepôjdu na nákup zbraní pre ukrajinských fašistov, ale na trináste dôchodky. Takže jediní, komu také zdaňovanie sladkých nápojov u nás vadí, sú liberáli napojení na svetové sionisty a americké zbrojárské koncerny, ktorí chceli tuto Ficovou vládou novo zavadenú daň celú zrušiť.

Všetkým takýmto liberálnym fašistom odkazujem jediné: „Vypadnite zo Slovenska, štátny rozpočet si rušením dane zo sladených nápojov rozvracať nedáme!“

A našťastie zvýšila Ficova vláda i spotrebnú daň z cigariet, ktoré už tak nie sú lacnejšie ako u vás v Česku.

No jeden rozdiel tu predsa je.

My za to na Slovensku našu, rozumej, Ficovu vládu chválime, vy za to isté u vás v Česku svojej vláde neviete prísť na meno...