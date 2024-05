Co, proboha, sleduje Česká televize uvedením pořadu „Ján Kuciak - vražda novináře“!?

Co může jiného sledovat naše ČT Brusel uvedením tohoto dokumentu po atentátu na demokratický zvoleného slovenského premiéra Fica než zase nějako liberální levárnu?

Zatiaľ čo v Česku sa tamojší liberálno-progresivistická totalita ozaj už neštíti ničoho a chystá sa v Českej sorosovskej televízii odvysielať lživý dokument o vražde Kuciaka, ktorú vo skutočnosti zosnovali Američania, aby mohli zvrhnúť premiéra Fica, u nás na Slovensku sa predsa len už začína blýskať na lepšie časy, čo sa slobody prejavu týka.

Tie roky, keď slovenské liberálne média šírili nenávisť, liali špinu na slovenský národ a otvorene prejavovali nepriateľské postoje voči vládnym stranám, a tým pádom i voči slovenskému národu, sa chvalabohu končia.

Dobre to povedal štátny radca na ministerstvu obrany, vážený pán Igor Melicher, ktorý svojimi slovami vyjadril mienku všetkých slušných ľudí na Slovensku, keď na adresu jedného moderátora, ktorý si dovolil v televízii otrieť svoju zasratú papuľu o našu vládu a obviniť ju z orbanizace médií a ktorý bol za to oprávnene televízie vyhodený, povedal toto: „V Markíze prebieha očista od ideologických nánosov, ktoré v komerčnej televízii, rovnako ako v tej verejnoprávnej škodí vecnej a slobodnej diskusii i objektívnemu informovaniu.“

Nazvať takú to potrebnú a žiaduci očistu médií od liberálnych živlov, rozumej sorosovcov, orbanizaciou slovenských médií, je už ozaj celkom za hranou, ako by povedal pán Nožička.

Takáto očista môže slobodnej diskusii, rovnako ako objektívnemu informovaniu len prospieť.

Lebo aká je pravda o Kuciakovi?

Pravda o Kuciakovi je taká, že ho zavraždili Američania, lebo sa potrebovali zbaviť Fica, pretoýe keby bol u moci Fico, nemohli by cez Slovensko prúdiť nekonečné vlaky s tankami na Ukrajinu, a každý vie, že s toľkými tankami sa obranná vojna ozaj nevedie.

A taká je pravda i o atentátu na Fica.

I za týmto atentátom stojí Američania a ich piata kolóna, ktorú tvorí liberáli a progresívci, jedným slovom terajšia opozícia.

Sú to oni, ktorí bráni tomu, aby slovenské média tuto pravdu zverejnili v rámci objektívneho informovania a o skutočných nepriateľoch Slovenska a jeho ľudu. No, až sa verejnoprávna Slovenská televízia čo skoro premení na štátnu televíziu (tak ako napríklad v Maďarsku či Rusku), tak sa túto pravdu všetci dozvedia, aj keby nechceli.

Hej, v Česku je ešte možné odvysielať lživý dokument o vražde Kuciaka, lebo v Česku je ešte liberálna totalita. No u nás, na slobodnom Slovensku by si každý, kto by si trúfol odvysielať takúto nenávistnú lež, sám napísal rozsudok nad sebou, lebo na Slovensku už nie je žiadna liberálna cenzúra ako v Česku.

Preto jednohlasne odsudzujem odvysielane dokumentu o Kuciakove vražde v Českej televízii a prajem bratskému českému národu, aby čo najskôr zhodil zo svojich pliec jarmo liberálnej totality a jej brutálne cenzúry.

Dovidenia, bratia Česi, v nových, teraz už slobodných časoch, vo ktorých sa nám dostane toľko pravdy, že ani nebudeme vedieť čo s ňou, koľko jej bude!