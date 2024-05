Co mi dalo tzv. Hornerovo opáčko z dějin Ukrajiny

Dalo mi toho hodně. Sice jsem všechno to, co je v něm napsané, už mnohokrát někde četl, nebo někde slyšel, ale osobité podání jeho autora z něj dělá opravdu o svěží a půvabné dílko

Je to sotva několik hodin, co se pan Horner, pokusil o opáčko z dějin Ukrajiny.

Proč ne, pokud pan Horner absolvoval základní školu a umí proto psát, a snad i číst, je jistě i v jeho silách sesmolit, v jeho případě dosti svébytným stylem, pár vět.

Co je ovšem na tomto údajném opáčku především zajímavé, je to, že pan Horner tímto reaguje na otázku, kterou jsem jedna položil ve svém včerejším článku a jemu samotnému pak v diskuzi pod tímto článkem.

Tato otázka zní docela jednoduše a prostě: „Řekněte mi, prosím, co teď dělá ruská armáda na území Ukrajiny a proč ničí její infrastrukturu a ostřeluje ukrajinská města v týlu?“

Článeček pana Hornera, jakási suma učení tuzemských bojovníků za mír a zároveň i jejich krédo, které se dá shrnout do několika málo slov „za všechno může Západ, včetně války na Ukrajině“ má být odpovědí na tuto moji otázku.

Dejme tomu, že mě skutečně pan Horner tímto svým článkem a argumenty v něm, milionkrát omílanými v řetězových e-mailech, které posílají známí z Melbourne, skutečně dovzdělal, takže už konečně vím, proč Rusko napadlo Ukrajinu (ač jinak jsou Rusové a Ukrajinci podle pana Podrackého či pana Hornera bratrské národy, dokonce i sám Jaromír Nohavica má přátele jak mezi Ukrajinci, tak Rusy) a proč devastuje její infrastrukturu, proč bombarduje civilní cíle, proč se evidentně snaží o likvidaci ukrajinského státu jako takového.

Vím to, protože jsem dovzdělán panem Hornerem. A protože jsem takto náležitě dovzdělán tak si mohu na svou otázku odpovědět i sám, aniž by na ni musel odpovídat pan Horner, který mi na ni, jen tak mimochodem, ve svém článečku neodpovídá.

„Co teď dělá ruská armáda na území Ukrajiny a proč ničí její infrastrukturu a ostřeluje ukrajinská města v týlu?“ ptám se a sám si na tuto otázku i odpovídám, „Rusko bombarduje ukrajinská města, zabíjí Ukrajince, ničí ukrajinskou infrastrukturu jednoduše proto, jak už teď vím, že USA nechtějí pokračovat v mírových dohodách o jaderných zbraních, které přinesly (ty dohody, ne zbraně) konec studené války a svobodu do mnoha zemí bez jediného výstřelu.

Takže, proto teď jsou ruská vojska na území suverénní Ukrajiny a proto ji teď devastující, protože USA nechtěly pokračovat v mírových dohodách, ergo může za to USA, že Rusko bombarduje třeba Charkov klouzavými bombami!

Ale to samozřejmě není jediný důvod, jak mě pan Horner, díky bohu, dovzdělal.

Ruská vojska válčí na území Ukrajiny i proto, že v roce 2014 byl na Ukrajině Majdan. A jelikož bylo dění spojené s ukrajinským Majdanem protiústavní, nezbylo Rusku než touto cestou, jak mi to vysvětlil pan Horner, bratrskému ukrajinskému národu dát náležitou výchovnou lekci, neboli jej dovzdělat tak, jako mě dovzdělal pan Horner, tím nejlepším možným způsobem, totiž plnohodnotnou vojenskou intervencí, v jejímž rámci nyní Rusko ukazuje Ukrajině, jak se má dodržovat ústava a to tak, že bombarduje ukrajinská města.

Řekněte sami, nepochopili byste po takové lekci klouzavými bombani, co je to ústavnost?

A zase za to může Západ, protože tento Majdan podporoval!

A za třetí důvod taky může Západ, jak mi pan Horner vysvětlil.

Byl to totiž Západ, který Rusku nedal bezpečnostní záruky, že jej Ukrajina nenapadne, a proto nezbývá Rusku, než bombardovat ukrajinská města, ničit infrastrukturu, připravovat o život Ukrajince, páč nemá bezpečnostní záruky. Což je ovšem v rámci válečné hysterie, jak na to správně upozorňuje pan Horner, nejen pochopitelné, ale i vlastně omluvitelné.

Takže z těchto výše uvedených důvodů Rusko zcela legitimně a zcela oprávněně vede už déle než dva roky svoji speciální vojenskou operaci na ukrajinském území, proto bombarduje Ukrajinu, protože USA, protože Majdan, protože Západ!“

Díky opáčku pana Hornera je mi tak všechno jasné, a můžu považovat svoji otázku za zcela bezpředmětnou a bezezbytku zodpovězenou. Už vím, co dělá ruská armáda na území Ukrajiny a proč to tam dělá, proč se Rusko chystá rozbombardovat Charkov, chystá se ho rozbombardovat proto, že mi to pan Horner takto nádherně vysvětlil, za což mu děkuji.

A na závěr si dovolím dát slovo člověku z nejpovolanějších, člověku, proti kterému je i pan Horner se svými legendárními a ikonickými postfaktickými fakty, docela břídil.

Ano, dovolím si dát slovo historikovi Alexandru Sytinovi z Ruského institutu strategických studií.

Tento historik, tedy člověk obeznámený s historií mnohem víc než já, nebo i pan Horner, v ruské státní televizi vysvětlil, proč musí Rusko získat, respektive zničit Charkov.

Doslova řekl: „Musíme ho bombardovat, protože toto město pro Ukrajince mnoho znamená. Ne ve smyslu vojenské důležitosti, ale z hlediska morálky. Dobytí nebo zničení Charkova bude mít velký dopad na ukrajinskou společnost, demoralizuje ji. Musíme zničit jejich vůli bránit se co nejtvrdším způsobem.“

Naštěstí však pan Horner s bombardování a třeba i zničením Charkova nadšeně souhlasí, nemá s tím nejmenší problém, protože ani on, stejně jako ruský historik Sytin, to zbytečné hrdinství, které je neudržitelné a neprosaditelné, ani trochu neobdivuje, ba s ním dokonce bytostně nesouhlasí, jelikož pan Horner za všech okolností upřednostňuje před hrdinstvím bratrskou pomoc….