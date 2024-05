Schizma české politiky.

Dnes se podíváme na to, co je to schizma, proč se vytvořilo v české politice a jak se tohoto nepříjemného jevu zbavit.

1. Co je to schizma. Obecně se jedná o stav, kdy se dvě, či více skupin snaží o jedno a to samé a přitom se snaží vyplnit celý dostupný prostor. Zní to trochu nesrozumitelně, ale pomůžeme si příkladem, kdy třeba dva kluci milují stejnou holku a oba to o sobě ví. Obvykle tato situace nemívá dobré vyústění. 2. Schizma v historii. Takovýchto schizmat bylo v minulosti více, třeba oddělení pravoslavné církve od římskokatolické nebo vznik protestantských či evangelikálních církví, ale my se dnes podíváme na schizma papežské, které trvalo od roku 1378-1417 a bylo uspokojivě vyřešeno až v letech 1417-1429 papežem Martinem V na Kostnickém koncilu. Komu je tento koncil povědomý, tak proto, že na něm bylo rozhodnuto, kromě jiného, o upálení Mistra Jana Husa. Celé období schizmatu se projevovalo tak, že papež a vzdoropapež se navzájem exkomunikovali z církve, posílali se navzájem do klatby včetně jednotlivých skupin věřících, a svá rozhodnutí si navzájem neuznávali. Odkaz 3. Schizma v české politice. Tady máme obdobnou situaci, jako kdysi ve středověku. Také máme dvě skupiny naprosto znepřátelených obyvatel, jedna která bezmezně podporuje současnou vládní koalici, tzv. „Pětikolku“, a druhou, která stejně bezmezně podporuje opoziční blok ANO+SPD. Projevy jsou zcela identické jako ve středověku. Sice se neposílají do klatby, ani se neexkomunikují, ale navzájem se proklínají a posílají do zadních částí těla, což je jenom obdoba trochu temnějších a hlavně sofistikovanějších postupů ze středověku, které měly dokonce i oporu v kanonickém právu. 4. Řešení celé situace. Řekněme si to na rovinu, takovéto cykláty mají celkem tuhý kočičí život. Ve středověku toto schisma překonali uspokojivě až za 51 let. Tehdy ovšem život běžel pomaleji, také výměna informací byla na úrovni tehdejší doby. Přesto bude řešení této situace překvapivě stejné. Tehdy prostě zvolili nového papeže a ty tři předchozí všechny exkomunikovali jako heretiky, dnes si budeme muset pomoci modernějším postupem, kdy, až se uskuteční parlamentní volby, se všechna politická uskupení dohodnou, že dokud jsou takhle všichni v rozkolu, nezbyde nic jiného než sestavit vládu úřednickou, složenou výhradně z nestraníků, a která naši zemi přivede k předčasným volbám, na kterých už – po uklidnění situace – si lidé konečně zvolí své opravdické reprezentanty. Nakonec, tento postup není také ničím novým, naposledy byl použit při volbách v Holandsku, a to celkem nedávno. Wilders prolomil „prokletí“ a vytvoří vládu. Cena je však vysoká No a to je pro dnešek všechno.