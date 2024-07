Je skutečně tak draho?

Ano, podle prvního pohledu na cenovky to tak vypadá. Lidé ale při svých úvahách už zapomněli na to, že kdysi byly ceny sice nízké, ale nízké byly i výplaty. Tak se na to podíváme řečí čísel.

Tak dnes se podíváme na to, jestli je dráž, než v roce 1989 nebo ne. No budete se hodně divit. 1. Výplata Výplata v roce 1989, 2014 a 2024 (průměrná) Rok 1989 2014 2024 Koruny 3170 25800 43967 Přepočet na eura - - 1758 2. Ceny v obchodech Ceny v obchodech. (vybrané zboží) Zboží/rok 1989 Kčs 2014 Kč 2023 Kč 2023 € Kuře 1 kg 30 70.55 72.79 2.89 Šunkový salám 10 dkg 6 13.3 16.80 0.67 Chleba 1/2 2 15 22 0.87 Mléko 1 litr 2 20.59 22.84 0.91 Cukr 1 kg 6 19.39 25.68 1.02 Máslo 250 g 10 39.76 42.72 1.7 Káva mletá 100 g 12 30.93 65.62 2.61 Vepřová pečeně 1 kg 60 112.48 146.96 5.84 Pivo 10˚ 0.5 litru láhev 2.50 10.43 11.96 0.48 Rum 1 litr láhev 80 224.34 259.67 10.3 Sparta krabička 10 82 150 5.96 Pivo sudové 0.5 litru 1.70 24.34 60 2.39 Svíčková v restauraci 6.50 100 220 8.75 3. Cena za bydlení. Cena za bydlení Položky/rok 1989 Kčs 2014 Kč 2023 Kč 2023 € Nájemné 3+1 DR 350 1734.75 1900 75 Vodné a stočné 1 m3 0.70 81.13 120 4.77 Vytápění bytu a ohřev vody GJ 60 590.66 900 35.78 4. Závěr. Tak co na to říkáte? Sice ceny napohled vysoké, v reálu však po přepočtu na eura mnohem nižší, nebo srovnatelné. Kurs eura ke koruně jsme použili dnešní, tj. 25.16 Kč/€. Pro inspiraci jsme si došli na tyto weby: Odkaz a Odkaz Přeji vám pěkný den.