Co dělat, když chybí písmenka?

To je přece jasný, hlavně se nezbláznit! A jak se to všechno může stát? Jednoduše. Technika není všemocná a člověk si pak musí umět poradit.

To zase jako „babiblogerga“ machruju, ale prostě jsem se ocitla v takové situaci. Loni na Vánoce jsem dostala mobil. „Mami, je úplně spešl, bude se ti s ním fotit jedna radost“, ujišťoval mě syn a já byla radostí bez sebe. Ale ouha, po roce mobilek stávkoval, nafouklá baterie. A tak mi druhý synek prozatím nabízel mobil svůj, ale předem mě upozornil, že tam nefungují asi tři písmenka. k, m, i

„Jejda, no to mě vůbec neva, já hlavně volám a fotím!“ ujišťuji syna a jsem ráda za tu prozatímní nabídku. Až do té doby, než mi napsala kamarádka, jak dopadl ten bloger roku? při napsání sms jsem se poprvé zarazila. Bože, vždyť tam nejde písmeno „m“. A tak směle píšu, že „blogerga su pátá! Na druhý den mě potká kamarádka a diví se:

„ No gratuluju, ale jako blogerka bys přece měla psát spisovně a bez chyb né?“ a tak jsem milé Ivě vylíčila své trable s mobilem. A i když už jsem měla svůj původní mobil spravený, věřte, že mě to esemeskování začalo bavit! Ono se to totiž nezdá, JEN tři písmenka, ale vyjádřit se narychlo ve zprávě, že „pijete kávu a aby kamarádka přišla“, mi dalo chvilku práce. Tak jsem jí prostě napsala:

„Pyju černou vodu, vylez ven!“ Chvilku nechápala, ale pak jí to došlo. S informací o mém problému s mobilem jsem se musela svěřit i některým blogerům při setkání v Praze. Samozřejmě se toho chytil vítězný Jaromír, který mi psal zprávu z vlaku.

„Už su na nádražý a čekán na vlag, má zpožděňý“. A pak následovalo uklidňující. „su dona“. Kamarádky z „babince“ nebyly až tak v obraze, co se děje s mým chytrým mobilem. A tak když jsem jedné měla vyřídit, že se sejdem v 16 hodin v kulturáku, a napsala jí, že „v 16. hodin na sále“, byla chvíli rozhozená, že snad musí na operaci. A potom došlo k dalším a dalším konverzacím, nad kterými by nejspíš odborníci na češtinu kroutili hlavami.

„Staňa nás foťyl přy štafetě, těšyn se na fota...grylovaný maso bude gdy?..A já teď právě dodávám, že: fajn den se vydařyl, pářý se z lesa a budou hřýbgy!“

Tak jedno je jasné. Když chybí pár písmenek, to nevadí, hlavně když nechybí komunikace mezi námy-nebo námi?! :-)