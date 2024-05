Dům po babičce, dotace do kultury, sponzoring státních firem

Tento text je součástí seriálu „Císařovy nové šaty“, ve kterém jsem slíbil na pokračování nazývat věci pravými jmény.

Veškeré dotace na zateplení soukromých objektů jsou čiré plýtvání státními prostředky. Stát tady není od toho, aby z daní některých poplatníků zhodnocoval nemovitosti jiných poplatníků. Pokud se stát zavázal do nějakého termínu zateplit tolik a tolik % objektů, nebo má prostě zájem, aby majitelé nemovitostí méně protopili, tak má majitelům nemovitostí poskytovat výhodné půjčky, ale ne jim darovat peníze! Jak k tomu přijde jiný občan, který nemovitost nevlastní, a tudíž mu stát nic nedaruje? Dokonce bych v tom uvažování šel dál: pokud majitel nemovitost do několika roků nemovitost nezateplí, mohl by čelit nějaké dani nebo jiným negativním důsledkům. Toto se v plné míře týká i všech ostatních dotací, například na výměnu kotle za modernější, účinnější a ekologičtější. To všechno je přeci v zájmu majitele nemovitosti, protože to zvýší hodnotu jeho majetku. Případný kupec si v energetickém průkazu objektu rychle udělá představu o tom, jaké budou provozní náklady domu. Škrtnout dotace. Jít cestou výhodných půjček a dalších motivačních prvků včetně těch prohibitivních. Že na to majitel nemovitosti nemá? Tak ať ji prodá. Stejně tak jako když neuživí drahé auto či příliš náročnou manželku:-)

Druhá část bude o galeriích, divadlech, festivalech a dalších kulturních akcích. Je třeba vyjmout divadla, muzea, galerie a další kulturní stánky, které patří státu či obci. O těch řeč nebude. Hovořím výhradně o soukromých subjektech, které dostávají či nedostávají dotace. Očividně je v tom nepořádek, když nepoužiji rovnou slovo korupce nebo strach ze skandálu. Zkuste nedat Semaforu nebo Ypsilonce! Jsem toho názoru, že není možné dotovat ze státní, městské nebo obecní kasy soukromé firmy, jež podnikají za účelem vytvoření zisku, jakkoli se záslužně starají o kulturu. Pokud na konci roku vznikne zisk, bude vrácen do státní či městské kasy? Samozřejmě, že nebude. Takže, buď se jedná o klasickou firmu, která podniká za účelem vytvoření zisku, a ta musí vyjít ze vstupenek či darů (soukromých) mecenášů, jinak zkrachuje. Nebo půjde o neziskovku, která kromě vstupenek žije ze státních či městských peněz a případně vytvořený zisk bude použit v dalším zdaňovacím období. Škrtnout dotace.

Státní či polostátní firmy by neměly mít možnost cokoli sponzorovat. Jedno je, zda mluvíme o sportu, filmu, hudebním festivalu, domově důchodců či kojenců. Dráhy tu jsou od toho, aby dopravovaly lidi a kargo, ČEZ od toho, aby vyráběly elektřinu, dosaďte si Státní lesy, nebo cokoli dalšího. Tyto firmy nemají suplovat dotační či grantovou politiku státu, jejich raison d’etre spočívá v něčem jiném. Je to zase jen semeniště jánabráchismů a korupce. Ve výsledku má generální ředitel té státní firmy zaručené teplé místo ve skyboxu v nějaké super mega aréně za peníze daňových poplatníků. Zakázat sponzoring.