Pavel Novotný měl být z ODS vyloučen již dávno

Až do včerejška dělal stávající předseda ODS Petr Fiala ohledně tématu Pavel Novotný a jeho hulvátské vystupování mrtvého brouka.

ODS pravděpodobně vyloučí řeporyjského starostu Pavla Novotného ze svých řad. Svědčí o tom výroky některých jejích vlivných členů po včerejším jednání předsednictva strany. Nad ubohostí, jaké se tento nechvalně známý regionální politik, který v roce 2018 kandidoval i na místopředsedu ODS, dopustil vůči hudebníkovi Felixovi Slováčkovi a vůči jeho nemocné dceři (viz odkaz zde) už prostě zavírat oči nešlo.

Zcela výstižně to dle mého názoru sdělil již v nedělní debatě na CNN Prima News šéf poslanců ODS Marek Benda, když na konto řeporyjského starosty prohlásil: „Myslím si, že to, co pan Novotný napsal ve vztahu k Aničce Slováčkové, bylo absolutně za čarou nejenom osobně vůči ní. Může nesouhlasit s tím, jestli se někde pan Slováček fotí s Kateřinou Konečnou, ale prostě děti se do toho netahají.“ Dle slov mluvčího strany Jakuba Skyvy jsou Novotného výroky neslučitelné s členstvím v ODS, a proto se jimi bude výkonná rada ODS na nejbližším zasedání zabývat (viz odkaz zde).

A byť v politice si člověk nemůže být stoprocentně jistým ničím, lze považovat za velmi pravděpodobné, že velká vlna mediální kritiky konečně donutí vedení ODS tohoto mimořádně hulvátsky vystupujícího jedince ze svých řad vyloučit. Otázkou však je, proč něco takového strana, která se často zaštiťuje hesly typu „Volte ODS - volte slušnost“, a v reakci na vítězství koalice Spolu ve sněmovních volbách v roce 2021 a následném sestavení vlády psala na svých stránkách o tom, že se do politiky vrací slušnost a odpovědnost (viz odkaz zde), neučinila již mnohem dříve.

Když bych totiž měl připomenout všechny nechutné či hulvátské výroky, které Pavlovi Novotnému u vedení ODS v čele se současným premiérem Fialou prošly, byl by to hodně dlouhý výčet. Pro osvěžení zde proto zmíním jenom ty „nejvýživnější“.

Místopředsedkyni ANO a bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou tento komunální politik a někdejší bulvární novinář označil za „ubohou estébáckou kurvičku“, na adresu bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného pak kdysi prohlásil, že je vlastizrádce a měl by viset. Asi nejvíc mediálně známý je pak jeho výrok, pronesený v jednom rozhovoru v roce 2020, kdy doslovně prohlásil: „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť.“ Byť někteří možná namítnou, že tito dva zmiňovaní politici čas od času pronesou nějaký ne zrovna slušný výrok také, ten, kdo je aspoň trochu objektivní, nejspíš uzná, že do „kvalit“ Pavla Novotného měli Babiš, Zeman, případně Kalousek či Topolánek přece jen daleko.

Posledním známým incidentem pak byl jeho zhruba před půl rokem napsaný komentář na síti X, ve kterém označil Palestince za „regulérní opice“, které by měly být vybombardovány. Letos v únoru za něj Obvodní soud pro Prahu 5 udělil řeporyjskému starostovi peněžitou pokutu. Pro ODS však ani tohle nebylo dostatečným varováním a její stávající předseda Petr Fiala až do včerejška dělal ohledně tématu Novotný a jeho hulvátské vystupování mrtvého brouka... Je proto smutné, že až hyenismus, kterého se Novotný dopustil vůči nemocné osobě, bojující s rakovinou, otevřel jeho spolustraníkům oči.