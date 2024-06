Trump a hon na čarodějnice

Donald Trump leží v žaludku všemožným sluníčkářům již velmi dlouho. Proto se ho neustále snaží nějakým způsobem poškodit a něco na něj najít.

Pro tyto jeho oponenty je situace velmi vážná. Jejich prezident Joe Biden se potýká se senilitou, plete si členy své rodiny, má problémy s logickým úsudkem. Trump ho momentálně poráží ve všech průzkumech, a to si v listopadu 2020 mysleli, že už se Donalda nadobro zbavili. Mýlili se. Realitní magnát se nevzdává a jde do toho znova. Jeho šance jsou vyšší než před čtyřmi lety, a to právě progresivisty děsí.

Co ale na něj vymyslet? Majitelé té jediné pravdy zkoušeli všechno možné. Vazby na Rusko (hit posledních deseti let), nařízení útoku na Capitol, údajně špatný zdravotní stav, lehkomyslné nakládání s tajnými dokumenty aj. Za čtyři roky v úřadu amerického prezidenta čelil dvěma impeachmentům (pokusy o odvolání). Obě ustál. Nyní ho porota shledala vinným z toho, že platil pornoherečce Stormy Daniels za to, aby o jejich románku mlčela a vykazoval to jako finanční náklady na svou první prezidentskou kampaň. Je jasné, že žádný soudní proces by nebyl, kdyby Trump opětovně nekandidoval do Bílého domu. Volby se konají za 5 měsíců, takže načasování přišlo akorát.

Současné globální elity chtějí z Donalda Trumpa udělat odstrašující příklad toho, jak by to dopadlo s každým, kdo se jim pokusí postavit. Magnát má stabilní voličskou základnu manuálně pracujících Američanů, kteří tvrdě doplácí na deindustrializaci své země a genderová problematika jim taky nic neříká. Heslo „Make America Great Again“ (pojďme vrátit Americe její zašlou slávu) jim neustále zní v uších, stejně jako „America first“ (Amerika na prvním místě) a „Drain the swamp“ (vyčistit bažinu Washingtonu). Globalisté však nepotřebují člověka, který půjde proti jejich zájmům, a proto je potřeba se ho zbavit.

Pokud Trump půjde do vězení a nebude zvolen prezidentem USA, tak můžeme čekat obrovské nepokoje po celých Spojených státech. Globálním elitám je úplně jedno, co jejich počínání udělá s ekonomikou, jaký to bude mít dopad na obyvatele, hlavně když zvítězí jejich vidění světa.