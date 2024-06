Korespondenční volba je zlo

Poslanecká sněmovna schválila v pátek korespondenční hlasování pro Čechy žijící v zahraničí. Ve svém článku sdělím, proč je to špatně.

Návrh zákona musí ještě projít Senátem a musí ho podepsat prezident. Vzhledem k tomu, že obě tyto instituce má pod palcem pětikoalice, tak to bude pouhá formalita. Ve Sněmovně nepřipustila Fialova vláda ani žádnou skutečnou debatu. Proč taky? Už teď si dělají, co chtějí. Jedinými argumenty pro přijetí byly ty, že je potřeba usnadnit hlasování pro naše občany žijící v zahraničí, a že to tak funguje ve většině evropských zemích. Není mi jasné, proč by o životě v Česku měl rozhodovat někdo, kdo celé roky žije v zahraničí. Tím, že se rozhodl žít v jiné zemi, tak se vzdal svého práva volit v zemi svého původu. To mi přijde naprosto logické a jasné. A kromě toho, tito lidé mohli volit i tak. Stačilo jít na českou ambasádu v té zemi, ve které se momentálně nacházeli. Nebyl sebemenší důvod jim to usnadňovat. Chceš volit, zajdi si na ambasádu. Tečka.

A argument, že to funguje ve většině evropských zemí? Evropské země už přece dávno nejsou nějakými civilizačními vzory. Není třeba se po nich opičit. Masovou migraci lidí z nekompatibilních kultur také nechceme. Fialova vláda neustále omílá heslo, že patříme na Západ. Západ, který jsme však znali před třiceti, čtyřiceti lety už není. Západ, který byl tak sympatický pro svou svobodu jednotlivce, podnikavost a inovativního ducha, ekonomický rozvoj a sociální jistoty, se proměnil v sebedestruktivní moloch, který podporuje masovou migraci, zelené šílenství, genderové rovnostářství, ochranu všemožných menšin apod. Tenhle Západ snad nechceme.

Korespondenční hlasování vzniklo, aby se volby mohly falšovat a aby nebylo možné dohledat podvody s jednotlivými hlasy. Spojené státy americké by mohly povídat. Nechali jsme si vzít luxus toho, že po uzavření volebních místností budou hlasy sečteny za nějaké tři, čtyři hodiny. Díky korespondenčním hlasům ze zahraničí se celý proces zkomplikuje a výsledky se budou měnit. Korespondenční hlasování tak do voleb vnáší pouze chaos a prostor pro manipulaci s hlasy. Nikdo nezaručí, že dotyčný člověk volil bez nátlaku svého okolí. Když chodil za plentu, tak se nikdo nedozvěděl, komu svůj hlas hodil. Nyní už to nebude možné.

Vládní pětikoalice však vidí své předvolební preference, které jsou neustále nižší a nižší, a tak se formou korespondenčního hlasování snaží zvýšit své šance na volební úspěch. Nic víc v tom není.

Jednou ze zemí, která korespondenční hlasování zrušila, je Francie. Z té si však vláda vzít příklad nechce. Zřejmě proto, že tam má v nadcházejících předčasných volbách nakročeno k vítězství „krajně pravicové“ Národní sdružení Marine Le Penové. Takže Fiala a spol. budou asi pak chtít nově vzniklé francouzské vládě házet klacky pod nohy, jako v případě Ficova kabinetu. Je to ostudné.