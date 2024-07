Někteří to nepochopili

Ekonom a poslanec za ODS Jan Skopeček nedávno ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl důvody, proč konzervativci v Británií prohráli.

Pan Skopeček argumentuje, že si za to toryové mohou sami. Opustili prý svůj pravicový program a naskočili na moderní levicovou agendu. Konzervativní, pravicové voliče, tím však ztratili a nové, levicově-liberální nezískali, neboť ty si udrželi labouristé. Ti tak vlastně nemuseli nic moc dělat a drtivě vyhráli volby.

S tímto naprosto souhlasím a vždy se pod to podepíšu. Nerozumím však jedné věci. Pan Skopeček to vidí u britských konzervativců, nevidí to však u své ODS. Ta totiž dělá přesně to samé. Opustila svůj tradiční program. Ten stál na respektování soukromého vlastnictví, svobodě, ale také zodpovědnosti jednotlivce. Stát by měl být minimální, efektivní. Daně by měly být nízké a rovné. Schodek státního rozpočtu přebytkový, nebo vyrovnaný. Lidem se nesmí házet klacky pod nohy, jakékoliv dotace jsou zlo. Podnikatelé a drobní živnostníci jsou sympatičtí. Vůči Evropské unii je zapotřebí být sebevědomý, bránit naši národní svrchovanost.

A současná ODS pod Petrem Fialou? Stát je přebujelý, schodky státního rozpočtu jdou do stamilionů. Daně se zvyšují a podnikatelé jsou utlumováni byrokratickými omezeními. Svoboda slova je postupně oklešťována. Vláda přímými výzvami nabádá k pobírání nejrůznějších dávek a dotací. Vláda, kde ODS stojí v čele. Ta vláda, která je složená z liberálních eurofilů poklonkujících Bruselu. Každý, kdo se opováží ji kritizovat, je označen za přítele Ruska.

Nevidí toto všechno snad pan Skopeček a jiní? Tohle přece s původní ODS nemá vůbec nic společného. Voliči jsou z toho pochopitelně zmatení a dávají to najevo. Preference Občanské demokratické strany se pohybují mezi 13 - 15%. Kdysi však mívala až 35 %, tedy více než dvakrát tolik. Můžeme tedy vidět paralelu s britskými konzervativci. ODS se to snaží vylepšit spojováním s TOP 09 a KDU-ČSL do jakéhosi SPOLU, čímž zcela ztrácí jakoukoliv autentičnost.

ODS jsem kdysi volil, to už ale rozhodně neplatí. Pro konzervativního pravicově smýšlejícího člověka jako jsem já, už to zkrátka není možné.