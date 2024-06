Babišova nová piškuntálie

Ale to je prostě Babiš, nic překvapivého, příště se prostě zase přesune někam jinam. Kam vítr, tam plášť.

Tak se nám z bývalých pro-evropských Green Deal progresivistů, nebo co to vlastně ANO byli, najednou stali patrioti. Majitel hnutí opět nečekaně rozhodl a zaměstnanci budou muset poslušně akceptovat novou realitu. Co jiného jim také zbývá, že.

Samozřejmě, že považuji za správné a normální, že hnutí vstoupí do nějaké ideologicky vyhraněné politické frakce v Evropském parlamentu. Skutečnost, že se jedná o frakci ideologicky zcela opačnou než frakce, ve které bylo doposud, jen podtrhuje pikantnost celé nové Babišovy maškarády, toto skvělé salto se mu opravdu podařilo. Mohutná ovace vestoje.

Ale to je prostě Babiš, nic překvapivého, příště se zase přesune jinam. Kam vítr, tam plášť. Asi si již zpracováním řepky na olej do pohonných hmot namastil kapsy dostatečně, no a ten Green Deal, co ho vyjednal a hned zatepla v médiích občanům jako šmejdi tihleti důchodcům hrnce prodával coby obrovský úspěch pro rozvoj našeho hospodářství, asi tak obrovským úspěchem není, jak to tak vypadá.

Babiš tedy nakonec vsadil na chcimír vlastenčení pro Putinovských kolaborantů a na obavy z nelegální migrace v ČR, jsem docela zvědavý, jaký nový veletoč předvede v budoucnosti. Co se týče jeho voličů, tak nemám obavy z toho, že by si byli schopni klást nějaké smysluplné otázky o jeho věrohodnosti a podobně, ty si jako obvykle úspěšně koupí hromádkou koblih a několika sliby na zvýšení důchodů.

Pro frankofonní čtenáře typu Andreje Babiše, kteří rozumí jazyku Molièra, dávám k poslechu dávný hit ze šedesátek od francouzského zpěváka J. Dutronc, který se na našeho bývalého premiéra a nejen na něj hodí zcela výtečně: „Oportunista“. No a závěrem mne napadá, že Tomio Okamura by si asi měl pomalu začít balit kufry k odchodu do politického suterénu.

„Jsem pro komunismus. Jsem pro socialismus. A pro kapitalismus. Protože jsem oportunista.

Jsou tací, kteří zpochybňují. Kteří tvrdí a kteří protestují. Já udělám jen jednu věc. Otočím svůj kabát. Vždy na správnou stranu....“