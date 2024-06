Mega svist po francouzsku

Jak jsem uvedl včera, situace se mění každou hodinu a co bylo ráno celkem jasné, je večer úplně jinak.

Jak jsem uvedl včera, situace se mění každou hodinu a co bylo ráno celkem jasné, je večer úplně jinak. Asi největší pozdvižení vyvolalo v pondělí mediální prohlášení šéfa strany Republikánů E.Ciottiho o tom, že by se strana měla spojit s Marine Le Pen a její RN a vytvořit společnou kandidátku k blížícím se volbám. Dnes ráno se E.Ciotti zamkl v ústředí strany a nikoho nepustil dovnitř, no a tak se centrální orgán strany sešel jinde a jeho členové se jednomyslně rozhodli, že E.Ciottiho zbavují členství ve straně, vymazali ho ze stranické kandidátky pro příští volby a změnili hesla na stranickém webu, aby k němu neměl přístup. Při té příležitosti si také zvolili nové dočasné vedení. E.Ciotti na tvítu-X prohlásil, že je to nezákonné a že je stále šéfem strany.

Pokračování příště...

Drolí se i národovecká strana Reconquête E. Zemmoura, jejíž dvojka, Marion Maréchal Le Pen, což je neteř Marine Le Pen, se dnes s nově zvolenými poslanci do Evropského parlamentu postavila proti zakladateli strany E.Zemmourovi a vyzvala voliče, aby v případě souběžných kandidátek volili kandidáta RN (Rassemblement national) a nikoli kandidáta Reconquête, což prezident RN J.Bardella označil jako zodpovědný čin jdoucí ve směru vlastenecké dynamiky k vítězství v blízké budoucnosti.

Do toho všeho zmateného hemžení potměšile vstoupil tiskovou konferencí tatíček národa Macron a postavil se jako oáza klidu a pevný pilíř stability do centra proti extremismu zprava i zleva. Nejsem však přesvědčen o tom, že běžný volič na tuto hru bude opět ochoten přistoupit. Myslím si, že hluboké rozdělení společnosti je skutečné a program RN už voliče neděsí, berou ho prostě jako jednu z možných alternativ.

Největší posun za těch pár dní má zatím za sebou levice, která se sjednotila do tzv. lidové fronty a dospěla k rámcové dohodě o počtu jednotlivých stranických mandátů pro všechny čtyři relevantní strany, které lidovou frontu vytvořily. Je v ní Mélenchonova extrémně levicová LFI, socialisté, zelení a komunisté, plus další nepodstatné smetí bez nároku na společného kandidáta (zatím) jako třeba Nová antikapitalistická strana a podobně.

Pro dnešek toho bylo dost, zítra to stejně bude úplně jinak.

Skol!