Fialova strategie vychází

Při ohlédnutím za výsledkem voleb do Evropského parlamentu mne zaujala skutečnost, kterou jsem nepředpokládal, respektive myslel jsem si, že nevyjde podle strategických plánů našeho pana premiéra. Abych se přiznal, byl jsem přesvědčený o tom, že pro koalici SPOLU volby dopadnou mnohem hůře, než vlastně dopadly. Patřím k tradičním příznivcům ODS, ale tentokrát jsem je nevolil, neboť jsem nedokázal překousnout přítomnost Luďka Niedermayera na společné kandidátce. No a mylně jsem předpokládal, že mí spoluobčané budou uvažovat podobně, což se však nakonec kupodivu nestalo.

Myslím si, že Petr Fiala volby do Evropského parlamentu, ve kterých občané volí poněkud jiným způsobem, upozadil a ze strategických důvodů do nich šel v koalici SPOLU, což přirozeně znevýhodnilo ODS, ale nijak nepoškodilo existenci koalice, kterou pan premiér potřebuje pro příští volby do Poslanecké sněmovny. No a ono mu to docela vyšlo, neboť koalice SPOLU sice volby nevyhrála, ale na to, že se vesměs jedná i o volby protestní proti politice vlády, dopadla velmi slušně. A co je hlavní, koalice SPOLU z nich vyšla nerozhádaná a dalo by se dokonce říct, že se její konzistence ještě více stmelila a upevnila.

Je zajímavé, jak se k tomu všemu postavil doživotní europoslanec a dlouhodobý kritik politiky Petra Fialy Jan Zahradil, který letos překvapivě do Evropského parlamentu nekandidoval a má cíle na domácí scéně. Mám názor na to, co asi stálo za jeho nenadálým rozhodnutím, ale jsou to jen spekulace, takže je nemá cenu rozebírat. V každém případě si ale myslím, že jeho pozice jako velkého kritika vládní politiky a evoluce ODS pod taktovkou Petra Fialy byla na onom postu neudržitelná. Podle Petra Fialy se Jan Zahradil ani neobjevil ve volebním štábu koalice SPOLU a výsledky voleb slavil ve štábu Přísahy a Motoristů. Tedy s mužem, jenž zorganizoval a kvůli několika kabelkám provedl policejní puč proti vládě Petra Nečase, čímž vlastně na dlouhou dobu zasadil takřka smrtící ránu ODS, do té doby pravicovému hegemonu naší politické scény.

Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES uvádí, že nerozumí tomu, proč to udělal, a abych se přiznal, také mně není úplně jasné, jakou hru Jan Zahradil rozehrává. Ten dokonce podle posledního rozhovoru, který měl pro iRozhlas, ODS radí, aby Roberta Šlachtu, který se ji pokusil zlikvidovat, prostě nějak překousla a vzala Filipa Turka k sobě do evropské konzervativní frakce, což mně připadá diplomaticky řečeno jako skutečně velmi přemrštěná tolerance.

Volby do Evropského parlamentu pro koalici SPOLU tedy nedopadly vůbec špatně a žádná katastrofa jako třeba ve Francii se nekonala. Vypadá to tak, že občané jsou s naší vládou pořád relativně spokojeni, což je veskrze pozitivní zpráva jak pro ODS, tak pro premiéra Fialu, no a samozřejmě i pro stabilitu ekonomicky-politického vývoje v naší zemi.