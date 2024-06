Úvodní článek mého blogu, na kterém budu psát o různých osobních tématech. Na úvod jsem zvolil dosti těžké téma. Smysl života.

Všeobecně vzato. Nesnáším lidi, kteří nejsou schopni změnit svůj názor. Nedokáží překročit vlastní stín a na základě nově zjištěných zkušeností uznat chybu.

Já mezi ně nepatřím. Jsou ovšem věci, ve kterých si za svými názory stojím velmi pevně a mohu s klidem říct, že je nikdy nezměním.

Smyslem života je láska. Bez diskuse. Tak to prostě je. Stačí, že se budeme mít všichni rádi a vše bude OK? Ale vůbec ne. Tak to není. Je to trochu komplikovanější. Ale pozor! Nic složitého na pochopení to není.

Věci se mají takto.

Mám už nějaké roky a jak známo, ledacos jsem v životě zažil. Navíc jsem něco vysledoval z různých pořadů. Ty jen potvrdily to, co jsem dávno tušil a jen mi pomohly danou problematiku lépe popsat.

Zamysleme nad tím tedy společně. Je spousta věcí, které jsou v životě důležité. Zdraví, rodina, příroda, mezilidské vztahy, víra. Je toho spoustu. Jak ale najít jeden všeobjímající pojem, který by zahrnul vše správné, dobré a důležité? Dosaďte si zde za každý ze zmíněných pojmů lásku. Uvidíte, že to funguje.

Tak dál.

Když na jaře vyrostou sněženky, když slyšíte ptáky v lese. Když na jaře vyroste čerstvá světle zelená tráva. Když Vám Slunce prohřeje vaši tvář. Když se na vás usměje vaše malé děcko, nebo starý otec. Když dostanete hezký dárek. Když dáte dárek. Když někomu pomůžete. Když někdo pomůže Vám. Když odpustíte.

To všechno je láska.

Pokora, Upřímnost, Střídmost, Moudrost, Vzdělání a spoustu dalších vlastností. To všechno je láska.

Všechno pozitivní je láska, proto je láska smyslem života.

A proto vše, co je jen trochu negativní je zakázané a musí ze života pryč.

Závist, nenávist, pýcha … No nebudu tady suplovat křesťanskou víru. Tam to vše najdete. Moje životní filosofie je s ní v naprostém souladu.

Z náboženství víme, že Bůh je láska. Je to nejvyšší vibrace, ke které musíme směřovat.

Vibrace? Ano je to harmonická frekvence. Vždyť přece, když na Vás někdo vlídně promluví, když vám odpustí, když vás podpoří, máte z toho hřejivý pocit na duši. Je Vám to prostě příjemné. V tom momentě na Vás totiž působí pozitivní frekvence. A díky tomu láska úzce souvisí s různými aspekty života.

Negativní emoce způsobují nemoci. To ví dnes už každý. Láska má tedy neoddiskutovatelný vliv na lidské zdraví. I proto je láska smyslem života. Pozitivní emoce je láska.

A protože hudba je taky frekvence a harmonie, které díky ní vznikají, mají ozdravný charakter. I to je láska.

Ano tak jednoduché to je.

Až zase jednou v rádiu uslyšíte písničku „All You need is love,“ budete už teď vědět, že nejde jen o to, abychom se všichni měli rádi.