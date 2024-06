O Slovanech, jako národu, který význam slova řeší více než jiné národy byl kdysi na Youtube hezký pořad od Petra Starce. Možná jste ho někteří viděli. Dnes si blíže rozebereme slovo Moc.

Slovo Moc používáme například v těchto souvislostech:

Mít moc – mít možnost věci ovládat, řídit, měnit.

Zmocnit, přemoci – získat nad někým moc.

Umocnit – zesílit moc.

Bezmoc – ztráta moci a sil obecně.

Proč si tedy myslím, že na touze po moci není naprosto nic špatného? Je to tak zřejmé. A přesto řada lidí, když slyší toto slovní spojení, tak má rudě před očima. „On má totiž tu touhu po moci chápeš? On si prostě nemůže pomoct!“

Ten, kdo touží po moci, touží lidi řídit. Chce mít možnost vylepšovat stav věcí. Chce být v samém centru dění.

Jeho úmysly, čili to, jaké kroky chce učinit, jaké zákony prosazovat, jaké cíle chce při tom sledovat, to je teprve další aspekt jeho snahy. A my musíme samostatně posuzovat, co je v centru jeho zájmu. Zda to dobré nebo to špatné.

Někdo chce mít moc k tomu, aby si nahrabal co nejvíc peněz a někdo k tomu, aby prosadil právo gayů na svatbu.

A tak je více než jasné, že touha po moci není nic špatného.

Naopak. Lidi toužící po moci jsou potřební. Bez nich to prostě nejde. Musí existovat ti, kteří touží věci řídit, vést ostatní a v podstatě je i ovládat. A měnit vše k lepšímu.

Bohužel praxe ukazuje, že touhu po moci mají často lidé, kteří mají buď zvrácené úmysly, nebo (a to je častější), jsou to amatéři, kteří nemají na to, aby moc měli.

Znám několik skvělých lidí, kteří by s mocí velmi dobře nakládali. Bohužel mnozí z nich stárnou a ubývají jim síly. Ale to je vlastně jedno. Ať už se jedná o starší generaci, mé vrstevníky nebo mladší ročníky, oni touhu po moci nemají.

A určitě i z důvodu, že by je někdo obvinil z toho „,že touží po moci.“

Je to velká škoda.

Moc bych si přál, aby touhu po moci měli, a aby se za to, že touží po moci, nestyděli. Je mi to upřímně líto, že ji nemají.

Dále bych si přál, aby se lidé od podobných předsudků oprostili.

Touha po moci skutečně není nic špatného.

Malé doplnění na závěr. O úmyslu napsat příspěvek na téma Proč není Touha po moci nic špatného jsem informoval jednu svou známou.

Věděl jsem, že je na lidi, kteří touží po moci alergická, a proto jsem jí po sepsání příspěvku nabídl, že jí ho pošlu, aby si mé vysvětlení přečetla.

Odmítla, že nemá zájem. „To, že je touha po moci dobrá věc, je přece nesmysl!“

Je to typický příklad toho, jak hluboko mají lidé své předsudky v sobě zakořeněné. Taky je to podle mě důkaz toho, že málokdo je ochoten svůj názor změnit.