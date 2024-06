Po pětadvaceti letech ve vztahu jsem došel k určitým závěrům, o které se rád podělím. Jen ať mládež vidí, do čeho jde.

Manželský sex je prý věda. Prý jsou vhodné různé mechanické pomůcky. Nejlíp se osvědčilo Porsche 911 v garáži. Ale teď vážně. Jak známo, sex je vážná věc. Když jdete do akce, musí jít žerty stranou.

Dřív žili chudí lidé ve dvou místnostech a zplodili klidně 10 dětí. Jak to dělali? Jak to, že všecky ty děti z toho neměly nějakou psychickou újmu? Vždyť jejich rodiče se schoulili pod peřinu a v klidu souložili v jejich přítomnosti.

Dnešní rodiče, jak to znám z vlastní zkušenosti i informací mých vrstevníků, toto hrozně řeší. A to přesto, že ložnice jsou již dnes oddělené a děti mají své pokojíky, kde se mohou zavřít. Čeká se zpravidla, až děti usnou (respektive se alespoň si to myslíme), a až pak se na to vlítne. Jenže, jak děti stárnou, tak chodí spát později a později. Vám se chce už od desíti spát a děcka hledí do jedné hodiny do počítače. Co s tím? Vy už jste dávno unavení a ospalí a je před vámi ještě jeden důležitý úkol. Ano, stává se z toho povinnost.

Vždyť to má být zábava! Relaxace! Pohoda! Ve výsledku k sexu často vůbec nedojde. Nedivím se, že jsou lidé nevrlí, nevěry jen frčí a rozvody jakbysmet.

Podle mě je řešení jednoduché. Jedná se o maličkost, která může doslova ovlivnit kvalitu manželského života, snížit počet nevěr a taky rozvodovost:

Navrhuju více upřímnosti vůči dětem: „Běžte hezky do pokojíků děti a nevycházejte z nich ven, tatínek s maminkou teď budou mít hezkou chvilku.“ A kdyby náhodou něco zaslechly? No tak co? Možná to pak povykládají ve školce nebo ve škole. „No to by byla hrůza!“ Nesmysl. Ať se klidně celá vesnice dozví, že maminka s tatínkem jsou normální.

Dále bych rád pohovořil o tom, jak dosáhnout toho, aby byl sex co nejkvalitnější.

Nebudu hovořit o kvalitní stravě, péči o zdraví či tělesnou kondici a jiných všeobecně známých věcech. Taky předehra je důležitá, ale to ví přece každý. Chci se zaměřit na méně známé skutečnosti. Co to znamená kvalitní sex? No pro mě třeba je to takový, kdy orgasmu dosáhnou oba zúčastnění. To je základ.

Dále se pak musíme zabývat intenzitou prožitku a délkou aktu. Co tyto faktory nejvíc ovlivňuje?

Úklid, umyté nádobí, vyměněná žárovka, nová pergola nebo zahradní lavička, čerstvě osázená skalka a jiné splněné manželské povinnosti.

Pánové, když tyto věci budete zanedbávat, manželka je nespokojená a večer to zpravidla nedoženete. Tady musím přiznat, že v této oblasti pokulhávám. A co myslíte? Můžu jen potvrdit, že moje teorie opravdu funguje.

Pozor ale na to, aby nedošlo k opačné nerovnováze. Chlapi mají své úkoly a ženy své. Musí to být vyvážené. Kamarád mi toto potvrdil a sdělil, že se jednu dobu domácích prací velmi účastnil. Zpočátku to zabíralo a v posteli bylo vše v pořádku. Později si jeho žena na jeho službu v domácnosti zvykla a sklouzla do podprůměru.

Hodně pomáhají drobné pozornosti. Takové milostné sms i po dvaceti letech manželství fungují stejně dobře, jako dřív.

Čili o výsledku se nerozhoduje jen v okamžiku styku, ale dávno před ním.

Jak se ale vyhnout stereotypu? A té strašné pravidelnosti? Jak v sobě nastartovat něco tak nespoutaného, neuchopitelného a neovladatelného jako je sexuální vášeň? Na to není žádná pomůcka. Vlastně je, a to velmi účinná. Je to láska.

Sex je pro nás svátek. Je dobré si na správnou chvíli počkat. Je to něco, na co se těšíte, připravujete se na to a snažíte se, aby to bylo co nejhezčí.

Hrozně velkou roli zde hraje důvěra. Ta s roky prožitými v páru roste. Člověka vedle sebe máte dobře vyzkoušeného a víte, že se mu můžete naprosto oddat a otevřít. A tak vzniká hluboký prožitek podložený hlubokým citem.

Pro naše mladé přátele blíže rozvedu, proč je důvěra tak důležitá. Jde o to, že zejména dívka, která jde s klukem do postele, může mu důvěřovat, že ji nebude nutit do věcí, které by jí byly nepříjemné. Že nijak nezneužije situace, kdy bude uvolněná a spokojená. A taky, že nebude v hospodě vykládat detaily z proběhlé noci. Tady musím ženy uklidnit. Nikdy v životě jsem se s podobnou neomaleností nesetkal.