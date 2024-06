Malá upoutávka na výrobek, který mi přirostl k srdci. Kvalitní strava je důležitá. O tom není pochyb.

Co na tomto místě dělá reklama na elektrický spotřebič? Tento zázrak techniky mě natolik oslovil, že jsem se rozhodl o něm napsat.

Dnešní trh je doslova přesycen různými vychytávkami do kuchyně. Pomalé hrnce, kontaktní grily, horkovzdušné fritézy, … To vše jsou jistě zajímavá zařízení. Nad nimi všemi ale podle mého názoru ční můj oblíbenec. Elektrický tlakový hrnec.

Je to výrobek, který s vařením moc pomáhá. My doma vaříme hodně. Teda hodně vaří moje žena. Téměř denně. Moje vysokou školou povinné děti jsou na její jídla zvyklí a myslím, že tím hodně ušetříme, když nechodí na obědy do menzy či různých jídelen. A taky šetří čas. Nahustí si svůj školní rozvrh tak, že na oběd prostě zajít nestihnou. A tak se u nás vaří v podstatě furt. Samozřejmě včetně víkendu. To máme po oba dny vždy čerstvý vývar a nějaké to druhé jídlo k tomu.

Neznám žádný jiný produkt, který by s vařením pomáhal více.

Jak to funguje? Pro ty, kdo to neznáte, vysvětlím. Běžný tlakový hrnec při vaření vypouští přebytečnou páru. Musíte ho hlídat, a když je to zapotřebí, ubírat plyn (snižovat teplotu na varné desce). Musíte na něj dohlížet a nesmíte se od něho moc vzdalovat.

Elektrický tlakový hrnec je mnohem samostatnější. Vložíte do něj ingredience, zavřete a zvolíte program. Ten se volí podle obsahu. Maso, maso s kostí, rýže, luštěniny, polévka, … Podle něj hrnec nastaví čas. A pak se spustí. Natlakuje se a hermeticky se uzavře. Žádná pára z něj nevychází. Sám si určí kolik energie na vaření vynaloží. Tak aby v něm byla konstantní teplota a tlak. Samozřejmostí je časové odložení otevření a vyzvednutí výsledku. Ráno dáte vařit maso. Ono se uvaří a po dobu až šesti hodin udržuje výsledek v teple. Vrátíte se z túry a máte připraven teplý oběd.

Výhody jsou zřejmé. Jednoduchá obsluha, kterou zvládne i amatér jako jsem třeba já. Využil jsem toho hojně, když jsem byl tři měsíce na nemocenské.

Dále úspora energie a hlavně lepší kvalita pokrmů. S unikající párou totiž odchází také vůně, chutě a kapalina. To vše se v našem případě zachovává. Říkáte, že vývar musí být tažený nejlépe po dobu šesti hodin? Zkuste si vývar v tomto hrnci, kdy jsou všechny chutě zakonzervovány a porovnejte. Myslím, že rozdíl v chuti není tak velký. Rozdíl v čase přípravy? Propastný.

Malá vsuvka na závěr. Znám manželský pár. Oba jsou doktoři. V práci se setkávají s různými onemocněními trávicího ústrojí. Rakovina slinivky, rakovina žaludku. Však to znáte. No a představte si, že tito manželé nejedí nic smaženého ani pečeného. Preferují vařená jídla. Tak vidíte. Ono je to nakonec ještě zdravé.

Dobrou chuť.