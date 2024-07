Proč chci zakázat kolu

V tomto článku nepoužívám plné obchodní označení známých nápojů. Čtenář nechť si je dosadí sám. Jistě pozná, o které jde.

Bývaly doby, kdy jsme kolu používali jako lék. Když byly děcka nemocné a měla průjem, dávali jsme jim ji pít a moc to pomáhalo. Taky jsme jim jako malým dávali na delším cyklovýletě na dobití energie.

To už dnes nejde. Stejně tak, jako v mnoha jiných případech, jsem na sobě vypozoroval, že s kolou je něco v nepořádku. Bolí mě po ní břicho a celkově mi po ní bývá špatně. Přišel jsem na to, čím to je. V kole už dnes není žádný cukr. Je nahrazen glukózo-fruktózovým sirupem. Jedná se o průmyslové sladidlo, které má mnoho škodlivých vlastností. Ty si můžete snadno vyguglit. Je vyroben z kukuřice a ječného sladu pokud vím. Čili s cukrovou řepou ani s cukrovou třtinou to nemá nic společného. Je méně sladší než cukr, proto ho musí být na oslazení více. Ukládá se ve formě tuků ve větším množství a tyto tuky vznikají v okolí vnitřností, nejvíce jater. Tolik k teorii. Z praxe vím, že je mi po něm prostě blbě.

Kola v tom není sama. Glukózo-fruktózový sirup je téměř ve všech slazených nápojích. Ve většině slazených minerálek i v sirupech. Kromě něho jsou zde další umělá sladidla.

A nejen tyto látky v nápojích nám škodí. Celkové složení je horší než u stejně označených výrobků prodávaných jinde v zahraničí.

Malá vsuvka. Kamarádův syn (mládežnický mistr republiky v rybolovu) vyrazil na lov ryb do Jihoafrické republiky. A víte co ho tam nadchlo možná víc než místní příroda? Tomu neuvěříte. Chuť pomerančového nápoje, který výrobce koly také nabízí. On tam totiž chutná mnohem lépe než u nás.

A jsme u toho, o čem chci dneska mluvit. Mnoho výrobků, zejména potravinářských, ale také prací prášky, zubní pasty a jiné produkty, mají u nás mnohem horší složení než výrobky, které se pod stejným označením prodávají na západě. To je všeobecně známá skutečnost.

Paní Jourová toto prý usilovně řeší. Nedávno se k tomu vyjádřil i náš premiér. Člověk by řekl: „Zaplaťpánbůh že si toho někdo všiml!“ Nepřipadne mi ovšem, že s tím někdo něco chce dělat. Jak to, že nikdo nepřišel na to, co napadlo mě?

Navrhuju všechny výrobky, u kterých se zjistí, že mají horší kvalitu oproti stejně označeným výrobkům v jiných zemích, zakázat na území ČR prodávat. Stačil by na to jeden úřad, který by toto kontroloval. Máme snad jako stát právo rozhodnout o tom, který výrobek se na našem území bude prodávat, a který ne. A kde vzít úředníky? Co takhle sáhnout do prezidentského aparátu? Tam je jich dost. Tuším 500.

Já se bez koly klidně obejdu. A od těch dalších šmejdů taky. Vždycky existuje alternativa. A zmíněné společnosti? Myslím, že to pro ně bude dostatečná motivace pro to, aby kvalitu výrobků srovnaly na stejnou úroveň. Tím bychom v konečném důsledku dosáhli toho, co si všichni přejeme.