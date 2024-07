Z evropské přírody už zmizely desítky druhů zvířat. Slováci se nyní snaží vystřílet další

Pratur, zubr evropský či norek evropský. To je jen malý výčet původně i v českých zemích hojně rozšířených savců, které člověk vyhubil.

Mezinárodní svaz ochránců přírody už v roce 2015 označil 36 evropských druhů zvířat za vyhynulé. Dalších nejméně 1 677 z celkem 15 060 evropských druhů je podle ochránců stále ohroženo vyhynutím. Slováci nyní aktivně pracují na vyhubení dalšího živočicha – medvěda hnědého. Zneužívají k tomu výjimku z ochrany, čímž velice pravděpodobně porušují evropskou legislativu.

Medvěd hnědý v táborské zoologické zahradě. FOTO: archiv ZOO Tábor

Třiatřicet chráněných a ohrožených zvířat letos zastřelili na sousedním Slovensku jen do poloviny června. O život přišla i tři letos narozená mláďata. Zhruba třetinu medvědů zastřelili přímo myslivci, zbytek připravil o život popravčí, pardon zásahový tým medvěda hnědého. Jeho oficiálním cílem je eliminovat kontakty medvědů s člověkem. Na svém webu dokonce tvrdí, že hlavní úlohou zásahové týmu je „co nejdřív po nahlášení výskytu medvěda v intravilánech měst a obcí zabezpečit bezpečnost lidí takovým způsobem, který je co nejšetrnější i k samotnému medvědovi. Cílem členů zásahového týmu je, aby medvěd odešel a nikomu neublížil“. Ve skutečnosti medvědy nevyhání, ale rovnou střílí.

Situace s medvědy na Slovensku se vyostřila před tamními loňskými parlamentními volbami, kdy se z údajně přemnožených medvědů stalo jedno z hlavních předvolebních témat. Po volbách to bohužel neutichlo, naopak nabralo to na obrátkách. Slovenští poslanci před pár týdny dokonce schválili zákon, který umožňuje medvědy střílet i v případě, že nepředstavují bezprostřední nebezpečí pro člověka. Stačí, když se na daném území vyhlásí mimořádná situace a myslivci a lovci mohou střílet o sto šest.

Nepochybuji o tom, že je tento zákon v přímém rozporu s právem EU a hlavně její politikou ochrany ohrožených druhů. Chráněné šelmy lze usmrtit pouze v jediném případě, a tím je přímé ohrožení života člověka. Jenže Slováci drtivou většinu medvědů postříleli bez toho, že by prokazatelně na někoho zaútočili. Svým životem často zaplatili jen za to, že se dostali velmi blízko zuřivým lovcům. Za nebetyčnou prasárnu pak považuji především bezcitné zabití medvědí matky i se dvěma medvíďaty. Jen tak zastřelit mládě dokáže jen naprosto bezcitný člověk, který by měl okamžitě vrátit zbrojní průkaz a jít se léčit.

Slovenský zákon jde ještě dále. Medvěda chráněného na celém území EU lze podle něj zabít i v případě, že ohrožuje majetek, úrodu či hospodářská zvířata. Pojem ohrožení přitom zákon nijak dál nerozvádí, lze ho proto snadno zneužít. Stejně jako jde zneužít možnosti vyhlásit stav mimořádné situace. Nikdo totiž nebude objektivně zjišťovat, zda medvěd na daném území opravdu představuje reálné ohrožení. Úředníci od stolu rozhodnou a lovci s nabitými zbraněmi vyrazí na nemilosrdný lov.

Stále se mluví o údajné přemnoženosti medvědů, ale žádná objektivní data to nedokazují. Naopak poslední vědecká zkoumání ukazují, že se medvědí populace na Slovensku udržuje na zhruba stejných počtech. Také za to, že se medvědi v některých případech stahují do blízkosti obcí, může člověk. Hlavně tím, že nedodržuje doporučení pro nakládání s odpadem a nechává ho nezabezpečený. Medvěd pak logicky chodí k popelnicím pro zbytky potravin jako do samoobsluhy. Proč by se jinde namáhal, když mu lidé cpou potravu doslova až pod nos?

Místo, aby lidé změnili své chování a medvědy nejen nelákali, ale i aktivně plašili – například zvukovými signály – raději jimi nalákaná zvířata zastřelí. Smutné je, že se na tom podílí i slovenští „ochránci přírody“ z organizace Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, kteří nejen že přírodu nechrání, ale naopak pomáhají k vyhubení dalšího živočišného druhu.

Vědci přitom opakovaně varují, že jsme aktivními účastníky šestého hromadného vymírání druhů v historii planety Země. Zatímco předchozí měly na svědomí nejrůznější přírodní okolnosti, za to zatím poslední aktuální může výhradně člověk. Ten jen za posledních sto let dokázal vyhubit sedm procent živočišných druhů, dalším více než 13 tisícům druhů bezprostředně hrozí vyhynutí.

Masově vybíjet ohrožený druh je v takové situaci nejen barbarstvím, ale zločinem proti celému lidstvu a planetě. Medvěd hnědý je v rámci Evropské unie chráněným druhem a je součástí přílohy II Bernské úmluvy, tedy úmluvě o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť. Na jeho ochranu EU zcela oprávněně vynakládá nejvíce peněz ze všech ohrožených druhů zvířat.