José Placido Domingo Embil známý jako Placido Domingo (21. 1. 1941)

Začínal jako baryton, což mi připadá zajímavé. Bylo to myslím na konci padesátek v USA někde v Dallasu. Přeškolil se a jako tenor začal vystupovat začátkem let šedesátých v Tel Avivu. Pak začal opětovně vystupovat v USA. Průlom v jeho kariéře byl záskok za legendárního Franca Corelliho. Od té doby jeho hvězda stoupá vzhůru a je zcela zaslouženě legendou operního nebe.

Jeho kariéru došperkovalo vystoupení s třemi tenory v roce 1990. Byla to sice příšerná estráda, ale jako mladistvý jinoch jsem to hltal a slzel u toho jako štěně. Nutno říct, že kdokoli tohle vymyslel, udělal pro propagaci opery určitě víc než Alice Nellis svojí trapnou Prodanou nevěstou.

Domingo je pověstný svou pracovitostí a pružností. Jeho kariéra jde mimoto v ruce s pokročilým marketingem a téměř karajanovskou schopností se propagovat. Řada lidí ho na to konto nemůže ani cítit.

Jeho hlas je velmi zajímavý. Kamarád to přirovnal, že to zní jako varhany. Asi to lépe popsat neumím. Hlas malinko obtížně stoupá do výšky, a opravdu je tam občas slyšet trochu tenze

Neumí bohužel včas odejít. Je mu 82 let a některá jeho vystoupení mi připadají nedůstojná jména Domingo. Jeho vystoupení jako barytonisty ve mně budí nedůvěru, stejně jako jeho dirigentská vystoupení. Ale snad se mýlím. Byl jsem ujištěn, že i když není baryton, že jsou v divadle jeho výkony plně akceptovatelné. Také jsem si psal s lidmi z jeho orchestru, který vede nebo do nedávna vedl jako dirigent a oni ho mají rádi. Inu, moc tomu nevěřím, měl by to konečně vzdát.

Jsou zde další kontroverze, které nebudu zmiňovat. Nejsem s nimi obeznámen a nejsou ani předmětem tohoto textu. Nicméně jsou zde a ač jsem vůči nim skeptický, nevím, co si o tomto umělci myslet. A to mi po tolika letech obdivu připadá smutné.

Málokdo udělal pro propagaci opery tolik jako on. Oživil některé zapadlé tituly a ty nahrál. Na stranu druhou, existuje jen málo věcí v jeho hlasovém podoboru, které nenahrál a některé nahrál vícekrát.

Jules Massenet „Le Cid“

Massenet - Placido Domingo, Grace Bumbry, Paul Plishka, Opera Orchestra Of New York*, Eve Queler, Byrne Camp Chorale – Le Cid Jules Massenet - Le Cid album cover, Year: 1976

Je to něco zcela úžasného a všem to doporučuji, jen nevím, zda se to sežene.

Pietro Mascagni „Iris“

Mascagni - Placido Domingo, Ilona Tokody, Juan Pons, Bonaldo Giaiotti, Chor Des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Giuseppe Patanè – Iris (1989)

Výborná opera, kterou zná jen málo lidí. Už jen kvůli „Hymnu Slunci“ se vyplatí si jí poslechnout.

Jules Massenet „Werther“

Massenet / Placido Domingo / Elena Obraztsova / Arleen Augér / Franz Grundheber / Kurt Moll / Kölner Kinderchor / Sinfonie-Orchester Des WDR / Riccardo Chailly – Werther (1979)

Tvrdit o opeře Werther, že je málo známá, to je samozřejmě nesmysl. Na stranu druhou, opravdu jí znáte? K této verzí mám poněkud výhrady. Ale ty se týkají Jeleny a nikoli Placida. Špatné to určitě není.

Jacques Offenbach „Les Contes d’Hoffmann“ česky se to zove Hoffmannovy povídky

To už jsem kdysi zmiňoval jinde. Patří k bontónu to shodit a nasadit tomu psí hlavu. Já to ale považuji za úžasnou verzi s stojím si za tím.

Conductor – Richard Bonynge

Mezzo-soprano Vocals – Huguette Tourangeau, Margarita Lilova

Orchestra – L’Orchestre De La Suisse Romande

V hlavní trojroli se představí – Dame Joan Sutherland

Hoffmann – Placido Domingo

Vocals – Hugues Cuénod

G. Verdi „Otello“

Placido natočil Otella asi 4 x. Mimo všech verzí, které vznikly, mě mrzí ta, která nevznikla, a to s Leontyne Price. Protože La Price vyhlásila, že Maor nemůže zabít černošku. A že na tu roli není dost blond. Občas mi připadá, že by andělé nemuseli mít tak jízlivé komentáře úplně ke všemu

Ale jednoho Otella sem dám. Je to můj první a je úžasný. O filmu, který k tomu existuje, se to ale říct nedá. Zeffirelli je zde moc sebevědomý, a to co zde předvedl je neakceptovatelné. Nemůžu škrtnout píseň o Jívě a prohnat hlasy operních pěvců sound procesorem. Výsledek je hrozná slátanina a je to zločin proti lidskosti. Já ale neupírám Zeffirellimu obrazovou imaginaci, ale to tu tragédii nikdy nezachrání. Ale vlastní nahrávka je dobrá.

Iago - Justino Diaz

Otello – Placido Domingo

Desdemona – Katia Ricciarelli

Tohle uvést musím, protože je to Carlos Kleiber, ale já z toho zase tak uchvácený nejsem. Je to dobré, ale no a co? La Traviata, Domingo, Ileana Cotrubas

La Traviata jako film. To se mi tenhle film líbí více. Tady Zeffirelliho obrazová imaginace sklízí neskutečné plody a vzdor nedůvěře, kterou to ve mně budilo, je to něco zcela úžasného. Místo Ileany Cotrubas je tady Teresa Stratas, která sice nemá tak úžasný hlas jako Cotrubas, ale je opravdu velká herečka, a to je pro film důležité.

Pak je tu filmová Tosca z roku 1976. Raina Kabaivanska vymazala Dominga z povrchu zemského a je neuvěřitelná. To byl Placido ještě mladý a jedl čerstvé luštěniny.. co to melu??!! Baron Scarpia je Sherrill Milnes s nososkobou, která je trochu legrační

Tosca, přenos z roku 1992 z originálních lokací

Jak to utíká, kde jsou ty doby, kdy jsem vstával brzy ráno, abych viděl přímý přenos. Tento TV film mě vždy uchvátí. Ruggero Raimondi jako baron Scarpia je tak zlý a nechutný .. míněno jako superlativ. Malfitano je stále velmi krásná i když ne už mladá. To se ostatně týká zčásti i Placida. Je zde zajímavost: na některých záběrech je vidět, jak Placido na začátku zakopne a sletí po ústech z rampy dolů, když sbíhá Angelottimu v ústrety. Zachoval však klid a situaci zvládl. Myslím si však, že to asi bolelo

pak je tu Rosiho Carmen z roku 1984. Juliua Migenes v roli Carmen je Carmen jak si ji představuji. Nikdy jsem neviděl nikoho tak erotického. Placido je tady poměrně prkenný a velmi divadelní, ale nelze mu nic vytknout. Faith Esham je jako Micaela nádherně dětská, a to se mi líbí. Kapitolou úžasnosti je tady Ruggero Raimondi jako toreador Escamillio. Raimondi výborně vypadá, a ještě lépe zpívá. Není nadarmo taková legenda.

TV film Turandot z 1987, Eva Marton v titulní roli Pucciniho opery. Inscenace je nádherně výpravná. Trůnní árie je naprosto úžasná a skončil jsem pod židlí. Leona Mitchell jako Liu je slaďoučká jako čokoládový bonbónek. Pak je tu Domingo, který je prostě standardní Domingo, nepřekvapí ani nešokuje, prostě Domingo.

G. Puccini, Manon Lescaut, TV film z roku 1983, Kiri Te Kanawa jako Manon

Kiri je úžasná. Byla moc krásná a Placido jí úspěšně sekunduje, to on umí

J. Offenbach, Hoffmannovy povídky, televizní inscenace z roku 1981. Placidovými partnerkami jsou Luciana Serra jako Olympia, Agnes Baltsa jako Giulietta, a Ileana Cotrubas jako Antonia. Je to velmi dobré. Navěky mi utkví Nicolai Giuselev, který se jako Dr. Miracle vynořuje z podlahy jeviště v obraze Antonia.

Pak je tu Pucciniho La Fanciulla del West, televizní inscenace z roku 1982. V roli Minnie se představila Carol Neblett, jejíž krása bere dech. Ona také nádherně zpívá. La Fanciulla je ovšem poměrně nemelodická a celý děj je operně naivní. S tím se nic neudělá. Ale Carol a Placido to celé zachránili a mně se to líbilo.

Televizní film, Pucciniho Madama Butterfly Jeana Pierra Ponnella z roku 1975 pod taktovkou Herberta von Karajana. Suzuki je Christa Ludwig, Butterfly je Mirella Freni. Něco tomu chybí. Má to předpoklady stát se legendou a to se nepovedlo

Vídeňská inscenace Il Trovatore, G. Verdi pod vedením Herberta von Karajana z roku 1978.

Tohle má jednu zásadní devizu a tou je Fiorenza Cossotto jako Azucena, která je úplně šílená a nic takového jsem nikdy neviděl. Zbytek obsazení zpívá ne její úrovni v zoufalé snaze se jí vyrovnat a ono to moc nejde. Raina Kabaivanska v roli Leonory sice není verdiovský soprán, ale ona na to má, ona to dá, ona vás dostane. Piero Cappuccilli s tím nemá problém a jeho výkon je prostě Cappuccilli. Dle mého názoru zde Placido malinko zaostává a je zde slabším článkem, ale samozřejmě Karajan si uměl některé věci pohlídat a není to žádný průšvih. Udržet krok s madam Cossotto je prostě těžké.

Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, Zeffirelliho TV film z roku 1982 a tady mám problém. Jelena Obrazcovová se mi tady ale vůbec nelíbí. Ale to je jen můj názor a já si nedovolím umělecké dílo v této úrovni shodit.

K této Rusticaně samozřejmě patří dvojče v podobě Leoncavallových Komediantů. Nedda je zde Teresa Stratas a tu já velmi obdivuji.

Než přejdeme k dalším, dovolil bych si shrnout, že tyto dvě jednoaktovky v tandemu jistě představují zajímavý počin a nemám problém je jako celek doporučit. Můj problém s Jelenou je prostě můj osobní.

Verdiho Requiem, TV záznam z roku 1970 pod vedením Leonarda Bernsteina. Josephine Veasey, Ruggero Raimondi, Martina Arroyo a Placido Domingo. Židovský dirigent dirigoval nejúžasnější katolickou skladbu v protestantském chrámu. Kdo to neviděl, neuvěří, že je tohle možné. Hlavní hvězdou je tady Bernstein. Lenny vykazuje upřímnou erotickou vášeň. Vyskakuje 3 metry do vzduchu, řve se sborem a má minimálně 3 orgasmy za minutu.

K tomu ale patří i audio nahrávka, která je naprosto úžasná

Ale vrátíme se k nahrávkám

Na poli Verdiho Requiem bychom měli ještě toto, Abbado z roku 1980. Katia Ricciarelli, Shirley Verrett, Placido Domingo a Nicolai Ghiaurov. Je to určitě dobrá verze ale ve srovnání s těmi jinými, mi to tak dobré nepřipadá, ale je to jen můj názor.

Následující titul patří k bontónu pomluvit. Já to ale neudělám, protože je to dle mého názoru velmi dobré. Jen malinko nestandardní. Giacomo Puccini, Katia Ricciarelli, Placido Domingo, Barbara Hendricks, Ruggero Raimondi, Wiener Staatsopernchor, Die Wiener Sängerknaben, Wiener Philharmoniker, Herbert Von Karajan – Turandot, Year: 1982

Když byla Katia mladá, tak byla tak krásná … ježíš, co to melu? Všeobecný názor je, že obsazení Ricciarelli do role Turandot, je kravina na kvadrát. Já si to ale nemyslím. Katiu to sice úplně zničilo, ale tohle je důstojný výkon (dle mého názoru). Zajímavá a neobvyklá verze. Nenechte si namluvit, že to není dobré, protože je. Jen to není typické. Ale Karajan vždy věděl, co dělá. On nechtěl, aby byla Turandot tak strašně neženská osoba Brunhildina typu, proto obsadil Katiu, která je žensky křehká. V divadle by to nikdy neobstálo. Tohle je ale nahrávka, tam se to snese.

Don Carlos, G. Verdi, Carlo Maria Giulini (1971), dostanete mladou Monserrat Caballe, Placida Dominga, Sherrilla Milnese, Shirley Verrett, Ruggera Raimondiho. Obsazení je věru úžasné. Obzvláště bych vyzvedl Verrett jako Eboli. Je to skoro dokonalé a popisoval jsem to jinde.

Don Carlos existuje ještě minimálně jeden, a to je Claudio Abbado z roku 1985, je francouzsky a je velmi dobrý. S tím prvním to však srovnání moc nesnese. Pěvci nejsou dle mého názoru dobře obsazeni. Ruggero Raimondi, Leo Nucci, Nicolai Ghiaurov, Katia Ricciarelli (problém je zde) · Lucia Valentini Terrani · (A zde druhý)

Un ballo in Maschera jsem zmiňoval už jinde. A my nyní Karajana a Abbada odvolíme a zmíníme pouze Riccarda Mutiho. Obsazení je nejlepší možné. Je zde Martina Arroyo, jejíž hlas je jako polibek Múzy. Piero Cappuccilli jako Renato je jistě úžasný.

osobně považuji Placidovy wagnerovské kreace z mírně mně se nelíbící, proto je nebudu uvádět. Já nejsem wagnerián a nechci kritizovat nic, co dobře neznám

Tosca a těch je jako zrn máku.

Začneme pokladem, i když jsem ho zmiňoval už mnohokrát, Zubin Mehta 1973, určitě dobré, kvůli Leontyne Price.

Barone Scarpia – Sherrill Milnes

Bass Vocals – Clifford Grant, Michael Rippon, Paul Plishka

Chorus – The John Alldis Choir, Wandsworth School Boys’ Choir

Chorus Master – John Alldis, Russell Burgess

Conductor – Zubin Mehta

Orchestra – New Philharmonia Orchestra

Tosca – Leontyne Price

Mario Cavaradossi – Placido Domingo

Tenor Vocals – Placido Domingo

Pak je zde Sinopoli z roku 1992, Mirella Freni a Samuel Ramey. Nikdy jsem neslyšel dirigenta, který vy v Tosce produkoval takové vlny. Určitě je to dobrá Tosca, Mirella Freni, Plàcido Domingo, Samuel Ramey, Chorus Of The Royal Opera House, Covent Garden, Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli – Tosca

Pak je tu Leinsdorfova Aida z roku 1971 s Leontyne Price, velmi dobrá verze, Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill Milnes, Grace Bumbry, Ruggero Raimondi, Hans Sotin, Erich Leinsdorf, London Symphony Orchestra, The John Alldis Choir

Mutiho Aida z roku 1974, a to je asi kandidát na jednu z vrcholných verzí, protože tu máme Monserrat Caballé

Amonasro – Piero Cappuccilli

Aida - Monserrat Caballe

Radames – Placido Domingo

Amneris – Fiorenza Cossotto

Abbadova Aida z roku 1982, nemám ve zvyku před nějakými nahrávkami přímo varovat, ale zde to udělám. Není to hrozné, ale mně se to nelíbilo tak moc, že jsem to někomu dal.

Orchestra – Orchestra Del Teatro Alla Scala

Aida – Katia Ricciarelli (není to hlas pro Aidu)

Amneris – Jelena Obrazcovová (ta je zde opravdu hrozná)

Amonasro – Leo Nucci

Il Re Dell’egitto – Ruggero Raimondi

Radamès – Placido Domingo

Ramfis – Nicolai Ghiaurov

Sacerdotessa – Lucia Valentini Terrani

Un messaggero – Piero De Palma

Pak by tu byl Il Trovatore

Ten první Il Trovatore je dle mého názoru je vcelku standardní a moc neoslní, Giulini 1984. Všichni jsou dobří, ba přímo skvělí, ale ono to nestačí. Kdybych ale nevěděl o jiných, byl bych s tímto spokojen. Je to Giulini a to je dostatečná záruka, že to bude dobré, Domingo, Plowright, Fassbaender, Zancanaro, Nesterenko, Coro e Orchestra Dell’Accademia Nazionale Di Santa Cecilia, Giulini

A důvod následuje, proč poslouchat tamten, když můžu mít tuten s Leontyne Price. Il Trovatore. Tady je polibek Múzy maximální, Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill Milnes, Fiorenza Cossotto, Zubin Mehta 1970

Je to první Placidova kompletní operní nahrávka a je to úžasné, nejúžasnější, nejlepší.

I Vespri Siciliani, G Verdi, 1974, James Levine, Martina Arroyo. Méně známá Verdiho opera ve velmi dobrém provedení, Arroyo, Domingo, Milnes, Raimondi, James Levine, New Philharmonia Orchestra The John Alldis Choir

G. Verdi, Ernani 1983, Muti, Domingo, Mirella Freni a Renato Bruson .. úžasný Ernani. U opery Ernani se nesmí přemýšlet o příběhu

existuje k tomu TV film

Pak by tu byla Verdiho Johanka z Arcu z roku 1973. tato méně známá ranná Verdiho opera je moc zajímavá, Placido Domingo, Sherrill Milnes, Montserrat Caballé, Keith Erwen, Robert Lloyd, James Levine, John McCarthy, The Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra – Verdi Giovanna D’Arco

Pucciniho Manon Lescaut

Bartolettiho verze z roku 1972 Manon Lescaut (Giacomo Puccini / Montserrat Caballé / Placido Domingo – Manon Lescaut), ta se mi zdá lepší než

Sinopoliho Manon Lescaut z roku 1984, Mirella Freni, Placido Domingo, Renato Bruson, Kurt Rydl, Robert Gambill, Chorus Of The Royal Opera House, Covent Garden, Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli – Manon Lescaut

Ale určitě není špatná ani jedna, tak to myšleno nebylo

Pak je tu La Forza del Destino, G. Verdi

Znám dvě verze, James Levine z roku 1977 s Leontyne Price, Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill Milnes, Fiorenza Cossotto, Bonaldo Giaiotti, Gabriel Bacquier, London Symphony Orchestra, James Levine – La Forza Del Destino ta je naprosto úžasná

a verze Riccarda Muttiho s Mirella Freni z Roku 1986, Domingo, Freni, Zancanaro, Bruscantini, Plishka, Surian, Zajic, Orchestra E, Coro Del Teatro Alla Scala Maestro Del Coro Giulio Bertola, Riccardo Muti – La Forza Del Destino tu ale moc neznám, zdá se mi to však velmi dobré

Pak bychom tu měli Abbadovu Carmen z roku 1978 s Teresou Berganzou, skvělá nádherná verze Teresa Berganza, Placido Domingo, Ileana Cotrubas, Sherrill Milnes, The Ambrosian Singers, London Symphony Orchestra, Claudio Abbado – Carmen

A Soltiho Carmen také z roku 1978, s Tatianou Troyanos, ta se mi líbí o něco méně, ale špatné tp určitě není. Sir Georg Solti, Troyanos, Domingo, Te Kanawa, Van Dam – Carmen

