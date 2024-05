Můj amatérský rozbor díla a přehled nahrávek. Já nevím, za tohle může dnes někoho zajímat. Ale doufejme, že ano

Giuseppe Verdi „Otello“

opera o 4 dějstvích, založená na dramatu Williama Shakespeara „Othello, mouřenín benátský“. Autorem libreta je Arrigo Boito. Opera byla uvedena 5. 2. 1887. Verdimu bylo tedy 73 let. Tam, kde jiní končí a myslí na důchod, tam Verdi teprve začíná. I ten nejzarputilejší Wagnerián by to měl uznat. Jistěže, vliv Wagnera je znát. Neshledávám na to nic závadného. Rozbor je dlouhý jako špageta. Já nemám žádné hudební vzdělání, tak je to vcelku na nic. Zase mi to dalo docela práci. To je tak, když člověk prostě nemůže spát.

Otello nemá žádnou obdobu napříč celou italskou operní literaturou. Je to sevřené hudební drama. Boitův text je skvělý a hudba je součástí scénických obrazů.

Celý děj relativně sleduje děj původní Shakespearovy tragédie. Kdy praporečník Iago pomocí ukradeného kapesníku a jedovatého jazyka rozvrátí spokojené manželství a všechny zničí.

A jdeme do toho ostře (trochu to zkrátím, kdo to má po mně číst):

Bouře.. blesk stíhá blesk a vlny jako stodola se valí do bran přístavu. Lidé v hrůze sledují loď, která s bouří bojuje a snaží se dostat do kotviště. Scéna bouře je šíleně efektní, kdo zná dřívější Verdiho tvorbu, tohle ho překvapí. Je to prostě pořádnej votvírák a Verdi to takhle napsal, protože mohl. Chtělo by to video, ale na YT není žádné dobré.

https://youtu.be/lhIBCV5zMfk

Loď přistane a vojevůdce Otello vstoupí do přístavu. Role Otella je tak trochu o život a málokdo není k smíchu. On hned první Otellův vstup „Esultate!“. V Esultate se pořádají závody a to doslova, tedy alespoň na YT. Já ale nemám rád takové závody.

https://youtu.be/5FKVEb-mkJA

Na scénu vstupuje hajzlík Iago, který Otellovi závidí manželku a úspěch. Je to prostě psychopat. Iago naleje mladého důstojníka Cassia vínem a ten se pobije (poblije se až o něco později) se svým nadřízeným Montanem. Přichází Otello a chce vysvětlení. Cassio je na plech a nedokáže ho dát. Cassio je degradován a Otello odchází za svou ženou Desdemonou věnovat se lásce. Následující milostná scéna Otella a Desdemony je vlastně předehrou k sexu. Je neuvěřitelně krásná a velmi hluboká. Verdi chtěl údajně, aby se to odehrávalo v posteli, ale to prostě v době uvedení nebylo možné. Možná to je ale jen legenda. Já mám ale rád takové legendy.

https://youtu.be/qFC-sDvDyWI

Cassio smutní, že selhal. Iago mu poradí, že má požádat Otellovu ženu Desdemonu o přímluvu. Iago vyznává ve svém krédu, že je prohnilá slupka hnusu.

Je to prostě hnusák a největší krysa v dějinách opery. „Věřím v krutého boha, je to démon, který mě stvořil. Jeho jméno je hněv. A tvůj démon jsem já….“

https://youtu.be/1SWYKIN41WQ

Iago postupem času přesvědčí Otella, že Cassio a Desdemona mají poměr. Iago hraje velkou hru, namluví Otellovi, že viděl Cassia, jak se mu o Desdemoně zdálo. Klíčovou roli sehraje ukradený hedvábný šátek. Iago Otella zároveň varuje před žárlivostí. Otellovi definitivně přeskočí a přísahá Desdemoně pomstu (Sì, per ciel marmoreo giuro)… prostě Sangue! Sangue! Sangue!.. Krev! Krev! krev! Video je technicky hrozné. Nikdy bych nevěřil, že lze takovým způsobem přezpívat del Monaca

https://youtu.be/d6PpreW9WT8

Přes Různé další Iagovy intriky, Otellovy sebelítostivé výstupy, přichází tragický konec. Všimněte si, že než se na scéně zjeví šátek, je to opravdu velká láska. Scény navazují. Hvězdou klipů je Renata Scotto.

https://youtu.be/wjtKkulTLPw

https://youtu.be/7WSBJVy0F4U

Otello se chová jako magor a před velvyslancem, smýkne s Desdemonou o zem.

Desdemona jde spát, je nešťastná, pláče, Iagova žena Emilia je ukládá k spánku. Desdemona vzpomíná na píseň o jívě, kterou jí zpívala služebná její matky Barbara. Světe div se, máme tu příznačný motiv, který je ale verdiovský, vzdor použití wagneriánského chromatismu.

Motiv snu je opravdu snový a navždy si ho budete pamatovat. Výstup vlastně není árie, melodie je úplně volná. A vlastně to ani žádnou melodii nemá. Scéna je tak křehká, je to jako kouzlo, kdo u toho neslzí jako pudl, nemá husinu, je ****. Desdemona je tou nejkřehčí bytostí ve vesmíru.

Díval jsem na text té árie. Já ale nemám na to abych se opravdu popasoval s textem Arriga Boita a můj překlad je poměrně nejapný.

Jsem smutná, tak smutná.

Moje matka měla chudou služebnou,

byla zamilovaná a krásná.

Jmenovala se Barbara.

Milovala muže, který ji později opustil;

Ona zpívala mi píseň o jívě

(Pro Emilii: Rozpustíš mi vlasy…)

Dnes večer mi ta píseň zní v uších.

Plakala a zpívala na travnatém vřesovišti,

plakala žalostně…

Ó jívo! Jívo! Jívo!

Skláněla se a líbala mě na ústa!

Ó jívo! Jívo! Jívo!

Zpívejme! Zpívejme!

Jíva bude mým pohřebním věncem.

(Emilii: Pospěš si, brzy přijde Othello.)

Tečou řeky mezi hromadami květů,

Z mojí sténající duše vytryskly slzy smutku.

Ó jívo! Jívo! Jívo!

Zpívejme! Zpívejme!

Jíva bude mým pohřebním věncem.

Z temných větví sletěli ptáci dolů k té sladké písni.

A její oči tolik plakaly, tolik plakaly,

že i skály jí želely. ubohá Barbara!

Až unavená konečně ze slz a vzdechů,

zemřela nešťastná dívka, ach, jívo jívo!

Zemřela dívka žalem… jak bolestné!

Ten nevděčník… Běda… ale pláč mi nedovoluje pokračovat.

Sbohem Emilie, dobrou noc

Odejdi, přijmi od rtů přítelkyně poslední polibek.

Dej, ó nebe, ať se na chvíli v spánku uklidní má bolest,

Ať milovaný přijde mě utěšit.

A pak jsou-li marné mé prosby,

v náruči mého hrobu ať přijde aspoň slzami zalít můj popel.

V jednu chvíli Desedmoniny city překypí a ona exploduje směrem k Emílii přívalem citů. Následuje modlitba Ave Maria v italštině

Zdrávas Maria, milosti plná, vyvolená

mezi nevěstami a pannami jsi ty,

požehnaný plod, ó požehnaná,

tvého mateřského lůna, Ježíši.

Modli se za ty, kdo tě uctívají a klanějí se ti,

Modli se za hříšníky, za nevinné,

a za slabé utlačované a mocné,

i ubohé, tvé milosrdenství prokaž.

Modli se za toho, kdo se pod pohoršením sklání

Své čelo a pod zlým osudem;

Za nás, za nás se modli, modli se

Vždycky i v hodině naší smrti,

Modli se za nás, modli se za nás, modli se.

Zdrávas Maria . . .

V hodině naší smrti.

Zdrávas! Amen!

Tady dle mého názoru Verdiho tvorba vrcholí, vrcholí zde i celá italská opera a je to jeden z vrcholu Verdiho tvorby vůbec. Těžko najít jinou tak křehkou scénu v nějakém jiném díle.

Je na sopranistce, aby nám sdělila Desdemoniny pocity. V mém okolí to bylo označeno za nesnesitelné kvílení. Myslel jsem si v tu chvíli něco opravdu ošklivého, ale pak jsem se zasmál. Některé lidi nepřesvědčíš, jim se to prostě nelíbí. Ale jen počkej zajíci.. Já tě zlomím.

Tady to je.. tohle si budete pamatovat. Minimálně ten příznačný motiv snu. Taky si budete pamatovat Renatu Tebaldi a to vzdor tonu, že to technicky stojí za kočku

https://youtu.be/lQXgcB4GZSU

Otello nakonec Desdemonu zabije. Iagova intrika nevyjde a celá nevěra se ukáže jako nesmyl. Otello se pokouší smýt svojí vinu sebevraždou. Je tady jeden zvláštní moment. Uškrcená Desdemona ještě zpívá, ale k vzhledem k celkovému snovému charakteru scény, to zase tak nevadí.

https://youtu.be/7UQJQCWdM2k

Nahrávky

Fritz Bush (1948): Ramon Vinay, Licia Albanese, Leonard Warren. Živý záznam představení MET. Zvuk je velmi zvláštní, hraje to prostě úplně strašně a poslouchat se to nedá. I přes příkrov zcela podělaného audia, dostanete něco úžasného.

Tullio Serafin (1960)· Jon Vickers · Leonie Rysanek · Tito Gobbi · Tullio Serafin · Rome Opera House Orchestra And Chorus – Otello, Label: RCA Victor – LDS 6155.

Tohle doporučil hudební kritik Dave Hurwitz, a měl pravdu. Je to studiovka, zvuk vcelku obstojí a je to jedna z nejlepších verzí, které jsem kdy slyšel. Z nějakého důvodu se zde hovoří o jakési kontroverzi, ale úplně nevím, v čem by to mělo spočívat. Jon Vickers je tady mladý, živočišný a zcela úžasný. Leonie je též mladá, vášnivá a když zpívá, člověk vnímá její extrémní ženství. Gobbi je mimo veškerý komentář a jeho emocionální projekce jsou úplně šílené.

Herbert von Karajan, Giuseppe Verdi, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Aldo Protti, Vienna Philharmonic (1961)

Mnoho let jsem si myslel, že se to překonat nedá. Del Monacův testosteronem naládovanej Otello, Sladkost Renati Tebaldi jsou téměř nepřekonatelné, stále to řadím velmi vysoko. Hurwitz to odsoudil a já na nějakou dobu odsoudil jeho. To, že je jeho tvrzení blbost, to ví každý milovník opery. Hurwitz evidentně není nezávislý a neměl by takové věci říkat. Nevím, co má proti Aldovi Prottimu.

Alberto Erede (1955) - Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Aldo Protti, Fernando Corena, Luisa Ribacchi, Piero De Palma, Angelo Mercuriali, Pier Luigi Latinucci, Dario Caselli, Chorus* and Orchestra of l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rome, Bonaventura Somma, Alberto Erede – Otello (Complete Recording).. vydala (DECCA) v roce 1954. Obsazení je skoro stejné jako HvK. Zdržel bych se soudu, zda je lepší než Karajanova verze. Protože není. I když všichni byli o pár let mladší a je to znát. Renata je ještě sladší. Del Monacův hlas je pružnější. Tempa jsou o něco rychlejší. Je to prostě jiné. Původní mono verze byla v roce 1961 reprocesována do sterea. Zvuk je ovlivněn stářím, ale vzhledem k celkové téměř absolutní úrovni nahrávky se to vcucne. Miluji tě Renato!

Karajan však natočil Otella 2x

Verdi - Jon Vickers, Mirella Freni, Peter Glossop, Berlin Philharmonic, Chorus Of The Deutsche Opera, Berlin, Herbert Von Karajan – Otello (1974) je zároveň soundtrackem k filmu. Film je velmi statický tempa pomalá a vzdor šílené snaze, kterou Jon Vickers odvádí, mě to nezaujalo.

Giuseppe Verdi, Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Lorin Maazel, Justino Diaz – Otello (1986) To je také soundtrack k filmu. Vlastní nahrávka je dobrá. Film obsahuje některé závažné nedostatky. Zeffirelli škrtl Desdemoninu píseň o jívě. V některých verzích jsou hlasy posunuté dolů, prý aby netrhaly uši. Zeffirelli se tím v mých očích zcela shodil. Vlastní nahrávka je dobrá, ale ten film je na zabití. Zeffirelli je prostě debil. Nemůžu škrtnout píseň o jívě. „Zefíku, to jsi pos*al!“

Arturo Toscanini, NBC Symphony Orchestra, Ramón Vinay, Giuseppe Valdengo, Herva Nelli, Verdi – Otello (1953).. Zkuste tohle překonat. Toscanini znal Verdiho osobně a ví něco, co ostatní ne. Jednou z hlavních deviz nahrávky je útočník z Chille Ramon Vinay. Valdegnův Iago je kvalitní. Valdegno byl klasik žánru. Herva Nelli je slabší, ale není to nijak tragické. To se stává.

David Hurwitz prohlásil nahrávku Jamese Levina z roku 1978 za referenci. Jistěže to není zlý Otello, ale reference to prostě není. Verdi - Placido Domingo, Renata Scotto, Sherrill Milnes, National Philharmonic Orchestra, James Levine (2) – Otello

Verdi, Plácido Domingo, Cheryl Studer, Sergei Leiferkus, Orchestre et Chœurs de l’Opéra Bastille, Myung-Whun Chung – Otello z roku 1994, zmiňuji, protože je to hodnoceno vysoko, řada přátel to chválí, ale já potupně přiznávám, že to neznám.

Verdi ‚ James McCracken ‚ Gwyneth Jones ‚ Dietrich Fischer-Dieskau ‚ Sir John Barbirolli – Otello z roku 1966. Je to velmi kontroverzní (dle mého názoru). Má to jednu velkou slabinu a tou je Dietrich Fischer-Dieskau jako Iago. Dietrichova snaha být zlý jízlivý Iago je prostě směšná, nemá na to hlas a jeho nezpochybnitelná inteligence to nezachrání. Gwyneth Jones měla i lepší dny, než bylo tohle nahrávání. Má to ale jedno velké plus a tou je James McCracken jeho hlasové herectví.

Já nedávám většinou do nahrávkové sekce ukázky, ale tohle musím

https://youtu.be/A-wGtkpLFTU

Někdo říká, že je to přehrávání, ale já si to nemyslím.

Verdi, Pavarotti, Te Kanawa, Nucci, Solti, Chicago Symphony Orchestra & Chorus – Otello (1991)

Vůbec nevím, jestli tohle Luciano myslel vážně a doufám že ne. Tak hrozné to ale taky není, to jen někteří tvrdí. Umím si představit, že kdybych nevěděl, že jsou jiné verze, budu s tímhle vcelku spokojen.

Verdi, Jonas Kaufmann, Antonio Pappano, Federica Lombardi, Carlos Álvarez , Coro Dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Otello (2020) Třikrát sláva a až na věky amen. Jistě, není to nejlepší verze, ale je z roku 2020 a určitě dobrá verze. I když já bych si to tedy nekoupil, ale já jsem operní magor. Bravi Tutti.. Výborně maestro Pappano

To by mě zajímalo, na kterou verzi jsem zapomněl. Inu to se asi zjstí