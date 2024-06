Na počátku jídla stál život

Na konci života může stát život, když pochopíte, co tvoří onen život. Kdo pochopí tento článek jako varování před hydroponicky pěstovanými rostlinami, ten pochopí i život.

Spasí svět, pěstování rostlin k jídlu bez půdy? (pracovní název)

Rostliny bijí na poplach. Nikdo nechce nás, jako rostliny pěstované v půdě! Co s námi bude?

Takto se ptají rostliny a my lidé jim odpovídáme: Naše moudrost je nízká a naše myšlení je velice nízké, proto tvoříme právě takové věci, o kterých víme, že jsou pro nás dobré.

Takový úvod byl nutný a bude nutné uvést i další věci, které říkají toto:

Podnikám, proto abych vydělal co nejvíc peněz, nezajímá mě kvalita rostlin, a tedy i kvalita produktu, který produkuji. Tato představa odpovídá dnešnímu způsobu uvažování, kdy v momentě kdy pochopíme víc, najdeme i poznatky hlubší, což znamená třeba i život rostlin, o kterých toho moc nevíme.

Na počátku stála rostlina. Ta rostlina si rostla, jak nejlépe dovede. Což bych mohla být někým lepším, než jsem, myslela si rostlina a netušila co se chystá. Lidé nepochopili její život a dali ji do živného roztoku. Tento živný roztok přeci obsahuje vše potřebné, říkají to všichni. Však kdo všichni? Všichni lidé. A proč se nezeptali nás rostlin? Taková otázka musela padnout, proto se budu snažit odpovědět v intencích této otázky.

Ta otázka je naší odpovědí, znělo kolem, kde rostly kolem rostliny. Ty rostliny říkaly příběh o hydroponii a akvaponii. Celý příběh si nyní probereme.

Na počátku hydroponie je nedorozumění. To, že budu prospívat v tomto roztoku, můj strávník tím nic nezíská. Jak to myslím?, řekla rostlina. Ta rostlina si totiž uvědomuje, k čemu to vede. Ta myšlenka je následující:

Ponořením do živného roztoku získám sice energii k růstu, ale nezískám kvalitu produktu jako v půdě, která má atributy Boha. Toto Božství se protíná naší společností rostlin a vzájemně se doplňujeme a podporujeme. Tomu My říkáme život. Takový život má jednu potřebu, musí zažít to co má zažít a pak se kvalita dané rostliny zvýší na takovou úroveň, že vše bude jedním.

Tato myšlenka je jedinečná, znělo vzduchem, přesto Vy lidé ji nechápete a cpete si břicha produkty, které nedokáží vám nic dát, protože kvalita rostlin vypěstovaných v hydroponii, je tak nízká, že živoří jako jedno. Teprve půda dodá rostlině život a ten život mohu předat dál. Kdo tedy holduje hydroponicky pěstovaným rostlinám, nedokáže udržet své zdraví, protože vše je jedním. Kdy má kvalita je i tvojí kvalitou. Takto postupuje Božství napříč stvořením.

Toto Božství říká toto:

Hledáš mě? Hledáš sebe? Našel jsi vše ve Mě, v potravě, kterou přijímáš denně. Kdo tedy přijímá kvalitu života, která reprezentuje zdravý život v rostlinách pěstovaných v půdě vysoké kvality. Tímto budeme poměřovat svůj život s Božským, který se projeví jako náš společný život, všeho. Skoro to vypadá, že vše je jedním i co se týče jídla, povzdechla si rostlina. Přitom Vy lidé nedáváte nám svoji pozornost více, než musíte. Přitom bychom pro vás vytvořili svět téměř Božský, kdybyste nám naslouchali.

Takový závěr si myslím nezaslouží tečku. Málem bych zapomněl na akvaponii. Ta akvaponie je dvousečnou zbraní. Povaha tohoto jídla je mnohem vyšší, přesto nedosahuje kvality jídla pěstované na živé půdě. Živá půda je fenomén poznaný zahradníky, jako poznatky života. Takový život plodí zase život a taková rostlina je životem samým. Proto podporujte život půdy i život rostlin a ony se Vám odmění tím, že život jejich bude i vaším.

Tohle je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji Vám za pozornost.

J.H.