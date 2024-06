Poznatek Boha je ten, co vytvoří moudrost v nás

Nemyslete si, že život je příčko, přesto neztratit důvěru v život, je mantra života věčného. Podle tohoto měříme sobě i druhým.

Dnešní politika je pro moudré lidi, protože zbytek nevidí východisko. (pracovní název)

Na počátku takové otázky si musíme položit jinou otázku. Co je východiskem z krize? Východiskem z krize je poznatek, že krize vyvolá ten, kdo je nejhloupější než zbytek obyvatel. Těmito kroky budeme poměřovat otázku. Kdy východiskem z krize je poznatek duše, že tělo najde klid teprve tehdy, když duše najde míru v životě. Tímto musíme začít. Ta duše je rozverná a tvoří vždy takovou část jakou tvoří, a to i v případě, kdy daný jedinec je k ničemu a nerozumí ničemu. Jak to chápat v dnešním kontextu? Chápat to můžeme takto:

Kdo najde v tom poučení, ten nalezne Boha ve všem. Protože Božství se neskrývá, ale bije do očí všechny v celém stvoření. To jen lidé nevidící ono Božství tápou jako ti, co neví.

Těmto lidmi však nechceme poměřovat svět. Tito lidé a jejich skutečná většina v tomto národě si říká: Kdo jsem není důležité, hlavně, že se mám dobře.

Touto to větou pochopíme všechny pochody těchto lidí. Jsou toho obrazem i skutečností, chodící žaludky a pocitově vyprázdnění lidé, kteří si říkají, že bude lépe tehdy, když já se budu mít dobře.

Těmito slovy se však netvoří společnost. Společnost je naopak tvořena těmito slovy:

Kdo najde ve společnosti střípek důležitý i k objevu, ten nabude důležitosti jako Bůh v životě, protože tento život je Bohem samým.

Takto vyzní poselství lidí, co Ví. Tito lidé nejsou z tohoto světa a neví, jak to chodí, přesto Ví jediné, chtějí dostat ke všemu to co potřebuje, protože tohle je jediná míra tohoto světa, která čeká na spasitele. A právě tímto spasitelem může být každý z nás. Je to ten člověk, který Ví, co vykonat v každý okamžik.

Myslím, že tato malá úvaha se nachýlila ke konci. Chtěl bych popřát lidem hodně zdaru a potřebu konat zázraky, když ne tím, že vše pochopíme, tak tím, že budeme skutečnými lidi, kteří si řeknou:

Kdo bude jako já, ten bude jako já i tehdy, když ostatní selžou.

Děkuji vám za pozornost.

J.H.