Kdo nepochopí křesťanství, ten nepochopí ani Božství, které v sobě nese

Nikdo nebude ušetřen poznání, že život není jen o konzumu, ale i o duši, která bdí nad stvořením, ne jako Bůh, ale stvořitel života zemského.

Je křesťanství tak nenáviděným náboženství, že již nikdo nechce být s Bohem? (pracovní název)

Byla doba podobné té naší. Lidé nebyli připraveni na přijetí Boha, lidé odmítali život svůj jako poznávání Boha. Trvalo tisíce let, než lidé postupně pochopili a začali si vážit svého života jako jeho. Tohle vše, je již dnes minulostí. Dnes by člověk řekl, že nechápe, jak mohli být předci, tak slepí, přeci ON, člověk velkého formátu nemůže věřit takové pitomosti.

Ovšem takovému člověku nedojde, co je onou pitomostí. Ona pitomost je tvořena celým jeho životem, a tak se i jeho život se stává onou pitomostí. A lidé tak sklízí, co zaseli. Bude chtíti, aby si lidé uvědomili, že s čím zachází a co do toho vkládají to se jim vrací prostřednictví života. Nic jiného v tom není, nic jiného v tom nehledejte. Jen dnešní lidé, co Ví, dokáží to, již zbytek to nedokáže. Dokáží být s ním za jakékoliv situace, a přitom chápou Božství jako poznatek nejen jeho, ale i svůj. Takoví lidé nepochopíc jedinou věc, přesto jdou a dokáží zázraky života, a to ne tím, že by byli lidmi či Bohem, ale jako vědomou součástí život a stvoření, která říká toto:

Kdo najde v životě, byť jedinou část moji a dokáže ji spojit v jeden celek, ten nebude strádat ve víře v život, protože jeho víra bude i mojí.

Těmito slovy se loučím a přeji lidem hodně poznatků.

Děkuji

J.H.

Rusko bude kolébkou duší

Perex: Jedině poznáním ruské duše, poznáme náš svět, který zhrubnul až hrůza. Teprve pak poznáme svoji duši jako jejich, proto se čiňte poznat z toho co nejvíce, protože svět nechce být klamán.

Je Rusko novou nadějí pro Evropu? (pracovní název)

Rusko je problém, který budeme muset vyřešit, prohlásil jeden člověk z vlády.

Tito lidé netuší, co se chystá a k čemu by mohlo dojít a nyní si o tom promluvíme. Vše, co zde uvedu je predikce budoucnosti vycházející z duchovních poznání pravd, které jak se říká vysí ve vzduchu.

Na počátku bylo Rusko, které nechtělo nic jiného než žít v míru s okolním světem. Jejich světové ambice nahradil poznatek vlastní výlučnosti, které jako národ udělali. A zde se musíme zastavit. Jak se dívat na Rusko jako národ? Národ je tvořen jistou homogenitou, která vyplývá z poznatků podobnosti, což u Ruska neplatí, přesto se dá považovat Rusko jako národ, proč? Je tomu tak proto, že lidé ctí tento poznatek jako svůj, je to poznatek každého Rusa, že být s poznatkem národa je vysoké a my lidé bdící vidíme, k čemu by to vedlo, kdybychom takový poznatek neměli. Tímto uzavírám poznatek národa Ruského.

Na počátku bylo Rusko, které se podílelo na sdílení moci ve svém národě. Kdo nabyl schopnosti přijmout Ruskou duši, ten ji nalezl a lidé tak šli. Takové Rusko bylo a je a současné Rusko je výš. Je to národ postavený na myšlence spoluúčasti na ruském světě, kterými žijí. Myslím, že tato vsuvka byla důležitá. Nyní k pokračujícím otázkám, jak bude vypadat Evropa za pár let?

Pod Evropu se stahují mračna, kdy Evropané si neuvědomují proč. Je to proto, že jako lidé nectíme Božství, které rozebírá vše jako jedno a my lidé to tak nectíme. To, co ctíme nyní je mamon a z toho bude odpovídat i úpadek Evropy. Evropa tak pozná co znamená propadnout se do hmoty bez ducha, který by lidi vedl. Proto bude důležité spojení ruské povahy s tou evropskou, pročež jen tímto lidé poznají sílu ducha, což mohu dosvědčit, že tohle bude jediné řešení krize, do které jsme se dostali. Rusko tedy bude mít zásadní roli v utváření nové Evropy. Rusko nebude stát bokem jak doposud, ale využije svůj vliv tak, že bude utavřitelem budoucích vztahů. Zkrátka již nebude platit, že by stálo opodál a čekalo na svou příležitost. Bude to tak, že kdo bude chtít poznat ducha a duši národa, ten bude nucen poznat Rusko, které bude kolébkou tohoto snažení.

Jak tedy dál v Evropě? Bude se probíhající rozklad zrychlovat a lidé si nebudou uvědomovat co je příčinou. To, co vidí lidi s duchovním zrakem jako rozkol, lidé neuvidí a budou tápat čím dál víc. Je to z toho důvodu, že duchovnost lidí bude muset být obnovena což neproběhne hladce. To hladce znamená, že lidé nebudou chtít poznat stvořitele v sobě, ale budou ho hledat všude možně. Z tohoto popudu se vrátí poznatek Ruska, jako zdroje tohoto poznatku duše jako důležité a lidé poznají toho, kdo jim dokáže pomoci v jejich snažení.

Tento článek si myslím, že patří do rukou těch, co již dnes vědí, co se bude dít a lidé ctící ducha budou jako lidé na koni, protože budou vědět. Takovým lidem je určen tento článek, kdy ostatní se zeptají sami sebe, mám to zapotřebí? Nemám a odvrátí zrak, přitom jim nedojde, že jejich zrak sahá na samé dno stvoření, že jejich zrak nedokáží pozvednout k výšinám duše, která bdí nadevším.

Tímto bych se rozloučil a popřál bych všem hodně zdaru v tom co činí.

J.H.