Na shledanou v lepším světě bez Elit

Kdo najde v tomto článku poslání, ten pozná život takový, jaký je. Není to život s příkrasami, ale je to život opravdových lidí, kteří konají jako koná ten, co nám dal život.

Politici, ohrožený druh, nebo zvěrstvo? (pracovní název)

Taková otázka musela padnout. Je tomu již dlouho co lidé uvěřili demokracii. Taková demokracie je dobrá věc, přesvědčovali nás všechny, však kdo nás přesvědčoval? Byli to lidé stojící v pozadí všeho uvědomující si, že takový systém se korumpuje ze všeho nejlépe a lidé proti němu nic nezmůžou. A nyní říkám slovo, či větu, která není v dnešní generaci ani pochopena ani vysvětlena. Je to věta:

Kdo najde v tomto systému poznatky lidství, ten se stane skutečným člověkem, ten zbytek je bezcenný, proto Vy přemýšlejte, na které straně stojíte, protože doba žádá rozhodnutí a vysvětlení proč se tomu tak děje.

Na počátku této otázky stála doba otevřená době, která říkala toto:

Nebýt demokracie, stane se váš systém tyranský, jen demokracie může zaručit svobodu projevu.

A co vidíme dnes? Dnes vidíme schisma tohoto působení, kdy sama demokracie se chová tyransky. Jsou to především Elity, které rozhodují jak a kam půjde celý systém. Celý systém nám byl tak ukraden, my jen si myslíme, že něco měníme. Je to proto, že nechápeme sdělení, které padlo na počátku toho všeho:

Kdo najde na této cestě, po které jdeme poznání, nabude síly a jsme to my Elita, které takové poznání udělá. Na vás se můžeme z vysoka ... protože víme, že jako lidé jste k ničemu a potřebujeme vás jen k tomu, abyste udělali práci, kterou my potřebujeme.

Tímto oddělíme zrno do plev. Takto zní zákon Boží, který říká toto:

Nehledíc na dobu spolupůsobím na všechny, a to vše je tímto. To tímto znamená poznatek světa, ve které žijete, proto nemohu udělat jiný význam než takový to.

Společnost jako taková poznává své meze a lidé chtící víc nedostanou v takové společnosti příležitost, a to ne z důvodu neschopnosti, ale zaujetí mas je takové, že nikdo nedokáže již nic. A doba takovému snažení přeje. Není to však jen doba, ale Elita správně rozpoznala, co zajímá lidi a jsou to opět, chléb a hry. Takové schéma tu již bylo a opakuje se již poněkolikáté a lidé jim zase uvěřili, že to s nimi myslí upřímně. Tady si myslím, že bude důležité odbočení, kde se bere ona důvěřivost mas v systém, který ji vládne?

Tato deziluze je tvořena tímto:

První bod tvoří kostru systému, ten zní takto: Nechtějte víc, můžete vše a to tak, že budete chtít vše.

Druhý bod znamená pochopit své možnosti: Buďte těmi, co pohnou skálou, protože ta skála Vám stojí v cestě.

Třetí a poslední bod zní: Hledáte-li moudrost světa probuďte se a žijte život jaký Vám ukážeme, že máte žít.

Těmito slovy ovládají svět a lidé jim věří, protože se sami přesvědčili, že tato slova fungují v současném systému. Však jaký systém je přirozený člověku? Systém přirozený člověku říká toto:

Nebuďte škarohlídi a věřte nám, lidem, kteří Ví, co dokáží, a ne těm co tvoří zákony a myslí, že vás přečůrají. Těmito slovy se vzdalujeme Elitě a přibližujeme se lidem, protože víme, že lidé vyžadují upřímný přístup, bez možnosti švejkování. To švejkování ponižuje všechny a především lidi, kteří jsou jak v kleštích, že to, co konají jsou donuceni konat, aby přežili.

Přesto tento systém, který panuje není špatný. Má jedno plus, člověk se může udělat pro systém neviditelný. Sice to není snadné, ale zatím to stále platí, což v blízké budoucnosti nebude možné.

Proto Vám přeji hodně poznatků v životě a snahy obrátit svět k lepšímu.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.