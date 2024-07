Cesta nebude jako každá, kdy ta vaše bude jedinečná

Nacházíte-li cestu v tom co tvoříte, pak jdete po správné koleji, kdy ta vaše cesta, může být jakákoliv, jen se nedivte, když se vám změní pod nohama. Pak to již není cesta, ale osudové setkání s Vaším pánem.

Cesta, na konci cesty (pracovní název)

Co je oním koncem? Oním koncem je fakt, že cesta, po které jdeme nemůže pokračovat dál, protože je pro nás neschůdná. Ta neschůdnost znamená toto:

Kdo pochopí svou cestu jako cestu toho, koho miluje, nebude nikdy sám. Ta samota, ve které žije, bude samotou Boha, který je i není. Takto se definuje cesta, která začíná na konci cesty.

Kdo tedy zastává cestu na konci cesty? Jsou to lidé naleznoucí svůj vnitřní klid, který bude klidem dalších. Takto se šíří semínko revoluce, které zaznívá v nás a my v něm. Kdo jej pochopí jako semínko pravdy o životě, který žijeme, dokážeme pravdu předat dál. Od tohoto okamžiku budu taky sdělovat lidem svou pravdu, která bude i pravdou dalších lidí, že jsme se dostali jako lidstvo na scestí. Kdy cesta nepokračuje. Již to není poznatek jednotlivce ve společnosti, ale poznatek společnosti jako takové.

Jak tedy dál? Dál se musíme vydat každý sám. A nebude to jednoduchá cesta, kdy cesta znamená, že budu se svým pánem, kterého miluji. Bez kterého žádná cesta není cestou, ale jen blouděním. Kdo tedy bloudí, najděte lásku toho, koho milujete a tím myslím, nevyslovitelného a nepoznatelného jako Boha. Tímto slovem lásky jej poznáte a on pozná Vás. Nebude nikoho, kdo bude se trápit, že ztratil, o co celý život usiloval. To jen lidé necítící potřebu vydat se cestou, která bude skutečnou cestou.

Tahle skutečná cesta se nedá popsat pro její rozličnost, kdy lidé ji pochopí v okamžiku, kdy budou jako on. Tato forma poznání je tak vysoká, že je určena jen nejvyšším duším, přesto bych popřál, aby ji poznali všichni. Nebude doba zlá, i když se tak bude jevit, nebude doba dobrá, i když vám to budou všichni říkat. Bude doba a ta doba bude Vaše. Nikdo Vám ji nevezme, protože jste poznali cestu svou a cestu vašeho pána, který bytuje ve Vás.

Myslím, že jsem napsal hodně o cestě, na kterou se budeme muset jako společnost vydat. Kdo se na tuto cestu nevydá, ten bude smeten budoucími okolnostmi a tím neříkám nic konkrétního, jen naznačuji, že tato cesta je jediná správná pro překonání krize. Kdo tuhle zprávu pochopí, ten najde svou cestu, po které se vydá a může to být cesta různorodá.

To, že jen Vy víte, jaká cesta je ta správná je tím, že to je právě vaše cesta a buďte na této cestě sami sebou. Jiná slova nemohu v tento čas ani vyřknout.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně poznání v životě i na cestě po které jdete.

J.H.