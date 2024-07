Kdo pochodí, jako člověk mystický?

Být jako tento člověk, který sděluje pravdu, naleznete jej v sobě tímto zážitkem, stejně jako další.

Mystika kouzla zbavená (pracovní název)

Na tento úvod musím uvést jedno. Mystika byla a je kouzelná. Odhalení pravdy se posouvá do říše pravdy a Víry v jednotu Božskou a tato víra je tvořena bytím. Takový postoj zastává však tak málo lidí, že se stává skutečně neznámá, nepoznaná. Kdy poznání je tvořeno těmito kroky:

Na chvilku zavři oči a mysli na vše co tvoříš, na chvilku se zamysli a byť vším co tvoříš, na chvilku se zamysli a byť tím čím jsi. Tímto postupem se staneme člověkem, ovšem jen z části, kdy ta část, která poroste bude jako by z ničeho a ta skutečná co jste Vy, musí růst s ní. Tento růst je tedy rovnocenným partnerem duše i těla. Proto je to mystika, protože každý člověk vidí jen postupný úpadek a nevidí, anebo je vidět jen zřídka vzestup. Tento vzestup se tvoří těmito slovy:

Kdo nabyde školy života jako ten, kdo byl poslán na misi života, ten bude odměněn opět životem a to takovým, že život bude náležet všem. To všem znamená, že jeho život bude životem všech, taková síla pramení právě z mystiky života těchto lidí a tito lidé nevidí jen sebe, ale vše jako jedno. To jedno, není nic konkrétního, je to život sám jak v Bohu, tak v těle, kdy se vzájemně doplňují tím, že dává jeden druhému vše.

Po tomto úvodu, bych se měl zaměřit na lidi co hledají mystiku. Mystika je poselství Božství o životě těch, co uvěří všemu a stejně tak i životu. Jsou to lidé, nevidící sami sebe, ale vše jako jedno. Kdy to jedno se nedá oddělit od ničeho. Tito lidé nechtějí zranit, ani ublížit. Jen tvořit život, protože si uvědomují, že ti co boří a ničí je jich víc, proto přijímají z Božství i těla jen tuto část.

Jednou nastane doba, kdy tito lidé dokáží skutečně vše. Tito lidé jsou lídry v životě i v tom co tvoří a dokáží toho skutečně hodně. Nejsou chtivý poct a nejsou chtivými postavení, jsou lidmi, kteří Ví, co činit, aby vše dostalo, co má.

Tito lidé nejsou jako ostatní, protože jsou Bohem milovaní, jsou mysteriózním zážitkem pro všechny, kteří objeví tento dar u druhých a v sobě si řeknou:

Jsem rád za tento poznatek lidství, které dávají. Jsou to skuteční lidé, kéž by jich bylo víc.

Co říci k mystice člověka víc? Dalo by se popsat spousta papíru a lidé by nezmoudřeli. Dalo by se říci vše, přesto lidé by neviděli nic než slova, kterým by nerozuměli. Jak tedy dál? Dalo by se říci toto:

Na samý závěr mám jednu prosbu. Až potkáte člověka, dejte mu vše, co mu přísluší. Poznáte mystický zážitek v těle i duchu, ne proto, že jste jednali Božsky, ale proto, že vaše duše dostala příležitost se projevit.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.