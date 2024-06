Zkreslené vidění - Politici nelžou

Ryby nesmrdí, zloději nekradou a televize má objektivní zpravodajství. Kdo očekává takové nadpřirozené jevy, je prosťáček, idealista jak řemen nebo absolutní mimoň. A doplatí na to.

Představte si, že politici mluví pravdu. Já vím, je to těžké, nepravděpodobné a ještě se to nikdy nestalo. Tedy možná někdy ano, ale jen nedopatřením nebo v nějaké euforii. Ale zkuste to.

Takový upřímný politik vám s úsměvem a úklonou slíbí vše, na co si jenom kdy vzpomenete, co si přejete a o čem ani nevíte, že toužíte a chcete. Většina lidí chce to samé. Mít dostatek peněz na zaplacení všeho, co po nich kdo žádá, být zdraví a občas nějakou tu kulturu nebo požitek. Což by mohl a měl politik zajistit. Slíbí proto snížení daní, vyšší platy a prospetitu, bezpečí, čistý vzduch, pitnou vodu, doktora za rohem a dotace filmu a divadlům. Například. Může prvovolič, který se dosud o politiku nezajímal, takovou nabídku ignorovat, zvláště dostane-li u propagačního stánku párek, odznáček a téměř dokonce i pusu od okresní volební manažerky?

Tak už toho představování nechte. Dopadne to stejně jako vždy. Volič do týdne pozná, že byl oklamán, jako minule byl opit rohlíkem, nos má ověšen bulíky a sám před sebou se stydí za svou důvěřivost. A to ani nemusí být prvovoličem. Kdyby si pustil televizi a sledoval svého vyvoleného panáčka při projevu a vypnul přitom zvuk, všiml by si, jak jeho tělo, tedy gesta, grimasy, celkový postoj a vůbec projev, mluví o falši, neupřímnosti a lži. Na toto téma doporučuji knihu Emoce pod maskou od Paula Ekmana nebo výborný seriál Anatomie lži. Ale už dokonáno jest. Hře na demokracii bylo učiněno zadost a nyní je již volič pouhým trpěným přihlížitelem svrchované vůle. Pa, a příště přijď zas. I se sklerotickým dědečkem!

Je možné, že někteří poslanci, senátoři a členové vlády mají opravdu (nebo alespoň částečně) dobré úmysly, předsevzetí a záměry. Ale znáte to sami. Pro ně je nástup mandátu to samé, jako pro vás novoroční závazek zhubnout, přestat kouřit, chlastat, nebít manželku, či manžela nebo být věrný. Jak dlouho vám to vydrželo? Že někdy i dva týdny? No, těžko věřit.

Snad v oněch budovách, kde úřadují, straší duchové. Zkoumal už někdy někdo, co za fluidum jim usedá na mozek a vytváří z nich zombie, psychopaty, nemyslící netvory nebo poslušné loutky? Co tak poslat tam nějakou partu vymýtačů? Dá se zlo takto nějak porazit?

Je zárukou pravdomluvnosti být němý?