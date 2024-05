Zkreslené vidění – Planeta

Za několik let se snad dostaneme tam, kde jsou USA, tedy do reality filmu Džungle před tabulí. Ze škol vycházejí sebevědomí diletanti a vysokoškolský diplom jen za docházku není vzdálenou budoucností. Velkovýroba sluhů.

Ano. Země si jistě oddechne, až se zbaví té nepříjemné nemoci, která si říká lidé. Bude si obrůstat lesy a čekat, až zase odněkud cosi vyleze a začne požírat všechno ostatní a měnit ji k obrazu svému. Dinosauři vyhynuli, hominidi se sami zničili… uspějí delfíni nebo potkani?

Tak asi může vypadat nějaký z mnoha vlhkých snů ekologického aktivisty. Vlastně ani nevím, jestli takoví lidé vůbec touží mít děti. Asi je to totiž dost neodpovědné. Uhlíková stopa mrňouse je jistojistě několikanásobná oproti jeho rodičům. Pokud ti nelétají tryskovým letadlem na světové kongresy o klimatu jako Bill Gates, nejedí obědy z jednorázového plastového nádobí jako svatá Gréta, nebo nepřispívají k zácpám v pražských ulicích zpomalováním dopravy jako Piráti. Spotřeba vody, plenek, později spousta věcí do školy, celou dobu se musí nějak oblékat, něco jíst. A není ani jisté, chová-li se potom puberťák vůbec ekologicky. Když ani doma nechce třídit odpadky. A to je k tomu vychovávaný! Jaké děti mají asi ti, kteří na to kašlou úplně? Ale puberta přejde a je tu další idealista a bojovník. V kapse má vteřinové lepidlo a v hlavě veganský guláš. Pro dobrou věc stojí za to přežít plivance a nadávky řidičů. Nic menšího než konec kapitalismu nežádá! Ale jak jít na záchod? Asfalt je tak studený…

Děti jsou takové, jaká je jejich výchova. Některé stačí jen usměrňovat, možná většinu. Nevím, nejsem pedagog a ani jím být nechci. Jen jsem kdysi vedl pionýry a máme dvě děti. Navzdory škole i naší domácí výchově z nich vyrostli slušní lidé myslící vlastní hlavou.

Nerad bych se zde ocitl v roli zatrpklého dědka, který ze svého věku dělá přednost a závidí mladým jejich vyhlídky. To už vůbec ne. Jen je trochu lituji. Když občas narazím na faceboku na nějaký šot s anketou o naší minulosti a vidím a slyším, jak odpovídají, vzpomenu si na scénku pana Kaisera a Lábuse z devadesátých let. Kde mladí ve škole jsou zkoušení z toho, co vědí o „sametové revoluci“. Což je dnes pro středoškoláky pravěk. Na otázku po vzniku Československa jsou někteří schopni odpovědět, že ho založil Karel IV. Režim dokázal z dětí vychovat polovzdělané a sebevědomé stádo otroků. Protektorát se už poněkolikáté vrátil a nikdo z nich si toho nepovšiml.

Okupanti projíždějí. Děti mávají vlaječkami NATO.