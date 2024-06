Zkreslené vidění - Mimozemšťané

Jsou různí mimozemšťané. Jestli mne někdy unesou, snad to budou ti dobří. Nejsou už ale dávno mezi námi? Nepřipadá vám, že někteří lidé snad ani lidmi nejsou? A jestliže ano, je to už paranoia nebo jen pouhá opatrnost?

Ne. Nepřiletěl jsem v létajícím talíři. Nevím, který idiot by v něčem takovém cestoval takovou dálku. Jsem tu nyní už v páté reinkarnaci. Vyskytl jsem se. Dalo by se říci, že jsem se teleportoval. Kdo jste viděli film Moucha, patrně víte, o co jde.

Vlastně jsem tu tak trochu za trest. U nás nemáme žádné vězení. Kdo provede něco strašného, pyká za své provinění vyhoštěním mezi primitivy.

Když jsem se tu poprvé ocitl, chtěl jsem nějak zapadnout, být nenápadný. Ačkoli totiž vypadám jako vy, mám jednu vadu, nutkání, nebo by se snad dalo říci vášeň. Nesnáším lidi. Tu vaši spokojenost, lásku, smysl pro rodinu, vlastenectví, schopnost se obětovat pro druhé… a vůbec. I každý zloděj má jakýsi morální kodex, jakkoli podivný. Vůbec my všichni z našeho koutu vesmíru lidmi opovrhujeme. A je těžké to nedávat najevo. Tehdy jsem prvně četl spisek Kapitál od nějakého Marxe. A vstoupil do odborů.

Je nás tu plno. Dřív nás netransformovali do vaší podoby. Byli jsme pro vás čerty, vodníky či duchy. A jinými strašidly. Ale to bylo dost bezvýsledné. Už jen proto, že jste byli v převaze. Nyní jsme od vás k nerozeznání, a také toho umíme patřičně využít. Máme za sebou spoustu úspěchů, ačkoli většině z vás to tak zatím nepřipadá. Nicméně všeho do času. To my jsme davům ukradli Velkou francouzskou revoluci, topili ji v krvi, a následně uvedli do zmatku půlku Evropy. Marat, Engels i Bakunin byli naši. Stejně tak Lenin, Mao, Pol-Pot nebo Hitler. Všude, kde se ve dvacátém století rudlo, hnědlo či jinak barvilo jakoukoli diktaturou, jsme se snažili o totéž. Hubit lidi.

Skočili jste nám i na zatím poslední špek. Tedy vy, na tom vašem demokratickém Západě. Myslíte si, jaká je to výhra, že komunisté šli od válu. Ale přitom jste si zapomněli pohlídat vaše politiky, oligarchy, korporace a vůbec veškeré upíry, kteří vám ukradli stát, vaši zem, samostatnost, sebevědomí. Jsme už všude a nikdo nás nemůže zastavit. Máme vaše peníze, vaše životy i vaši budoucnost. Víme o vás všechno a dáte nám i svou duši. Už víte, proč je vaše demokracie liberální? A alespoň tušíte, kdo řídí vaši loutkovou vládu? Jste ochotni se nám klanět a vychovávat k tomu i své děti?

Necháte si to všechno líbit?