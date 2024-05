Zkreslené vidění - Mozková mrtvice

Svého mozku by si měl každý vážit a nedopustit, aby za něj přemýšlel někdo jiný. Protože je to sice pohodlnější a jednodušší, nicméně za svůj život by si měl nést odpovědnost každý sám. A koneckonců nese.

Mozek je dost důležitý orgán. Podle některých lidí v něm sídlí duše, podle všech je zodpovědný za inteligenci. O lidech, kteří se chovají neodpovědně či riskantně, druzí tvrdí, že jsou bezmozci. Řeknu-li o někom, že mu měkne mozek, mám na mysli, že blbne, hloupne. Nejsem totiž doktor.

Za postavy postrádající tuto nejhlavnější součást člověka pokládáme zpravidla své názorové oponenty. Tedy v lepším případě pomýlené chudáky, v horším zrůdy, netvory a všehoschopné bastardy. Protože není přeci možné ze stejných informací vyvodit jiné závěry, než ke kterým jsme došli my! Což si oni říkají také. Proto na sebe štěkáme. Můžou za to naše dobré úmysly.

Viděl jsem několikrát a vídám dosud, jak stáří a opotřebování funkce mozku znehodnocuje a z člověka dělá trosku. A je snad ještě větší tragédií, potká-li něco takového dítě. Nezapomenu na výlet vlakem z chaty do Libochovic. S babičkou jsme v Košticích nastoupili a přisedli si k paní s klukem, asi tak starým, jako tehdy já. Tedy desetiletým. Slintal, usmíval se, huhlal… nebylo mi příjemno. Prý to má od klíštěte. Encefalitida. Od té doby se nechávám očkovat. Stalo se před padesáti lety.

Nemohu si odpustit alespoň stručnou zmínku o lidech, kteří by nám všem měli být vzorem, měli by zastupovat naše názory a přesvědčení, vtělovat je do zákonů a dbát posléze na jejich dodržování. Měli by se řídit našimi připomínkami, odpovídat na naše dotazy, a vůbec by měli být těmi nejvzdělanějšími a nejchytřejšími z nás, výkvětem společnosti, elitou. O politicích. Protože k tomu je koneckonců přeci máme. Ne kvůli legálnímu obohacování sebe a vlastní rodiny, pocitu moci nad poddaným lidem, či, nedejbože, službě cizím zájmům a mocnostem!

Ale třeba jsem jenom takový podezřívavý rejpal. Možná to ani nejsou lidé. Snad většinu z nich hned po volbách vyměnili, a nyní tam jsou jejich dvojníci. Co já vím, jestli vesmírní tvorové nebo kdesi vyrobení androidi. Pak se není tedy co divit, když vykonávají vůli někoho shora. Možná to i jsou pořád oni, ale něco mají v mozku. Snad je jen někdo vydírá. Snad je jen špatně rodiče vychovali. Snad pro ně peníze stojí nad morálkou. Nevím.

A stále jsem přesvědčený o nezbytnosti psychotestů coby podmínce pro vykonávání kterékoli odpovědné funkce. Ale v naší demokratúře zvolení politici svým voličům odpovědní nejsou.