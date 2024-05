Čo obdivujú Slováci na Čechoch

Nie je žiadnym tajomstvom, že i mnoho rokov po rozdelení, sa oba národy navzájom porovnávajú, súťažia a robia si zo seba srandu.

Nie je veľa takých dvoch krajín, ktoré si dokážu navzájom byť aj najtvrdšími súpermi (hokej), a pritom si aj navzájom fandiť. Taká rivalita je výsledkom rovnováhy medzi podobným a odlišným. Sme si dosť podobní, preto si rozumieme. Zároveň nám naše rozdiely dávajú priestor na súťaženie a škádlenie.

Kultúra

Počas desiatok rokov spoločného štátu si srdce slovenských fanúšikov dokázalo získať mnoho českých hudobníkov. Trend pokračuje a interpreti rôznych žánrov sa stále tešia priazni Slovákov. Od Lucie Bílej cez Kabát až po Tomáša Klusa a Highland, sa na Slovensku môžu všetci cítiť ako doma. Česká seriálová a predovšetkým filmová produkcia je tiež veľmi cenená. Sledovanie druhého kanála Českej televízie sa na Slovensku dokonca stalo akýmsi meme, ktoré (do veľkej miery ironicky) hovorí o vysokých intelektuálnych kvalitách jednotlivca.

Ďalším bodom je úroveň dabingu. Hoci sa vkus ľudí a kvalita pri konkrétnom programe líšia, kopec Slovákov preferuje český dabing.

České hlasy Simpsonovcov označuje za najlepšie na svete dokonca aj Matt Groening, samotný autor seriálu.

Populárna standup show. Obľúbený komik u Slovákov, muž mnohých ďalších talentov, je Lukáš Pavlásek.

Životná úroveň

Hoci existuje rad ekonomických ukazovateľov, v ktorých sa Slováci na Čechov doťahujú, Česká republika stále zostáva všeobecne vyspelejšou krajinou. Podiel na tom nepochybne má kvalitné zdravotníctvo a vysoké školstvo, priťahujúce zástupy slovenských študentov. V chodbách Karlovej univerzity, Masarykovej univerzity, či Českého vysokého učenia technického, sa slovenčine jednoducho nemožno vyhnúť. Pritom sa Česi môžu tešiť z o niečo vyšších platov a nižšej nezamestnanosti.

Reálny ekonomický dopad vlastnej meny je otázkou diskusie, medzi Slovákmi sa ale nájde kopec ľudí, ktorým sa to, že Česi majú korunu páčia oveľa viac ako eurá.

Taktiež metro na Slovensku je stále len v plánoch.

Pivo

Hoci by sa tiež dalo zaradiť medzi „hriešne potešenia“, taký obrovský fenomén, akým české pivo bezpochyby je, si zaslúži viac priestoru. České pivá sú vysoko cenené po celom svete a predstavujú populárny exportný artikel. Nech sa Čech vydá (takmer) kamkoľvek do zahraničia, môže čakať, že tam vo fľaši z tmavého skla objaví kúsok domova. Výnimočná hrdosť na neobyčajný produkt spôsobuje, že každý Čech sa prirodzene považuje za pivárskeho experta.

Počítačové hry

Vietcong, Mafia, Hidden & Dangerous, Posel Smrti, Operation Flashpoint, Arma, Machinarium. Tieto kúsky patria medzi srdcovky aj nejedného slovenského hráča. V Česku na rozdiel od Slovenska existuje rozvinutý a živý herný priemysel, každoročne prinášajúci okrem tak veľkých mien aj kopec menších budgetových a indie titulov.

Nielen na Slovensku prerazilo majstrovské dielo Kingdom Come: Deliverance, ktoré svojím realistickým ponímaním stredoveku prinieslo niečo doteraz nevídané.

Hriešne potešenia

Možno to nie je vec, ktorou by sa bolo treba chváliť, občas sa ale treba vedieť odtrhnúť z reťaze. To, že Česi patria medzi absolútnu špičku, potvrdila aj spoločnosť Bloomberg, ktorá Česko vyhlásila za najviac dekadentnú krajinu sveta. Zásluhu na tom nepochybne majú povestné pražské nočné kluby a gigantický porno priemysel.

Hoci pôvod slova bohém, označujúci niekoho, kto žije nespútaný život, nie je úplne jasný, určite nie je náhoda, že sa podobá latinskému názvu Bohemia.

Humor

Od intelektuálneho humoru Voskovce a Wericha až po súčasnú tvorbu, dokázali Česi vždy šikovne preniesť svoj zmysel pre humor na strieborné plátno. Klasiky ako Slunce, seno…, Vesničko má středisková, Obecní škola, Pelíšky a mnohé ďalšie, sú schopné pribiť k televíznym obrazovkám niekoľko generácií divákov. Hlášky z týchto filmov sú súčasťou bežnej komunikácie. V čom ale Česi naozaj Slovákov trumfnú, je každodenné vtipkovanie a cit pre recesiu. Slováci potrebujú do všetkého dostať emócie. Česi sú v humore viac zlomyseľní.

Český internet sa môže pýšiť početnými stránkami, na ktorých sa predvádzajú majstrovskou satirou. Nikdy nie je núdza o návštevníkov, ktorí sú naladení na hru a predstieraním naivity spoločne pripravia skvelé predstavenia.

Česká povaha

Aj keď ide o výrazne subjektívnu vec, niektorí Slováci obdivujú českú povahu. Dalo by sa povedať, že Slováci do istej miery berú veci osobne a častejšie aj zvažujú, ako ich vníma okolie. Potrebujú emócie k tomu, keď chcú niečo zmeniť. Musí prísť nejaká extrémna situácia. Vtedy sa dokážu postaviť a povedať, že sa im niečo nepáči.

Česi sú väčší individualisti.

Seba dávajúj na prvé miesto, neriadia sa konvenciami. Vždy si idú svoje. Neboja sa byť otvorení a hovoria, čo si myslia. Čechovi je jedno, čo mu povedia na jeho outfit druhí. Ak sa mu niečo páči a cíti sa v tom pohodlne, dá to na seba. Ak je Čech presvedčený o svojej pravde, bude sa za ňu biť, hoci by ho všetci mali za blázna.

Vedľajším produktom týchto vlastností sú najpopulárnejšie memes o Čechoch - paštikári, ponožky v sandáloch a záchrana na dovolenke v Tatrách / na Jadrane.

Že majú na východe super suseda, s ktorým ich spája minulosť a spolužitie v spoločnom štáte.