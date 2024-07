Ako veľa šťastia karty veštia

Keď ľudia prestanú veriť v Boha, nebudú veriť v nič? Naopak. Budú veriť v čokoľvek. To prehlásil G. K. Chesterton.

Nemám vlastne nič proti ezoterike, vždy ma zaujímalo všetko tajomné, ale len ak to nie je slepá ulička okultizmu a má to byť prostriedkom k tomu, aby sme v sebe umocnili vlastnú intuíciu a schopnosti.

Ľudia, ktorí sa zaujímajú o ezoteriku, môžu skúmať témy ako mystika, alchýmia, astrológia a rôzne metafyzické alebo duchovné praktiky. Ezoterizmus nie je súrodá tradícia, ale veľký rad často nesúvisiacich prvkov a hnutí.

Ako ľudia máme svoje duchovné potreby a chceme ich nasýtenie, preto nie je nijako prekvapujúce, že mnoho ľudí hľadá ich nasýtenie v zásade kdekoľvek. Ľudia sa cítia na ezoterickom podujatí dobre, prichádzajú s priateľmi, majú pocit, že ich niekto chápe a konečne vníma ich potreby, aj keď si za to zvyčajne zaplatia. Niet divu, že potom vyhľadávajú to, čo je im príjemné a do určitej miery zjednoduší život. To je z pohľadu psychológie ľahko vysvetliteľné a prirodzené. Navyše, keď uveríte jednej napríklad aj úplne nezmyselnej teórii, ľahko začnete veriť ďalším a postupne vám budú dávať zmysel.

Môžete ľahko prepadnúť dojmu, že ste konečne prezreli a máte vedomosti, ktoré ostatní „neosvietení“ doteraz nemajú. No a nakoniec miniete desiatky či stovky tisíc a zásadné životné rozhodnutia robíte len podľa toho, že vám to poradí „hodná duchovná pani/pán“.

Ako veľmi je záľuba v ezoterike obľúbená? A z čoho tá obľuba vychádza?

Možno z duchovnej potreby, túžby niekam patriť, mať niečo spoločné a navyše nikto z nás nechce počuť, že je lenivý, neschopný a mal by so sebou začať niečo robiť, o dosť lepšie sa počúva, že za to, že nemáme prácu, rozpadli sa nám všetky vzťahy a vyzeráme horšie a horšie môže len karma, rodové prekliatie či blbá konštelácia hviezd.

Ešte na okraj, všimnite si toho, že títo „duchovní ľudia“ hovoria o láske, energii z vesmíru… Ale v momente, keď dáte najavo, že nie ste ich kamarát, alebo im dokonca kazíte kšefty, rozhodne milí nebudú.

Pre náš mozog je jednoduchšie, keď sa prispôsobíme a počúvame ostatných bez toho, aby sme museli príliš vyvíjať samostatnú aktivitu. Azda všetci priaznivci podobných aktivít tvrdí, že ide na svojej osobnej unikátnej duchovnej ceste, ale v skutočnosti idú ako jedno stádo. Je pohodlné, keď odovzdáme zodpovednosť za svoje konanie niekomu inému, či už to sú horoskopy, veštci, duchovní poradcovia. Zrada je, že si jednak nechávajú slušne zaplatiť a súčasne ľahko dostanú svojich klientov do stavu, keď sú od nich závislí.

Kto k takejto závislosti zvyčajne inklinuje?

Na podobné akcie zvyčajne nechodia tí, ktorí sú spokojní v manželstve, úspešní v práci, spokojní so svojím vzhľadom a pyšní na svoje deti. Skôr sem prichádzajú tí, ktorým sa príliš nedarí a zrazu počujú, že keď urobia to či ono, treba nakúpiť „magické kryštály“ alebo pôjdu na „transformačný seminár“, čaká ich ružová budúcnosť. Človeka, ktorý je zraniteľný, je ľahké ovládnuť a potom mu podstrčiť rôzne riešenia, napríklad to, že má predať svoju firmu.

Mimochodom, kedy naposledy ste počuli, že so strelcom si fakt nemáte nič začínať, lebo to bude parchant? Horoskopy sú mainstream.

V akých prípadoch je to teda nebezpečné? Ktoré metódy zaváňajú podvodom?

Zrejme je zdravá ostražitosť je na mieste, keď vám ktokoľvek ponúka, že ihneď vyrieši vaše dlhodobé životné trable. Svoj život dávate do rúk niekomu úplne cudziemu, o kom neviete vôbec nič. Môžete mať šťastie a uľaví sa vám, ale tiež si môžete privodiť dosť vážne problémy a obetovať celé svoje úspory.

Napriek tomu, môžu tieto metódy ľuďom pomôcť? V akých prípadoch?

Prinesú pocit príjemnej úľavy a prijatia, pretože ľudia, ktorí sa cítia nespokojní vo svojom živote, konečne zažijú, že ich niekto chápe a jednoducho povedané je na nich naozaj „dobrý“. V tom sa sedenie s kartárom či astrológom nijako zvlášť nelíši od posedenia s priateľmi. Lenže naši priatelia zvyčajne nie sú tí, ktorí potrebujú zarobiť na tom, že s vami trávia čas.

Bežná obchodná praktika je úvodná lekcia či sedenie zadarmo s dovetom, že ešte lepšie sa budete duchovne rozvíjať, ak si zaplatíte.

Snáď všetci chceme mať spokojný život a hľadáme k tomu rôzne cesty. A tieto barličky môžu byť u zraniteľných a ľahko manipulovateľných ľudí veľmi účinné. Háčik je v tom, že rad duchovných poradcov nemá ani základné etické pravidlá a pokojne vyhlási, že s vami spracuje traumu zo znásilnenia alebo vyrieši onkologické ochorenie, ktorým práve prechádzate. V tom prvom prípade vám spôsobia solídne šrámy na duši, v tom druhom vám môžu zdravotne uškodiť.

Beriete teda do úvahy, že môže ísť o psychologické „placebo“, že sa po sedení u liečiteľov, šarlatánov, kartárov, prípadne veštcov môžu ľudia cítiť lepšie?

Pocit prijatia, pochopenia, empatie, to všetko ovplyvňuje to, ako vnímame „odbornosť“ daného človeka. Takže odborne síce správne postupujúceho, avšak nie príliš empatického lekára pokojne budeme vnímať ako briadila, zatiaľ čo láskavú kartárku, budeme mať sklon hodnotiť ako niekoho, kto nám fakt pomáha, lebo „vidí“ a „vie“.

Môže liečiteľ, šarlatán, kartár, prípadne veštec spoľahlivo nahradiť dobrého psychológa?

Asi rovnako ako náhodný okoloidúci môže nahradiť automechanika, keď sa vám porúcha auto. Áno, môžete mať šťastie a nakoniec naštartujete, ale ak vám v aute zlyhávajú brzdy, úplne by som na rady z ulice nespoliehala. Ale áno, minimálne môžu cítiť úľavu a mať pocit, že majú sprievodcu životom. Zradné je niekedy to, že od malých barličiek pri drobnostiach ľahko človek skĺzne k závislosti a nutnosti riešiť všetky problémy s takýmito „poradcami“.

Každý talizman má len takú moc, akú mu my dáme.