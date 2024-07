Župan pro olympioniky

Byla představena kolekce oblečení pro naše olympioniky. Letmý pohled na „originální“ kolekci stačí k tomu, abychom si „plášť“ – údajně vtipný motiv – spletli se županem. Potom jsem skutečně ze „staré školy“.

Po představení nové olympijské kolekce se Češi rozdělili na dva tábory. Jedni kolekci z dílny návrháře Jana Černého chválí jako odvážnou, další ji označují jako „tragickou“. Sportovci se ale za Černého postavili, podle nich alespoň český olympijský tým v Paříži nikdo nepřehlédne.

Autor kolekce Jan Černý ale vysvětluje: „Podle mě to není sportovní, ale reprezentativní oblečení, které je dělané pro kameru a foťák. Je důležité si uvědomit, že půlku toho pohltí kamera, proto jsou věci výraznější, aby zaujaly celý svět.“

Nejprve uvedu, jak to vidí čtenáři iDnes.cz. K datu 4.7.2024 a 9,50 hodin se ke kolekci vyjádřilo 11934 čtenářů a 81 % ocenilo tuto kolekci záporně, líbí se 18 % a jen jedno procento nemá názor. Hlas lidu, hlas boží?

K tomu bych si dovolil také něco podotknout. To, co vypadá jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, jí zpravidla také bude (If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck).

Pokud tedy plášť pro olympioniky vypadá jako župan, nosí se jako župan, vlní se jako župan, je to župan.

Čtenářům iDnes.cz se kolekce nelíbí, souzním s většinou.

Nicméně, obávám se, že otázka oblečení olympioniků je zdaleka ten nejmenší problém OH v Paříži. Mnohem více se na osudu olympiády může odrazit současná napjatá situace v mezinárodní politice a v samotné Francii. Macronisté se při vyhánění „ďábla“ Národního sdružení spojili s „čertem“ krajní levice. Macron se dušuje, že onu krajní levici nepustí do vlády. Obávám se, že Macron už dávno nemá věci ve svých rukách.