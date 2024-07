Jak Francouzi vyhnali čerta ďáblem

Tak dlouho strašili vládnoucí centristé Emmanuela Macrona krajní pravicí, až se jim podařilo zajisti vítězství krajní levice. Údajně máme oslavovat porážku Marine Le Penové a těšit se na vládu krajní levice.

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová fronta, která může počítat se 188 mandáty. Následuje aliance Spolu prezidenta Emmanuela Macrona se 161 křesly, krajně pravicové Národní sdružení skončilo až třetí a bude mít 142 poslanců, píše Reuters. Premiér Gabriel Attal přislíbil, že v pondělí podá demisi.

Bezprostředně po uzavření volebních místností a zveřejnění odhadů ve 20 hodin se ujal slova Jean-Luc Mélenchon, lídr krajně levicové strany Nepoddajná Francie (LFI), která je nejsilnějším hráčem levicového bloku.Výsledek voleb je podle Mélenchona obrovskou úlevou pro miliony Francouzů. „Levice zachránila republiku,“ prohlásil. Mélenchon žádal odstoupení premiéra Gabriela Attala a jmenování vlády v čele s LFI. Přihlížející v jednu chvíli oslovil jako soudruhy.

Podle některých komentářů se Emmanuelovi Macronovi podařil „skvělý“ tah a je údajně vítězem předčasných voleb, které vyhlásil. Ve francouzských volbách podle prvních odhadů podle mne ( Martin Mařák) vyhrál prezident Macron a sázka na rozpuštění dolní parlamentní komory mu vyšla, jak to tak zatím vypadá. Nenapsal jsem, že vyhráli macronovci, ti patrně ztratili kolem stovky poslanců, ale není doposud vyloučené, že přesto zůstanou nejsilnější stranou v Národním shromáždění. Strana, kterou prezident založil (respektive volební koalice centristů), sice výrazně oslabila, ale podstatné je to, že vedle sebe stojí tři zhruba stejně silné bloky a žádný z nich nedosáhne na absolutní většinu, a tedy nemůže vládnout. Propadák národovců, kteří podle odhadů skončili až třetí, nikdo nečekal. Jestli se potvrdí, bude to největší překvapení druhého kola. Ani Mélenchonova extrémní levice výrazně neuspěla a LFI bude mít, zdá se, méně poslanců než Macronova strana.

To je jeden z názorů zdánlivě rozumných, ale zcela mimo skutečnou realitu. Ve Francii totiž nemusí vláda získat důvěru poslanecké sněmovny, tedy Národního shromáždění, ale může jí být vyslovena nedůvěra a pak musí skončit. Prakticky tak vznikne podle vůdce krajní levice Jeana – Luca Mélenchona nová vláda založená právě na programu krajní levice.

Česká Wikipedie se zatím této relativně nové straně – založena v roce 2016 – příliš nevyjadřuje. La France insoumise (Nepoddaná Francie) je levicová politická strana ve Francii. Byla založena v roce 2016. Strana podporuje například zvyšování mezd, 100% závislost na obnovitelných zdrojích energie do roku 2050 nebo prosazení zákona o odvolatelnosti politiků. Ve volbách do Národního shromáždění 2017 strana získala v prvém kole 11,03 % hlasů, ve druhém 4,86 %. Ve volbách v roce 2022 kandidovala La France insoumise v rámci uskupení NUPES jako hlavní levicová síla, koalice získala 131 poslanců.

To, co wikipedie zdůrazňuje, tj. ochotu této partaje zlikvidovat závislost na neobnovitelných zdrojích energie do roku 2050, by nás však mělo vést k velké ostražitosti. Znamená to zcela jistě, že tato partaj prosazuje teorii globálního oteplování Země způsobené kysličníkem uhličitým, tj. spalováním fosilních paliv. Rok 2050 je sice daleko, ale vůdce této strany může klidně změnit názor a „odstraní“ tuto „závislost“ do pěti let.

Pokud se obrátíme na wikipedii anglickou, dozvíme se toho už podstatně více. Podle Wikipedie hovoří vedení strany o současné Francii jako o „prezidentské monarchii“, v níž má prezident příliš mnoho moci. Rovněž je zajímavé, že strana prosazuje „zrušení výsledků voleb“, pokud se vládnoucí strana odchýlí od svého předvolebního programu (velmi zajímavá idea). Rovněž usiluje o odstoupení Francie z Transatlantického obchodního a investičního partnerství. Velmi zajímavá je rovněž politika zaměřená na vystoupení Francie z NATO. Takže, pokud nebude tento program vláda krajní levice prosazovat, měl by Macron ihned výsledek voleb zrušit a vypsat nové volby!

Stojí proto rozhodně za to vývoj ve Francii velmi pozorně sledovat. Macron ale nevyhrál ani omylem a pro zamezení vlivu Nepoddajné Francie na francouzskou politiku se bude muset spojit s Le Penovci. A co když se tito krajní pravičáci na Macrona vykašlou? Budou nové volby?