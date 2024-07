Bidenovi nedůvěřuje rekordní počet voličů

Podle aktuálních průzkumů důvěry v amerického prezidenta dosáhla nedůvěra v jeho schopnosti rekordu. Data z počátku července jsou pro Bidena katastrofální.

Zatímco prezident USA Joe Biden se přes odpor jisté části demokratických politiků staví ke své rezignaci z volebního klání negativně, američtí voliči již jeho katastrofální výkon v debatě s Donaldem Trumpem „ocenili“.

Podle dat How Popular Is Joe Biden? | FiveThirtyEight byl vývoj důvěry a nedůvěry od 28.6.2024, kdy proběhla debata na CNN do 3.7.2024 následující

Datum Důvěra % Nedůvěra % Rozdíl % 28.6.2024 38,1 56 -17,9 1.7.2024 37,8 56,5 -18,7 3.7.2024 37,1 57,1 -20

Mimochodem, nedůvěra 57,1 % je novým Bidenovým rekordem, který byl asi 56,8% v polovině července 2022.

Biden obhajuje svůj katastrofální výkon tím, že byl „na cestách“ a tudíž unaven. Komentáře k tomu snad není potřeba, na cestách sice byl, ale vrátil se téměř 14 dní před televizní debatou. Pokud mu ani tato doba nestačila k regeneraci, je to na pováženou.

Mezitím se demokraté rozdělili na dva tábory – ten, který z prezidentování Bidena profituje, jeho nejbližší spolupracovníci i někteří senátoři, Bidena podporují a nepřejí si, aby z boje o další čtyři roky v Bílém domě odstoupil. Pak jsou tu pokroková, progresivní a jedině správná americká média stranící obecně levici v Demokratické straně, která bijí na poplach. Nepokrytě se píše o tom, že je nutné Bidena vyměnit, jinak Trump vyhraje. Pak jsou tu i kongresmani či senátoři, kteří nad Bidenovým stavem doslova pláčou a prosí ho, aby rezignoval. Jinak vyhraje lhář a sobec Trump.

Podle stejného zdroje President: general election : 2024 Polls | FiveThirtyEight z průzkumů podpory mezi Trumpem a Bidenem mezi 28.-2.7.2024 vede podle různých agentur Trump nad Bidenem o 2-8 %, agentura IPSOS provedla průzkum mezi potenciálními dalšími kandidáty demokratů a Trumpem a jen žena Baracka Obamy by podle tohoto průzkumu Trumpa porazila. Toto je naprosto nevídaná situace, když v podstatě neaktivní žena , která zastávala roli první dámy v éře svého muže, by dokázala Trumpa porazit, zatímco kariérní politici demokratické strany jsou na tom stejně jako Biden trpící evidentní ztrátou paměti a duševních schopností obecně.

Amerika žije také tím, že se první dáma Jill Bidenová objevila již znovu na titulní straně časopisu Vogue ve svém avizovaném srpnovém čísle. Bidenové progresivní síly vyčítají, že drží svého muže v kampani kvůli tomu, že chce být dále první dámou a počítá se, kolikrát už Vogue zveřejnil Bidenovou na titulce a srovnává se to s manželkou Obamy. Opět to pro Bidenovou nevychází dobře.

Američtí pokrokáři bijí zoufale na poplach a zatím je Biden „neslyší“. Jak dlouho to ještě vydrží?