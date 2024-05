Ukrajina: Obrat v rétorice prezidenta Pavla?

Musím se vrátit k týden starému prohlášení prezidenta Petra Pavla o vývoji války na Ukrajině pro televizi Sky News. Je to „obrat“ v názorech nebo jen úlitba posluchačům této televize?

Nejprve uvedu pár vět z rozhovoru Petra Pavla pro televizi Sky News jak je zachytila naše média:

„Potřebujeme zastavit válku a začít debatovat o budoucím uspořádání.“ Tak odpověděl prezident Petr Pavel na otázku moderátorky Sky News, zda by nyní měla Ukrajina začít vyjednávat s Ruskem a ukončit boje. Rozhovor britská televize odvysílala v pondělí a Pavel v něm hovořil také o pomoci napadené zemi a jejím vstupu do NATO. Podle něj je „naivní“ předpokládat, že Kyjev získá okupované území v dohledné době zpět.

„Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by vzniknout nějaký druh kompromisu, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody.“

Český prezident také zmínil, že nepochybuje ani o možnosti vstupu Ukrajiny do NATO, ale zdůraznil, že až v době, kdy bude po válce. „Musíme přijít s vypořádáním, s obnovou míru v oblasti a poté můžeme mluvit o potenciálním členství Ukrajiny,“ odpověděl na dotaz moderátorky, zda by se členství mělo řešit nyní.

Jako názorovou otočku hodnotí tento rozhovor mimo jiné i stálý komentátor iDnes.cz Miroslav Korecký. Uvádí toto: A vítězem soutěže v polykání ropuch se stávají – tramtaradá – prezident Petr Pavel a ministryně obrany Jana Černochová! Ačkoliv Hrad i vláda slovo „mír“ úplně vyškrtly ze svých slovníků a každého „chcimíra“ hned považovaly za ruského švába, prezident i ministryně se tento týden, evidentně pod vlivem vývoje na ukrajinském bojišti, vyjádřili pro zastavení bojů a jednání o míru i novém uspořádání na Ukrajině. Dalo by se sice spekulovat o delším vedení, ale asi stačí jen poblahopřát: Pozdě, ale přece!

Inu, obrat v rétorice to jistý je, nicméně jak moc vážně to Pavel myslí je ještě předčasné hodnotit. Rozhodují totiž činy, které by měly následovat po slovech. Zatím to vypadá tak, že názorový posun Pavla byl spíše určen původnímu publiku televize Sky News.

V našich médiích se stále propaguje pojetí války na Ukrajině ve stylu „mrtvý rusák, dobrý rusák“. Jsou přebírány takové informace, které stále líčí vývoj války pro Ukrajinu „pozitivně“. Připouští se sice „složitá situace“ na různých místech fronty, ale Ukrajina rok 2024 přežije a v roce 2025 opět tvrdě zaútočí. Toto zpravodajství ještě zcela evidentně „nestačilo“ zareagovat na změnu rétoriky Pavla.

Sem tam se i v českých médiích objeví poněkud objektivnější hodnocení vývoje války na Ukrajině, většinou se odvolává na zprávy či hodnocení ISW – amerického institutu pro studium války.

Je však samozřejmě jasné, že „potřeba zastavit válku“ – jak o tom hovoří Pavel – je závislá na rozhodnutí těch nejvlivnějších světových politiků v USA a Rusku. USA před blížícími se prezidentskými volbami by z pohledu stávající administrativy Joea Bidena určitě nějakou „pozitivní“ zprávu z Ukrajiny potřebovaly. Zda to bude stačit na zastavení války si však nejsem jistý.

O dalším vývoji tak zřejmě rozhodne dlouho v médiích avizovaná ruská ofenzíva v letošním roce. Povede-li k dalším územním ziskům Ruska na úkor Ukrajiny, může to být důvod k zesílení tlaku na Ukrajinu začít s Ruskem vyjednávat. Nicméně, vyjednávání bez trumfů v ruce pro Ukrajinu je zřejmě to poslední na co bude Ukrajina ochotná přistoupit. Je otázkou, zda ale Ukrajina má vůbec šanci na to nějaké trumfy získat.