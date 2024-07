Harrisová místo Bidena

Poté, co se Joe Biden stáhl pod tlakem svého „okolí“ z prezidentské kampaně, je jeho viceprezidentka Kamala Harrisová údajně „jasnou favoritkou“ Demokratické strany.

Kamala Harrisová, viceprezidentka USA, má po odstoupení Joea Bidena podle většiny komentářů v médiích největší šanci na to být schválena konventem Demokratické strany jako kandidátka pro prezidentské volby v listopadu t.r.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má podporu dostatečného množství delegátů pro zajištění demokratické prezidentské nominace, informovaly agentury Reuters a AP s odvoláním na zdroje z volebního štábu a vlastní propočty. Harrisová vidí jako stěžejní téma své kampaně právo na potrat. Uvedla, že chce po bezprecedentním kroku Joea Bidena sjednotit demokraty i celé Spojené státy…………O kandidátovi rozhodnou na srpnovém nominačním sjezdu čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl po primárkách zajištěnu Biden. Podle propočtů agentury AP má však Harrisová podporu více než 2600 delegátů, což by jí s přehledem stačilo k nominaci. Podobné informace sdělily Reuters také zdroje z volebního týmu a uváděla je i další média.

Podle amerikanisty Jana Beneše - „Pokud vydrží obrovský entuziasmus, který vyvolala u sponzorů a stoupenců, a bude vysoká volební účast, má obrovskou šanci porazit Donalda Trumpa zejména v klíčových státech. Zda se to povede, je otázka – ale její vstupní pozice je silná, je kam růst a kde brát,“

Inu, po katastrofálním Bidenovi se může Harrisová jevit jako „zjevení“. Podívejme se ale na to, co říkají aktuální průzkumy předvolebních preferenci, které už stačily vyměnit Bidena za Harrisovou.

Podle President: general election : 2024 Polls | FiveThirtyEight byly realizovány již průzkumy poté, co Biden odstoupil z voleb. Podle těchto průzkumů je podpora Donalda Trumpa o 2 až 8 procentních bodů vyšší než podpora Harrisové. Třetí se umisťuje Robert F. Kennedy mezi 6 až 9 procenty voličských preferencí. Pouze zatím jeden průzkum agentury Ipsos favorizuje Harrisovou o 2 až 4 procentní body nad Trumpem. Je příznačné, že Biden vyjadřoval vůči průzkumům podobnou „skepsi“ jako náš premiér Fiala. Průzkumům, které mu věštily porážku, „nedůvěřoval“. Nyní se propaganda kolem Harrisové semkne a bude tvrdit, že průzkumy jsou jasně pro ni.

Bude do značné míry záviset, kolik případných voličů Kennedyho dá hlas Trumpovi nebo Harrisové, pokud se vzdají hlasu pro „svého“ prezidenta a přikloní se k „zavedeným“ kandidátům. Zatím lze ze zpráv usuzovat, že se Harrisová chce zaměřit na „právo na potrat“, což mi v souvislosti s neklidnou situací ve světě připadá dost zvláštní.

V souvislosti s odchodem Bidena z voleb se však dle mého soudu zapomíná na to, že Biden je a stále bude prezidentem USA a Harrisová jeho viceprezidentkou. Do voleb sice zbývá jen pár měsíců, ale ve světě i v USA se během této doby může stát ledasco. Každý chybný krok Bidena tak „odnese“ i Harrisová. Jedinou taktikou, která by se mohla Harrisové vyplatit, je to, aby byl Biden pokud možno „neviditelný“.

Domnívám se, po zkušenostech s minulými volbami amerického prezidenta, že opět rozhodnou korespondenční hlasy. Demokraté jsou v tomto mistři svého oboru a po minulých volbách ocenili „aktivistky“, které propagovaly Bidena mezi zejména černošskými voliči a přesvědčovaly je o tom, aby Bidena v korespondenční volbě podpořili. Je známa i mapa výsledků voleb u voličů, kteří hlasovali tradičně ve volebních místnostech. Tam v podstatě téměř ve všech státech vyhrál Trump. Pokud se tedy republikáni nepoučí z volení porážky 2020 a nezískají na svou stranu korespondenční volbu pomocí svých „aktivistů“, je velmi pravděpodobné, že příštím prezidentem USA bude Kamala Harrisová.