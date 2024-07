Jak EU pokračuje k postupnému rozkladu

Zatímco cesty Viktora Orbána jsou Bruselem vydávány za jeho „soukromou aktivitu“, vydala předsedkyně EK Ursula von der Leyenová zprávu, že Brusel nebude posílat na jednání do Budapešti politiky.

Evropská komise bude vzhledem k vývoji maďarského předsednictví bojkotovat neformální schůzky ministrů a posílat na ně místo eurokomisařů jen vysoké úředníky. Uvedl to mluvčí šéfky Evropské komise Eric Mamer. Portál Politico už předtím popsal, že EU plánuje vlastní schůzi ministrů zahraničí v Bruselu na stejný termín, ve který maďarská vláda pořádá neformální jednání šéfů diplomacií.

Některá média dokonce o tomto tématu píší s „potěšením“ v titulcích jako „Bojkot Maďarska“. Jde o jen další střípek do mozaiky „rozdělené Evropy“. Zatím se v Evropě konal jeden nevydařený atentát na premiéra Slovenska a to zřejmě není žádný důvod k zamyšlení.

To v USA po také nevydařeném atentátu na Donalda Trumpa, při němž ale přišel o život jeden z účastníků Trumpova předvolebního shromáždění, mění demokraté strategii. Prezident Joe Biden už dokonce připustil, že jeho prohlášení, v němž označil Trumpa za terč, byla chyba a snažil se to „vysvětlit“.

Detailně se změnou volební strategie demokratů i republikánů po nevydařeném atentátu na Trumpa zabývá Milan Vodička. Jenže v podstatě všechno, co měli demokraté připraveno, muselo najednou do stoupy. Do časů rozjímání po pokusu zabít Trumpa se nehodí bojovné výzvy, že toho Hitlera (takhle o něm mluvila přímo oficiální stránka kampaně Biden-Harrisová, byla k tomu i grafika se snímky obou srovnávaných mužů) je třeba zastavit za jakoukoliv cenu. Kampani ve stylu spálené země je konec. Zatím není jasný rozsah téhle zkázy, ale kolem sjezdů reklamy skáčou ze všech televizí, takže to musí demokraty stát desítky milionů………………Základní věci se totiž nemění. CNN měla původně zprávu o atentátu tak zastrčenou, že otvírací článek byl o Gaze. New York Times atentát popsal titulkem „Trump po střelbě zraněn, ale v pořádku“, jako by byl na lovu koroptví. A některá média z ikonické fotky zraněného Trumpa pumpujícího pěstí výřezem odstranila americkou vlajku, kterou měl nad hlavou.

Tolik rozdělená Amerika. Že na tom EU není o moc lépe, je patrné i z ustavování nového europarlamentu. Vládnoucí skupiny kolem stávající EK na čele s Ursulou von der Leyenovou totiž vytvářejí kolem třetí nejsilnější frakce Patriotů tak zvaný „sanitární kruh“. Jeho cílem je znemožnit účast poslanců této frakce nejen ve vedení europarlamentu, ale i ve výborech. Tak daleko jde politická garnitura současné EU.

Zdá se, že by se například i současná česká vláda mohla z Bruselu o lecčems „poučit“. Kdyby totiž jednala v duchu této politiky, nemohla by v české poslanecké sněmovně získat místo místopředsedkyně právě zástupkyně ANO, protože je „populistická“.

Za tím vším se pod rouškou „obav“ z Patriotů skrývá pokus eliminovat nepohodlné názory nejen na úrovni Rady EU, ale všude, kam Brusel dosáhne.

Že to není politika racionální, je zřejmé. Viktor Orbán svou cestou od Kyjeva přes Moskvu, Peking a USA vystrašil špičky EU doslova k smrti. Přitom Ukrajina slovy Volodymyra Zelenského chce na druhý mírový summit o Ukrajině pozvat i „zástupce Ruska“. Kdopak to asi bude? A poté, co si Trump vybral svého viceprezidenta, který vyrůstal podle médií „u bělošské chátry“ a který je údajně zarytý odpůrce podpory Ukrajiny, rýsuje se další „problém“.

Na závěr situace ve Francii. Tam už Emmanuel Macron přijal demisi stávajícího premiéra a doufá, že se nová vláda bude utvářet „po olympiádě“. Tak to dopadá, když se zavírají oči před realitou. Francii od ještě větší změny kurzu zachránil většinový systém, který pomohl centristům udržet více křesel, než se očekávalo. Nicméně, komunistická levice do Macrona tepe a rovněž tak i „krajní pravice“. Abychom se po dalších volbách do europarlamentu nedivili podobně jako se dnes diví Macron.