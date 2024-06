Biden je katastrofa a Trump lže

Titulek shrnuje názory komentátorů televizního duelu Joea Bidena a Donalda Trumpa, kteří sice fandí Bidenovi, ale současně nemohou popřít, že jeho zdravotní stav je pro další výkon funkce prezidenta alarmující.

Asi jenom málo zájemců v Česku sledovalo první televizní duel před prezidentskými volbami živě. Kraťoučký výtah z debaty je například zde na iDnes.cz. Existuje však již celá plejáda komentářů o tomto duelu a je jasné, že mají jediný společný jmenovatel. Výkon Joea Bidena byl i podle „špiček amerických demokratů“ katastrofální, a tak většina probidenovských analýz tvrdí, že Trump během duelu opakovaně lhal. Což, mimochodem, lze při troše dobré vůle říkat i o Bidenovi. Trump byl sice odsouzen jako „zločinec“, ale proces neskončil a bude pokračovat zřejmě až po volbách. Co bude, když je Trump „náhodou“ vyhraje, je jasné. Když je prohraje, bude to už málokoho zajímat.

Naprostá katastrofa

„Tak a jsme v p*deli,“ zaznělo podle CNN z úst jednoho z demokratů, kteří v zákulisí sledovali průběh debaty. „Biden bude čelit záplavě výzev, aby odstoupil. Joe měl mezi demokraty hlubokou studnici podpory. Ta ale nyní vyschla. Politické strany existují proto, aby vyhrávaly. A muž, jehož jsme dneska viděli na pódiu, s Trumpem vyhrát nemůže,“ řekl jeden z vlivných demokratických stratégů pod podmínkou anonymity.

K výše uvedenému lze též konstatovat, že tak brzký termín duelu před podzimními prezidentskými volbami na CNN byl prosazen prý i kvůli tomu, aby se demokratičtí kandidáti mohli podle výsledků této červnové debaty „odpovědně rozhodnout, koho skutečně jmenují jako svého kandidáta do voleb“ na srpnovém nominačním kongresu.

Pro zajímavost pak uvádím hlavní „lži“ Trumpa podle českých komentátorů. Je signifikantní, že se o Trumpových lžích sice hodně píše, ale konkrétní lži nejsou většinou „odhaleny“. Spíše to vypadá tak, že Trumpovy „lži“ se týkají jeho názorů na problémy USA a světa. Ty se dost zásadně liší od názorů progresivních politických směrů. Zdá se mi, že v případě Trumpových „lží“ se jedná právě o jeho komentáře.

Na ČT1 se v Událostech 28.6.2024 objevila zpráva amerického zpravodaje ČT Bohumila Vostala jak o televizním duelu, tak o tom, jakou šanci Biden má na nominaci na nominačním sjezdu demokratů. Vostal opět použil větu o Trumpovi jako „odsouzeném zločinci“, ale skončil nakonec „překvapivě“ tím, že Trump první duel vyhrál.

Četl jsem i řadu dalších komentářů, v nichž autoři bědují obecně nad stavem současné americké politiky. To jsou ty komentáře, které oba kandidáty řadí do starého železa a podivují se nad tím, že se v USA o prezidenský úřad neuchází někdo jiný. „Pravda“ je ale opět trochu jiná. O pozici amerického prezidenta se uchází i další kandidát jako „nezávislý“, a to Robert F. Kennedy for President | Official Campaign Headquarters | Kennedy24. Tento kandidát však naráží na systém dvou silných stran a zatím na svou stranu získal podle průzkumů asi 10% amerických voličů. Ten ovšem taky není žádným mladíkem – bylo mu letos sedmdesát – ale je přeci jenom po zdravotní stránce v mnohem lepší kondici než Biden. Byl u demokratů, ale protože se u demokratů stal nepohodlným kritikem Bidena a sám byl označen za „dezinformátora“ (copak nám to tak připomíná?), do voleb jde jako „nezávislý“. Mimochodem, umíte si představit, že by se v nějaké zemi EU mohla konat televizní diskuze dvou kandidátů na prezidenta, když jsou ti kandidáti tři? To by bylo kraválu o nedemokratičnosti apod.

Stařecká demence je označení pro velmi vážná degenerativní onemocnění, jejichž důsledkem jsou změny mozkové tkáně. Jak už z názvu vyplývá, nemoci, pro které je typické zapomínání a snižující se inteligence, nejvíce ohrožují starší populaci, konkrétně pak osoby starší 60 let.

Mohu tedy jen konstatovat, že americké volby mezi Trumpem a Bidenem připomínají onu antickou plavbu mezi Scyllou a Charybdou. Vlastně už ani nejde o volbu menšího zla. Volit mezi stávajícím prezidentem trpícím všemi příznaky senility a Trumpem je skutečně známkou úpadku americké politiky a jejího vlivu ve světě.

Viníci této situace jsou rovněž jasní. Je jim skupina demokratů vládnoucích jménem Joea Bidena de facto místo něho nebo za něho. A podobnou situaci svět zažil v době po smrti Leonida Brežněva. Po nemocných starých osvědčených komunistech nastoupil mladý Michail Gorbačov a pro SSSR to skončilo špatně. Kdopak je v záloze za dnešní americké politické špičky? Abychom se nedivili ještě více!